¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Baseus(¥Ùー¥¹¥¢¥¹¡Ë¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÈÎÇä³«»Ï¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¹â²»¼Á¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½ÅëºÜ¡¢¤Ê¤¬¤éÄ°¤¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÅ¬¤·¤¿¥ªー¥×¥ó·¿´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É£¶µ¡¼ï¤òÈ¯Çä¡£
ÇÜ»×²Êµ»ÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¾ðÊó²ò¶ØÆü 11·î25Æü£°»þ¾ðÊó²ò¶ØÆü¤Î¸·¼é¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢£ Bowie WM01 ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥óÈ¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î13Æü(¶â¡Ë»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¡¡3,780Bowie WM01¤ÏÆüËÜ¸ì¤òÊì¹ñ¸ì¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÄ°³ÐÆÃÀ¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿²»¶Á¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¤â¹â²»¼Á¤Ê´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£Æü¾ï»È¤¤¤ËºÇÅ¬¤Ê·ÚÎÌÀß·×¤È²÷Å¬¤ÊÁõÃå´¶¤òÄó¶¡¤·¡¢Éý¹¤¤¥æー¥¶ー¤Î²»³ÚÂÎ¸³¤ò¤µ¤é¤ËË¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¼ç¤ÊÆÃÄ¹ÆüËÜ¿Í¤Î²»¶Á¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤Ë¤è¤ëÅ°Äì¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¡§Ä°³ÐÆÃÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¼«Á³¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¡£¥Õ¥£¥Ã¥È´¶È´·²¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿´ÃÏ¤è¤¯¼ª¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë4.2g¤Î¾®·¿·ÚÎÌÀß·×¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤â²÷Å¬¡£¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê²»¼Á¡§ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ç²»¼Á¤ò¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¹¥¤ß¤ËÄ´À°²ÄÇ½¡£Ä¹»þ´ÖºÆÀ¸¡§¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤Ç5»þ´Ö¡¢ºÇÂç25»þ´Ö¤Î¥í¥ó¥°ºÆÀ¸¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£°ÂÄê¤·¤¿ÀÜÂ³¡§ºÇ¿·¤ÎBluetooth v5.3¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÓÀÚ¤ì¤Ë¤¯¤¤°ÂÄê¤·¤¿ÀÜÂ³¤ò¼Â¸½¡£¥²ー¥à¤Ë¤âºÇÅ¬¤ÊÄãÃÙ±ä¥âー¥É:ÉÔ¼«Á³¤Ê±ÇÁü¤Î¥º¥ì¤òÍÞ¤¨¤ëÄãÃÙ±ä¥âー¥É¤òÅëºÜ¡£ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ê¶È³¦ºÇ¾®¥ì¥Ù¥ë¤Î0.06ÉÃ¤ÎÄãÃÙ±ä¤ò¼Â¸½¡£ËÜÂÎ¼Ì¿¿¥¯¥é¥¹¥¿ー¥Ö¥é¥Ã¥¯[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/153149/1/resize/d153149-1-00ca0e3ef26800096d11-0.jpg ]¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥°¥êー¥ó¡¡[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/153149/1/resize/d153149-1-cde5779121241b5eebf0-1.jpg ]¡¡¥Ù¥Óー¥Ô¥ó¥¯[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/153149/1/resize/d153149-1-7eea47dda1c9e67d9a2f-2.