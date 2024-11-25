¡ØZEB¡ÙÇ§¾Ú¼èÆÀ¡ª¥¦¥ª¥í¥¯¾®¿ËÆîÅ¹¤Ë¥¬¥ê¥ì¥¤¥¨¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤òÇ¼Æþ
¥Õ¥¯¥·¥Þ¥¬¥ê¥ì¥¤³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÀ¾ÍäÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡Ê¡Åç ¹ë)¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¶È³¦2»öÎãÌÜ¤È¤Ê¤ë¢¨1¾Ê¥¨¥ÍÃ£À®ÅÙ¥é¥ó¥¯ºÇ¹â°Ì¡ØZEB¡Ù¢¨2Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥¦¥ª¥í¥¯¾®¿ËÆîÅ¹(¿·³ã¸©¿·³ã»Ô)¤ËZEB²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀßÈ÷¤È¤·¤Æ¥¬¥ê¥ì¥¤¥¨¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤òÇ¼Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥ª¥í¥¯¾®¿ËÆîÅ¹ÍÍ
¥¦¥ª¥í¥¯¾®¿ËÆîÅ¹¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¶È³¦2»öÎãÌÜ¤È¤Ê¤ë¾Ê¥¨¥ÍÃ£À®ÅÙ¥é¥ó¥¯ºÇ¹â°Ì¡ØZEB¡ÙÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¡£ËÜÊª·ï¤Ï¥¬¥ê¥ì¥¤¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¯¥·¥Þ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÀ¾ÍäÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ê¡Åç¡¡¹ë¡Ë¤¬ZEB¥×¥é¥ó¥Êー¢¨3¤È¤·¤ÆÂå¹Ô¿½ÀÁ¼Ô¤òÌ³¤á¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡¡Æó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÍÞÀ©ÂÐºö»ö¶ÈÈñÅùÊä½õ¶â¡Ê·úÃÛÊªÅù¤ÎZEB²½¡¦¾ÊCO2²½ÉáµÚ²ÃÂ®»ö¶È¡Ë¡×¢¨4¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¯¥·¥Þ¥¬¥ê¥ì¥¤¤Ï¡¢ZEB²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀßÈ÷¤È¤·¤Æ¥¬¥ê¥ì¥¤¥¨¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤òÇ¼Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÊª·ï¤Ï¡¢¥¬¥ê¥ì¥¤¥°¥ëー¥×¤Ë¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À2·ïÌÜ¤ÎZEB²½Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£
»²¹Í¡§¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È½é¤ÎZEBÅ¹ÊÞ¤Ë¥¬¥ê¥ì¥¤¥¨¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤òÇ¼Æþ(2023Ç¯11·î29Æü)
https://www.galilei.co.jp/info/3623/
¡þ¥¦¥ª¥í¥¯¾®¿ËÆîÅ¹
ÃÏ°è¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÊØÍø¤ÇË¤«¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÃÏ°è¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î½¼¼Â¤·¤¿¿©À¸³è¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢ºÇ¿·¤ÎÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³«Å¹¤·¤Þ¤¹¡£¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Ç¤Ï4Å¹ÊÞÌÜ¤Î½ÐÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡¦ÁÚºÚ¤ä¤ªµû²°¤µ¤ó¤Î¼÷»Ê¤Ê¤É¡¢¤¹¤°¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¼«Ëý¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÉÊÂ·¤¨¤ä´ÊÊØ¾¦ÉÊ¤Î½¼¼Â
