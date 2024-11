¡Ú¥¨¥¹¡¦¥Æー¡¦¥Ç¥å¥Ý¥ó¡Û¡Ø¥²ー¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥íー¥ó¥º¡Ù¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥ê¥êー¥¹¡ªÊª¸ì¤Î³Ë¿´¤òÉ½¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥é¥¤¥¿ー¡õÉ®µ­¶ñ¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£

エス・テー・デュポン ジャポン株式会社

エス・テー・デュポンは、HBOの看板シリーズ『ゲーム・オブ・スローンズ』と卓越した職人技の融合を祝う、特別なコラボレーションを発表します。

メゾンは『ゲーム・オブ・スローンズ』の豊かで複雑な世界観からインスピレーションを得て、3つの個性的なコレクションをデザインしました。

それぞれ、シリーズの象徴的なシンボルをテーマにしています。「スローン(玉座)」はウェスタロスの至高の権力を象徴し、「氷と炎のドラゴン」はシリーズを代表するアイコンとして、「ノーブルハウス(高貴な家々)」は物語の核心を支える柱として、それぞれの紋章が独自のデザインと壮麗なスタイルで表現されています。

ル・グラン デュポン ライターは、光沢のあるブラックラッカーとゴールド仕上げを施したデザインが特徴です。ライターの前面には「スローン(玉座)」が彫刻され、背面にはウェスタロスの地図が描かれています。調整可能なダブルフレームを搭載しており、柔らかなイエローフレームまたはトーチフレームの2種類をお楽しみいただけます。限定200個のシリアルナンバー入り特別版です。

ル・グラン デュポン ファイヤーセット Game of Thrones ブラック \993,300限定200個のシリアルナンバー入り特別版ライターの前面には「スローン(玉座)」が彫刻され、背面にはウェスタロスの地図が描かれています。

ゲーム・オブ・スローンズの世界で最も権力の座である王座は、セットの最高傑作です。製品にはウェスタロスの地図、銘家の紋章、ドラゴンなどのアイコンも採用されています。

物語の核心を表現した特別デザインの筆記具セットが登場!ラインD エタニティ ライティングセット Game of Thronesブラック \862,400Ice and fire legendary creatures ( 氷と炎の伝説の生き物)氷と炎のドラゴンをテーマにしたプレミアムなアクセサリー

デナーリスのドラゴンは、シーズン1から最終話まで重要な役割を話します。

豪華な仕上げと伝説の生き物が感じさせる神秘の世界観。

シーズン7では、夜の王がデナーリス のドラゴンの1匹を復活させ、自分の軍隊の氷のドラゴンにします。

ブルーラッカーの下に施されたドラゴンの鱗を模したギヨシェ加工と、パラジウム仕上げが特徴です。ライターの正面には「スローン(玉座)」の彫刻が施されています。

Sense of belonging to the mythical Noble Houses (神話上の諸名家)

ライターと筆記具には、最も有名で象徴的な一族(ラニスター家、ターガリエン家、スターク家)の紋章があしらわれています。豊かな想像力を掻き立てる、諸名家をテーマにした緻密なデザイン。

ラニスター家の紋章であるライオンとそのモットー「Hear Me Roar(聞け、我が咆哮を!)ターガリエン家の紋章であるドラゴンとそのモットー「Fire and Blood(炎と血)」のプリントが特徴です。

スターク家の紋章である狼とそのモットー「Winter is Coming(冬来たる)」のプリントが特徴です。