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/153149/1/resize/d153149-1-23b374ece9f016a7cad6-3.jpg ]¼ç¤Ê»ÅÍÍ¥â¥Ç¥ëÌ¾: Baseus Bowie WM01´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥óºà¼Á : ABSBluetooth¥Ðー¥¸¥ç¥ó: Bluetooth 5.3ÀÜÂ³µ÷Î¥: 10mÏ¢Â³ºÆÀ¸»þ´Ö: 6.5»þ´Ö¥Èー¥¿¥ëºÆÀ¸»þ´Ö: 25»þ´Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ: 300mAh¡Ê½¼ÅÅ¥±ー¥¹¡Ë/ 40mAh¡Ê¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¡Ë½¼ÅÅ»þ´Ö: Ìó1.5»þ´ÖºÆÀ¸¼þÇÈ¿ôÂÓ°è: 20Hz-20kHzÆþÎÏÃ¼»Ò: Type-CÀ£Ë¡: 47 x 45 x 35mm½ÅÎÌ: 34g¢£ AirNora 2 ¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥óÈ¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î13Æü(¶â¡Ë»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¡¡10,980AirNora 2¤Ï¥«¥ï¥¤¤µ¤È¹â²»¼Á¤òÎ¾Î©¤·¤¿´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡£¾®¤µ¤Ê¼ª¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥é¥¦¥ó¥É·Á¾õ¤Ç¡¢²÷Å¬¤ÊÁõÃå´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¯ÎÏ¤Ê¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÅëºÜ¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ç²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£½¼ÅÅ¥±ー¥¹¤Ë¤Ï¥ß¥éー¤òÆâÂ¢¤·Æü¾ïÀ¸³è¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÀÇ½¤Ë¤âÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£¼ç¤ÊÆÃÄ¹ÆüËÜ¸þ¤±¤Î²»¼Á¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¡§ÆüËÜ¿Í²»¶Á¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¸ì¤òÊì¹ñ¸ì¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¸þ¤±¤¿Á¡ºÙ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥ÉÀß·×¡£¿´ÃÏ¤è¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡§´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë·Á¾õ¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¼ª¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¯¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿½¼ÅÅ¥±ー¥¹¡§¥Õ¥§¥ë¥ÈÄ´»Å¾å¤²¤Î³°Áõ¤Ë¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¥ß¥éー¤òÆâÂ¢¤·¤¿¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÂ¿µ¡Ç½¤Ê½¼ÅÅ¥±ー¥¹¡£¶¯ÎÏ¤Ê¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡§ºÇÂç-42dB¤Î¥Î¥¤¥º¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢ÀÅ¼ä¤ÎÃæ¤Ç²»³Ú¤ò´®Ç½¡£ÆÈ¼«¤Î¶õ´Ö¥ªー¥Ç¥£¥ª¥âー¥É¡§Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²»¶ÁÂÎ¸³¤òÄó¶¡¡£ºÇ¿·Bluetooth 5.4ÅëºÜ¡§º®»¨¤·¤¿³¹Ãæ¤Ç¤â²»ÀÚ¤ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¥ª¥ó¥¬¥¯¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¼Ì¿¿¡¡¡¡¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¥Ö¥ëー¡¡[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/153149/1/resize/d153149-1-3bb708a96822a05b0013-5.png ]¡¡¡¡¥Ù¥Óー¥Ô¥ó¥¯[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/153149/1/resize/d153149-1-499428ea2d5af9a09ea2-4.jpg ][²èÁü7: https://prtimes.jp/i/153149/1/resize/d153149-1-6564433a48f12f1587f3-6.jpg ]¼ç¤Ê»ÅÍÍ¥â¥Ç¥ëÌ¾: Baseus AirNora 2 ´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥óºà¼Á: ABS+PCBluetooth ¥Ðー¥¸¥ç¥ó: Bluetooth 5.3ÀÜÂ³µ÷Î¥: 10mÏ¢Â³ºÆÀ¸»þ´Ö: 6.5»þ´Ö *ANC¥ª¥Õ, BISA¥ª¥Õ¡¢²»ÎÌ70%¥Èー¥¿¥ëºÆÀ¸»þ´Ö: 30»þ´Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ: 400mAh¡Ê½¼ÅÅ¥±ー¥¹¡Ë/ 