¡Ö¥¤ー¥ô¥£¥ë: Ä¶¾ï¸½¾ÝÁÜºº¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×ºÇ½ª¥·ー¥º¥ó 12·î20Æü¡Ê¶â¡ËHuluÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ªËÜÍ½¹ð¡¦¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø¡ª
(C) 2024 CBS Studios Inc. All Rights Reserved.
2019Ç¯¤ËÁ´ÊÆ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤ä¡¢´ûÂ¸¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¥¹¥Èー¥êー¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥éーºî²È¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¤âÀä»¿¤¹¤ë¡Ö¥¤ー¥ô¥£¥ë: Ä¶¾ï¸½¾ÝÁÜºº¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê¸¶Âê¡§EVIL¡Ë¡×¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹Hulu¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¤ー¥ô¥£¥ë: Ä¶¾ï¸½¾ÝÁÜºº¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¥·ー¥º¥ó4¤ò12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·ー¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¥·ー¥º¥ó4¤ÏÊÆÈãÉ¾¥µ¥¤¥È¡ÖRotten Tomatoes¡×¤Ç100%¡Ê2024Ç¯11·î21Æü»þÅÀ¡Ë¤È¤¤¤¦ºÇ¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡ªÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥Ã¥É¡¦¥ï¥¤¥Õ¡×¤Î¥·¥çー¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥í¥Ðー¥È¡¦¥¥ó¥°¡õ¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥¥ó¥°É×ºÊ¡£¿ÍÃÎ¤òÄ¶¤¨¤¿ÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¤ò¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æー¥â¥¢¤Î¸ú¤¤¤¿±é½Ð¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ö·ï¤ÎÁÜºº¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤Ï¡¢¿´Íý³Ø¼Ô¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¢¿ÀÉã¡¦¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¢µ»½Ñ¼Ô¡¦¥Ù¥ó¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤â¸ÄÀ¤âÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë3¿ÍÁÈ¡£Ëè²ó¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸Ê¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤òÀ¸¤«¤·¡¢´ñÀ×¤ä°ËâØá¤¤Ê¤É²Ê³Ø¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤Ä¶¼«Á³Åª¤Ê»ö·ï¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¯1ÏÃ´°·ë·¿¤Î¥µ¥¤¥³¥Û¥éー¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¿´Íý³Ø¼Ô¤Ç²ûµ¿ÏÀ¼Ô¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥ïー¥ë¥É¡×¤Î¥«ー¥Á¥ã¡¦¥Ø¥ë¥Àー¥¹¡£¿ÀÉã¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Þー¥Ù¥ë¡¿¥ëー¥¯¡¦¥±¥¤¥¸¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥¤¥¯¡¦¥³¥ë¥¿ー¡£µ»½Ñ¼Ô¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ¡´ï¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥Ù¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖER¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢ー¥·¥Õ¡¦¥Þ¥ó¥É¥ô¥£¡£¤½¤·¤ÆÈà¤é¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ë°Ëâ¿òÇÒ¼Ô¤Î¥êー¥é¥ó¥É¤ò¡ÖLOST¡×¡Ö¥Ñー¥½¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¤¥ó¥¿¥ì¥¹¥È ÈÈºáÍ½ÃÎ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¨¥Þー¥½¥ó¤¬²ø±é¤·¡¢Êª¸ì¤Ë¸ü¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
º£¥·ー¥º¥ó¡¢3¿Í¤ÏÃÏ¹ö¤ÎÌç¤¬³«¤¯¤È¥¦¥ï¥µ¤ÎÎ³»Ò²ÃÂ®´ï¡¢°ËâØá¤¤ÎÆÚ¡¢Ëâ½÷¤Î¤è¤¦¤Ê¥À¥ó¥µー½¸²ñ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¤Ï¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÅð¤Þ¤ì¤¿Íñ»Ò¤ò»È¤Ã¤ÆÈ¿¥¥ê¥¹¥È»ù¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥êー¥é¥ó¥É¤«¤éÄ©È¯¤µ¤ìÂ³¤±¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤Ï±ó³ÖÆ©»ë¤ÎÇ½ÎÏ¤ò½ù¡¹¤Ë³«²Ö¤µ¤»¡¢¥Ù¥ó¤ÏÄ¶¼«Á³Åª¤ÊÀ¸Êª¤ò¸«¤ë¤Ê¤É²Ê³Ø¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¸½¾Ý¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤âÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ä¡£Èà¤é¤Î¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï――¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·ー¥º¥ó¤ò¤¼¤ÒHulu¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C) 2024 CBS Studios Inc. All Rights Reserved.
(C) 2024 CBS Studios Inc. All Rights Reserved.