¥¦¥ª¥í¥¯¤ÏËèÆü¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¡Ö³Ú¤·¤¯¡×¤¹¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¦¥ª¥í¥¯¼«Ëý¤ÎÁ¯µû¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¿·³ã¤äÁ´¹ñ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤µû¼ï¤ò³Æ¼ï¼è¤êÂ·¤¨¡¢°ìÈÖ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊý¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è°ìÈÖ¤ÎÁ¯ÅÙ¤ÎÎÉ¤¤¤ªÌîºÚ¡¦²ÌÊª¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ªÁÚºÚ¤ò¿©Âî¤Ë
ÁÚºÚ¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¶Ë¤¦¤Þ½À¤é¤«¤È¤ó¤«¤Ä¤Ê¤É¤Î¡Ø¥¦¥ª¥í¥¯ÉÊ¼Á¡Ù¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ªÁÚºÚ¤ò¿©Âî¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¤ÁÚºÚ¾¦ÉÊ¤ò¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¾õÂÖ¤ÇÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡ÖÍ¼Êý½ÐÍèÎ©¤Æ¾¦ÉÊ¡×¡¢¤Þ¤¿¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥Ùー¥«¥êー¤Ë¤è¤ë¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¥Ñ¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Ë¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÊØÍø¤Ë¡¦À¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¤ªÌò¤Ë¤¿¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢¿·¤·¤¤¿©À¸³è¤òÄó°ÆÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
³«Å¹Æü¡§2024Ç¯11·î27Æü(¿å)
½»½ê¡§¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÀ¾¶è¾®¿Ë7-13-8
¢¨1 ¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ê2024Ç¯10·î¡Ë¡£ZEB¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥ªー¥Êー°ìÍ÷¤è¤ê¡£¡Êhttps://sii.or.jp/zeb/leading_owner/search/example/¡Ë
¢¨2 ZEB¤È¤Ï (https://www.env.go.jp/earth/zeb/about/index.html)
·úÊª¤Ç¾ÃÈñ¤¹¤ëÇ¯´Ö¤Î°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¼ý»Ù¤ò¥¼¥í(100%ºï¸º)¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿·úÊª¡£ºï¸ºÎ¨¤ÎÃ£À®¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¡ØZEB¡Ù¡Ê100¡ó°Ê¾å¡Ë¡¢Nearly ZEB¡Ê75¡ó°Ê¾å¡Ë¡¢ZEB Ready¡Ê50¡ó°Ê¾å¡Ë¡¢ZEB Oriented¡Ê·úÊª¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¤è¤ê30¤Þ¤¿¤Ï40¡ó°Ê¾å¡Ë¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÎäÅàÎäÂ¢ÀßÈ÷¤Ï°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÂÐ¾Ý³°¡£
¢¨3 ZEB¥×¥é¥ó¥Êー¤È¤Ï¡Êhttps://sii.or.jp/zeb06/planner/¡Ë
¡ÖZEB¥×¥é¥ó¥Êー¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖZEBÀß·×¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤ä¡ÖZEB¤ä¾Ê¥¨¥Í·úÃÛÊª¤òÀß·×¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤äÀß·×ÃÎ¸«¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¤¯ZEB¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ÁêÃÌÁë¸ý¤òÍ¤·¡¢¶ÈÌ³»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ò¸øÉ½¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¡£¤Ê¤ª¡¢´Ä¶¾Ê¤ª¤è¤Ó·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëZEB¤ÎÊä½õ»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏZEB¥×¥é¥ó¥Êー¤Î´ØÍ¿¤¬É¬¿Ü¡£