35mAh¡Ê¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¡Ë½¼ÅÅ»þ´Ö:Ìó1»þ´ÖºÆÀ¸¼þÇÈ¿ôÂÓ°è: 20Hz-20kHzÆþÎÏÃ¼»Ò: Type-CÀ£Ë¡: 60 x 58 x 35 mm½ÅÎÌ: 58 g¢£ Bowie M2sPro ¥Ï¥¤¥ì¥¾ÂÐ±þ¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥óÈ¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î13Æü(¶â¡Ë»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¡¡11,480Bowie M2s Pro¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ÈÆüËÜ»Ô¾ìÀìÍÑ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤òÍ»¹ç¤·¤¿´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£-52dB¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥¹ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤È¥Ï¥¤¥ì¥¾ÂÐ±þ¤Ë¤è¤ë°µÅÝÅª¤Ê²»¼Á¤Ç¡¢¥Î¥¤¥º¤Î¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¢¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢ºÇ¹â²»¼Á¤Î²»³ÚÂÎ¸³¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£¼ç¤ÊÆÃÄ¹ÆüËÜ¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿²»¼Á¡§ÆüËÜ¿Í²»¶Á¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤¬ÆüËÜ¸ì¤òÊì¹ñ¸ì¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÄ°³ÐÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ°Äì¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¡£¶È³¦ºÇ¶¯¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡§ºÇÂç-52dB¤ÎÁû²»¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢ÀÅ¼ä¤ÎÃæ¤Ç²»³Ú¤ò´®Ç½¡£¥Ï¥¤¥ì¥¾Ç§¾Ú¡õLDACÂÐ±þ¡§¹â²òÁüÅÙ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç²»³Ú¤ÎºÙÉô¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¶õ´Ö¥ªー¥Ç¥£¥ª¥âー¥É¡§Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÎ©ÂÎÅª¤Ê²»¶ÁÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¡£ºÇ¿·Bluetooth 5.4¡§°ÂÄê¤·¤¿ÀÜÂ³¤ÈÄãÃÙ±ä¤Ç²÷Å¬¤Ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¡£À½ÉÊ¼Ì¿¿¥¯¥é¥¹¥¿ー¥Ö¥é¥Ã¥¯[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/153149/1/resize/d153149-1-44d4a3df6a688614215d-7.jpg ]¥àー¥ó¥Û¥ï¥¤¥È[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/153149/1/resize/d153149-1-2ac8b9974ad030aeab36-8.jpg ][²èÁü10: https://prtimes.jp/i/153149/1/resize/d153149-1-72a6c0553e459e80390d-9.jpg ]¼ç¤Ê»ÅÍÍ¥â¥Ç¥ë: Baseus Bowie M2s Pro´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥óºà¼Á: ABS+PCBluetooth¥Ðー¥¸¥ç¥ó: Bluetooth 5.3ÀÜÂ³µ÷Î¥: 10mÏ¢Â³ºÆÀ¸»þ´Ö: 7»þ´Ö *ANC¥ª¥Õ BISA¥ª¥Õ»þ¡¢²»ÎÌ70%¥Èー¥¿¥ëºÆÀ¸»þ´Ö: 35»þ´Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ: 400mAh ¡Ê½¼ÅÅ¥±ー¥¹¡Ë 35mAh¡Ê¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¡Ë½¼ÅÅ»þ´Ö: Ìó1»þ´ÖºÆÀ¸¼þÇÈ¿ôÂÓ°è: 20Hz-40kHzÆþÎÏÃ¼»Ò: Type-CÀ£Ë¡: 62 x 49 x 28 mm½ÅÎÌ: 51 g¢£ Eli Sport 1¥ªー¥×¥ó·¿´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥óÈ¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î13Æü(¶â¡Ë»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¡¡13,980Eli Sport 