(C) 2024 CBS Studios Inc. All Rights Reserved.
(C) 2024 CBS Studios Inc. All Rights Reserved.
(C) 2024 CBS Studios Inc. All Rights Reserved.
¡ÚÍ½¹ð±ÇÁü¡Û
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=jCJ7tXS1T6M ]
¢£Â¾¤Ë¤âHulu¤ÏÏÃÂê¤Î³¤³°¡¦¥¢¥¸¥¢ºîÉÊ¤òÂ³¡¹ÇÛ¿®¡ª
´Ñ¤ë¼Ô¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡¢ºÇ¶²¤Î¶Ë°¿Í¤¿¤Á¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë――¡£´Ú¹ñ¤Ç½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨31.1%¤òµÏ¿¤·¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ö¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¡×¥·¥êー¥º¤Î¥¥à¡¦¥¹¥Î¥¯µÓËÜ²È¤éÀ©ºî¿Ø¤Ë¤è¤ë¾×·â¤ÎÉü½²·à¡Ö7¿Í¤ÎÃ¦½Ð season2 -¥ê¥Ù¥ó¥¸-¡×Âè13ÏÃ～Âè22ÏÃ¤ò12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤éÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ï´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥åー¥¹¤òÂêºà¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯ÆüËÜ¤Ç¤âÉÑÈË¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¥Í¥Ã¥È¾å¤äSNS¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤ÊÌäÂê¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Þ¤¹¡£Ã¯¤¬Å¨¤Ç¡¢Ã¯¤¬Ì£Êý¤Ê¤Î¤«¡©¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤ÈÂ©¤ò¤Î¤àÅ¸³«¤ÎÏ¢Â³¤Ç´Ú¹ñÁ´ÅÚ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿ËÜºî¤Ï¡Ö¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤Î¾×·â¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢°ìÅÙ´Ñ¤ì¤Ð¤½¤Î¶²ÉÝ¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¡ª
Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2023 KBS. All rights reserved
¤µ¤é¤Ë¡¢µðÂç¤ÊÎÏ¤ËÆ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤¿ÀµµÁ¤È±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¡¢¼º¤ï¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ËÆó¿Í¤ÎÃË½÷¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÂ©¤ò¤Î¤à¤Û¤ÉÁÔÀä¤ÇÍ¥²í¤ÊÉü½²¥¹¥Èー¥êー¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÍ¥²í¤ÊÄë¹ñ¡×¤ò12·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¡ªÉ×¡¦¥®¥æ¥ó¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥Ì¡¡¢¨33ÏÃ¤«¤é¥¤¡¦¥·¥¬¥ó¡Ë¤ÎÉâµ¤¡¢»¦¿Í¤ÎÇ¨¤ì°á¡¢Î¥º§¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤òÃ¥¤ï¤ìÉü½²¤òÀÀ¤Ã¤¿¥¸¥å¥®¥ç¥ó¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ï¥ó¡Ë¡¢¥®¥æ¥ó¤È°±ï¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥ó¥Ô¥ë¡Ê¥¤¡¦¥µ¥ó¥Ü¡Ë¡¢¥¹¥ó¥Ô¥ë¤¬Äó°Æ¤·¤¿Éü½²·×²è¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¥®¥æ¥ó¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¥Æ¥¤¥éー¡Ê¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥æ¥ó¡Ë¡¢¥¸¥å¥®¥ç¥ó¤ò¸«¼é¤ë¥¦¥Ò¥ç¥¯¡Ê¥«¥ó¡¦¥æ¥ë¡Ë¤Î5¿Í¤ÎÃË½÷¤¬·«¤ê¹¤²¤ë°¦¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤ÎÊª¸ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2023 KBS. All rights reserved
Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2023 KBS. All rights reserved
Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2023 KBS. All rights reserved
Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2023 KBS. All rights reserved
Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2023 KBS. All rights reserved
Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2023 KBS. All rights reserved
Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2023 KBS. All rights reserved
Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2023 KBS. All rights reserved