¢¨4 ·úÃÛÊªÅù¤ÎZEB²½¡¦¾ÊCO2²½ÉáµÚ²ÃÂ®»ö¶È¡Êhttps://siz-kankyou.com/¡Ë¡Êhttps://www.env.go.jp/content/000171413.pdf¡Ë
¿·ÃÛ·úÃÛÊª¤ÎZEB²½ÉáµÚÂ¥¿Ê»Ù±ç»ö¶È¤Ï¡¢¿·ÃÛ¤¹¤ë·úÃÛÊª¤òZEB²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¡£¹â¸úÎ¨¤Î¶õÄ´¡¢´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¡¢¾Ê¥¨¥Í¤ÎµëÅò´ï¡¢ºÆ¥¨¥ÍÀßÈ÷¤Ê¤É¤¬Êä½õ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
¥¬¥ê¥ì¥¤¥¨¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¾Ê¥¨¥Í¡¦Å¹Æâ´Ä¶ºÇÅ¬²½¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½
¡Ö¥¬¥ê¥ì¥¤¥¨¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ï¡¢Å¹Æâ¤Î²¹¼¾ÅÙ¤ò²÷Å¬´Ä¶¤Ë°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¾Ê¥¨¥Í²½¤ò¿Þ¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥¯¥êー¥ó¤Ê¶õµ¤¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ë´¹µ¤¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤éÅ¹Æâ¤Î²÷Å¬À¤È¾Ê¥¨¥Í¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥¬¥ê¥ì¥¤¥¨¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¥·¥¹¥Æ¥à³µÇ°¿Þ
¡Ú¼ç¤ÊÆÃÄ§¡Û
¡»AI¼«Æ°À©¸æ
¡¡ÎäÅàÎäÂ¢µ¡´ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢´¹µ¤¡¢¥Ç¥·¥«¥ó¥ÈÅù¤òAI¤Ç¼«Æ°À©¸æ¤·¡¢¥Èー¥¿¥ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎºÇ¾®²½¤ò
¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»PMVÀ©¸æ
¡¡²÷Å¬ÀÉ¾²Á»ØÉ¸(PMV)¤Ë´ð¤Å¤¯¶õÄ´À©¸æ¤Ë¤è¤ë´Ä¶ºÇÅ¬²½¡£¢¨PMV¤Ï¿Í´Ö¤¬´¶¤¸¤ë²¹Îä´¶¤Î»ØÉ¸¡£
¡»Å¹Æâ´Ä¶²þÁ±
¡¡¥Ç¥·¥«¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¼¾ÅÙ¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¶õÄ´¡¦ÎäÅàÎäÂ¢ÀßÈ÷Éé²Ù·Ú¸º¤È¥³ー¥ë¥É¥¢¥¤¥ëÂÐºö¤ò¼Â¸½¡£
¡¡·ëÏªÂÐºö¤ä¥«¥ÓÂÐºö¤â¼Â¸½¡£
¢¨¥³ー¥ë¥É¥¢¥¤¥ë¤È¤Ï¥·¥çー¥±ー¥¹¤ÎÁ°ÌÌ¤ÎÂ¸µ¤ËÎäµ¤¤À¤Þ¤ê¤¬½ÐÍè¤ë¸½¾Ý
¡»¾Ê¥¨¥ÍÀ
¡¡²Æ¾ì¤Î½¾ÍèÅ¹¤è¤ê20¡ó°Ê¾å¤Î¾Ê¥¨¥Í¤ò¼Â¸½¡£¢¨Çä¾ìÌÌÀÑ2,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë µ¬ÌÏ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¼ÂÀÓ¡£
¡»Æ³Æþ·ÐºÑÀ
¡¡Åê»ñ²ó¼ý¤Ï3～5Ç¯°ÊÆâ¤Ç²ÄÇ½¡£¢¨ÅÅµ¤Âåºï¸º¡¦ÎäÅàµ¡ÇÏÎÏ¥À¥¦¥ó¡¦À¶ÁÝÈñÍÑºï¸º¤Ê¤É¡£
¡þ¥¬¥ê¥ì¥¤¥¨¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à
https://www.galilei.co.jp/solution/system/airtecsystem/
¡ã¥Õ¥¯¥·¥Þ¥¬¥ê¥ì¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ Ê¡Åç ¹ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾ÍäÀî¶èÃÝÅç2-6-18
ÀßÎ©¡§1951Ç¯12·î
»ñËÜ¶â¡§27²¯6ÀéËü±ß
Çä¾å¹â¡§Ï¢·ë1,158²¯±ß¡Ê2024Ç¯3·î´ü¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶ÈÌ³ÍÑÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡¢ÎäÅàÎäÂ¢¥·¥çー¥±ー¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾ÎäÅàµ¡±þÍÑµ¡´ï¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢Å¹ÊÞ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¿ßË¼Áí¹ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀß·×¡¦»Ü¹©
URL¡§https://www.galilei.co.jp/