1¤Ï¼«Í³¼«ºß¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó·¿´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Çµ¡Ç½ÀÈ´·²¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤«¤é¥ª¥Õ¥£¥¹¥ïー¥¯¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ç²÷Å¬¤Ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¼ç¤ÊÆÃÄ¹¹â²»¼Á¤ÈÇ÷ÎÏ¤ÎÄã²»¡§Âç·¿16.2mm¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÈÆÈ¼«¤ÎÄã²»ºÆÀ¸¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ç¼«Á³¤Ê²»¤òºÆ¸½¡£²÷Å¬¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡§¥¹¥ê¥à¤Ç·ÚÎÌ¤Ê¥¤¥äー¥Õ¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬³°¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÁõÃå²ÄÇ½¡£ÊØÍø¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¡§Ì¤»ÈÍÑ»þ¤ÏÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¼ó¤Ë¤«¤±¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó¤â¥é¥¯¥é¥¯¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê½¼ÅÅ¥±ー¥¹¡§¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¼ýÇ¼¤â¥¹¥Þー¥È¤ËËÉÅ©ÀÇ½¤Ç°Â¿´¡§IPX4ËÉÅ©ÂÐ±þ¤À¤«¤é¡¢´À¤ä·Ú¤¤±«¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£Ä¹»þ´ÖºÆÀ¸¡§ºÇÂç30»þ´Ö¤ÎºÆÀ¸»þ´Ö¤ò¼Â¸½¡£Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¡£ºÇ¿·Bluetooth 5.3¡§°ÂÄê¤·¤¿ÀÜÂ³¤ÈÄãÃÙ±ä¤Ç¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¡£À½ÉÊ²èÁü¥¹¥Æ¥é¥Û¥ï¥¤¥È[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/153149/1/resize/d153149-1-faf256961a04ac63c71a-10.jpg ]¥¯¥é¥¹¥¿ー¥Ö¥é¥Ã¥¯[²èÁü12: https://prtimes.jp/i/153149/1/resize/d153149-1-dcbf0346daf28123bfd2-11.jpg ][²èÁü13: https://prtimes.jp/i/153149/1/resize/d153149-1-88943d3becd43c6c8328-12.jpg ]¼ç¤Ê»ÅÍÍ¥â¥Ç¥ëÌ¾: Baseus Eli Sport 1¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥óºà¼Á: ABS+PC+Metal+SiliconeBluetooth¥Ðー¥¸¥ç¥ó:Bluetooth 5.3ÀÜÂ³µ÷Î¥:10mÏ¢Â³ºÆÀ¸»þ´Ö:7.5»þ´Ö¥Èー¥¿¥ëºÆÀ¸»þ´Ö: 30»þ´Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ: 600mAh ¡Ê½¼ÅÅ¥±ー¥¹¡Ë65mAh¡Ê¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¡Ë½¼ÅÅ»þ´Ö: Ìó1»þ´ÖºÆÀ¸¼þÇÈ¿ôÂÓ°è: 20Hz-20kHzÆþÎÏÃ¼»Ò: Type-CÀ£Ë¡: 93 x 74 x 30 mm½ÅÎÌ: 84 g¢£ Eli 10i¥ªー¥×¥ó·¿´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥óÈ¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î13Æü(¶â¡Ë»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¡¡7,480Eli 10i¤Ï¡¢¿·´¶³Ð¤Î¼ª¤òºÉ¤¬¤º¼«Á³¤Ê²»¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢Íã¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú¤¤ÁõÃå´¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£¹â²»¼Á¤È²÷Å¬À¤òÎ¾Î©¤·¡¢Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·ー¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»È¤¨¡¢²»³Ú¤È¤È¤â¤ËÀ¸³è¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¼ç¤ÊÆÃÄ¹¼«Á³¤ÇË¤«¤ÊÄã²»¡§16.2mmÂç·¿¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÈÆÈ¼«¤ÎÄã²»¶¯²½¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ë¹â²»¼Á¡£¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤ËºÇÅ¬¡§¼þ°Ï¤Î²»¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç°Â¿´´¶¤â¥×¥é¥¹¡£²÷Å¬¤ÊÁõÃå´¶¡§¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¤¥äー¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¡£Í¥¤ì¤¿ÂÑµ×À¡§´À¤ä¥Û¥³¥ê¤Ë¶¯¤¤IPX54¤ÎËÉ¿ÐËÉ¿åÀÇ½¤òÈ÷¤¨¡¢±¿Æ°»þ¤â°Â¿´¡£Ä¹»þ´Ö¤Î²»³ÚºÆÀ¸¡§ºÇÂç45»þ´Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥é¥¤¥Õ¤Ç³°½Ð»þ¤â°Â¿´¡£ºÇ¿·Bluetooth 