Í½Â¬ÉÔÇ½¤Î¥¹¥Èー¥êーÅ¸³«¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñÈ¯¤Î¥µ¥¤¥¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØTHE WITCH¡¿Ëâ½÷¡ÙÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¡ØTHE WITCH¡¿Ëâ½÷ -Áý¿£-¡Ù¤ò12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°äÅÁ»ÒÁàºî¤ÇÄ¶¿ÍÅª¥¢¥µ¥·¥ó¤òÍÜÀ®¤¹¤ë"Ëâ½÷¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È"¤Î¼Â¸³ÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¯½÷¤¬¡¢ÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯½÷¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·À±¥·¥ó¡¦¥·¥¢¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¥¦¡¦¥è¥ó¥¦ÊÛ¸î»Î¤ÏÅ·ºÍÈ©¡×¤Ç°ìÌö¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥ó¥Ó¥ó¡¢¡Ö¥Ô¥Î¥¥ª¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î¼ç±é¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¡¢Á°ºî¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëºÇ¶¯¤Î¾¯½÷¥¸¥ã¥æ¥ó¤ò±é¤¸¡¢¡ÖÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡×¤Ê¤É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¯¥¥à¡¦¥À¥ß¤é¤¬¹ë²Ú¶¦±é¡ªºÇÀèÃ¼¤ÎVFX¤ÇÈôÌöÅª¤Ë¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥·ー¥¯¥¨¥ó¥¹¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éー¤òµÏ¿¤·¤¿°åÎÅ¼«½öÅÁ¤ò¥Ù¥ó¡¦¥¦¥£¥·¥çー¼ç±é¤Ç±ÇÁü²½¡ª»ºÉØ¿Í²Ê°å¥¢¥À¥à¤Î»ëÅÀ¤«¤é²á¹ó¤Ê¸½¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤È»äÀ¸³è¤òÀÖÍç¡¹¤ËÉÁ¤¯ËÜ³Ê°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡Ö»ºÉØ¿Í²Ê°å¥¢¥À¥à¤ÎÀÖÍç¡¹Æüµ¡×¤ò12·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÉÂ±¡¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¿²Íî¤Á¤·Ä«¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥À¥à¡Ê¥Ù¥ó¡¦¥¦¥£¥·¥çー¡Ë¤Ï¡¢ÄË¤ß¤Ë¶ì¤·¤àÇ¥ÉØ¤òÈ¯¸«¡£µÞ¤¤¤Ç¼ê½Ñ¼¼¤Ë¤È¤â¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¡Ä¡£¥¢¥À¥à¤ÈÆ±Î½¤¿¤Á¤¬¾®¤µ¤ÊÌ¿¤òµß¤ª¤¦¤È°Àï¶ìÆ®¤¹¤ë»Ñ¤Ï¸«±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¤·¤«¤·±Ñ¹ñ¤Î¥É¥é¥Þ¤é¤·¤¯¡¢¥¢¥À¥à¤Ï¤É¤³¤«¥¯ー¥ë¤«¤Ä¥·¥Ë¥«¥ë¡£¤½¤·¤Æ»Â¿·¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ç¤È¤¤Ë¥æー¥â¥é¥¹¤Ê½¨ºî¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥é¥Þ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥®¥ê¥¹Á´ÅÚ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î»²²Ã¼Ô13¿Í¤¬¡¢¥ªー¥Ö¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ²Û»Ò¤ä¥Ñ¥ó¤òºî¤ë¡È¥Ù¥¤¥¥ó¥°¡É¤ÎÏÓ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¿Íµ¤¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å ¥Ù¥¤¥¯¥ª¥Õ¡×¥·ー¥º¥ó10¤ò12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÊÒÅÄ¼Ë¤Î¥Æ¥ó¥È¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë±é½Ð¤Ê¤·¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¢¤ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¢¤ê¡£¥Ù¥¤¥¥ó¥°¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤ÆÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤Ï¤º¡ª12·î¤â¤¼¤ÒHulu¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÇÛ¿®¾ðÊó¡ä¢¨ÇÛ¿®³«»Ï½ç
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö7¿Í¤ÎÃ¦½Ð season2 -¥ê¥Ù¥ó¥¸-¡×Âè13ÏÃ～Âè22ÏÃ¡Ê»ú¡Ë12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤éÇÛ¿®
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ÖÍ¥²í¤ÊÄë¹ñ¡×¡Ê»ú¡Ë12·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®
³¤³°¥É¥é¥Þ¡Ö»ºÉØ¿Í²Ê°å¥¢¥À¥à¤ÎÀÖÍç¡¹Æüµ¡×¡Ê»ú¡¦¿á¡Ë12·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÇÛ¿®
¡ú³¤³°¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤ー¥ô¥£¥ë: Ä¶¾ï¸½¾ÝÁÜºº¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¥·ー¥º¥ó4¡Ê»ú¡¦¿á¡Ë12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®
´Ú¹ñ±Ç²è¡ØTHE WITCH¡¿Ëâ½÷ -Áý¿£-¡Ù¡Ê»ú¡¦¿á¡Ë12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®
³¤³°¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å ¥Ù¥¤¥¯¥ª¥Õ¡×¥·ー¥º¥ó10¡Ê»ú¡Ë12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÇÛ¿®