5.4¡§°ÂÄê¤·¤¿ÀÜÂ³¤È¥¹¥àー¥º¤ÊÁàºî´¶¤ò¼Â¸½¡£ËÜÂÎ¼Ì¿¿¥¯¥é¥¹¥¿ー¥Ö¥é¥Ã¥¯[²èÁü14: https://prtimes.jp/i/153149/1/resize/d153149-1-1599fd0d51aaaa35ac65-13.jpg ]¥¹¥Æ¥é¥Û¥ï¥¤¥È[²èÁü15: https://prtimes.jp/i/153149/1/resize/d153149-1-e2ca179c52cc20b1a482-14.jpg ][²èÁü16: https://prtimes.jp/i/153149/1/resize/d153149-1-29e14fbb8fa917ec29b9-15.jpg ]¼ç¤Ê»ÅÍÍ¥â¥Ç¥ëÌ¾: Baseus Eli 10i Fit¥ªー¥×¥ó¥¤¥äー·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥óºà¼Á: ABS+PCBluetooth¥Ðー¥¸¥ç¥ó: Bluetooth 5.4ÀÜÂ³µ÷Î¥: 10mÏ¢Â³ºÆÀ¸»þ´Ö: 12»þ´Ö¥Èー¥¿¥ëºÆÀ¸»þ´Ö: 45»þ´Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ: 600mAh¡Ê½¼ÅÅ¥±ー¥¹¡Ë 65mAh¡Ê¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¡Ë½¼ÅÅ»þ´Ö:Ìó1.5»þ´ÖºÆÀ¸¼þÇÈ¿ôÂÓ°è: 20Hz-20kHzÆþÎÏÃ¼»Ò:Type-CÀ£Ë¡: 89 x 69 x 27 mm½ÅÎÌ: 84 g¢£ Eli 15i ¥Ï¥¤¥ì¥¾ÂÐ±þ¥ªー¥×¥ó·¿´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥óÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯2·îÈ¯ÇäÍ½Äê»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¡¡1Ëü±ßÌ¤ËþBowie Eli 15i Fit¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥ì¥¾ÂÐ±þ¤Î¹â²»¼Á¤È·Ú²÷¤ÊÁõÃå´¶¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥ªー¥×¥ó·¿´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¤¥ì¥¾¡¢LDACÂÐ±þ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤ËÆÃÊÌ¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤¿²»¶ÁÀß·×¤ÈºÇ¿·µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤è¤êË¤«¤Ç¹â²»¼Á¤Ê²»³ÚÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤Ë¤è¤ê·ÈÂÓÀ¤â¸þ¾å¤·¹â²»¼Á¤ò¤è¤ê¿È¶á¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£¼ç¤ÊÆÃÄ¹16.2mmÂç·¿¥É¥é¥¤¥ÐーÅëºÜ¡§¥¯¥ê¥¢¤ÇÇ÷ÎÏ¤¢¤ë²»¼Á¤ò¼Â¸½¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤¿²»¼Á¡§ÆüËÜ¿Í²»¶Á¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¸ì¤òÊì¹ñ¸ì¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿Á¡ºÙ¤Ê²»¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤òÄÉµá¡£¥Ï¥¤¥ì¥¾¡õLDACÂÐ±þ¡§¹â²òÁüÅÙ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¡£²÷Å¬¤Ç°Â¿´¤Î¥ªー¥×¥ó·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤Àß·×¤ÇÄ¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£ÄãÃÙ±ä¥âー¥É¡§¤ï¤º¤«0.06ÉÃ¤ÎÄãÃÙ±ä¤Ç±ÇÁü¤ä¥²ー¥à¤Ë¤âºÇÅ¬¡£·ÈÂÓÀÈ´·²¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤µ¤é¤Ë¾®·¿¡¦Çö·¿¤Î½¼ÅÅ¥±ー¥¹¤Ç¥Ýー¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£ー¤ò¸þ¾å¡£Bluetooth 5.4ÅëºÜ¡§³¹Ãæ¤Ç¤â²»ÀÚ¤ì¤¬¾¯¤Ê¤¯²»³Ú¤ÎË×Æþ´¶¤ò¹â¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤ÎÄã²»Áý¶¯¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡§Äã²»°è¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡£[²èÁü17: https://prtimes.jp/i/153149/1/resize/d153149-1-4c163b89de86a9ee41d9-16.jpg 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