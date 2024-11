¡Ö¥¤ー¥ô¥£¥ë: Ä¶¾ï¸½¾ÝÁÜºº¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×ºÇ½ª¥·ー¥º¥ó 12·î20Æü¡Ê¶â¡ËHuluÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ªËÜÍ½¹ð¡¦¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø¡ª

HJホールディングス株式会社(C) 2024 CBS Studios Inc. All Rights Reserved.

2019年に全米で放送されるや、既存のサスペンスドラマとは一線を画すストーリーで話題となり、ベストセラー作家スティーヴン・キングも絶賛する「イーヴィル: 超常現象捜査ファイル(原題:EVIL)」。オンライン動画配信サービスHuluでは、日本初上陸となる「イーヴィル: 超常現象捜査ファイル」シーズン4を12月20日(金)から独占配信いたします。

ファイナルシーズンとなるシーズン4は米批評サイト「Rotten Tomatoes」で100%(2024年11月21日時点)という最高評価を獲得!製作総指揮を務めるのは、アメリカの大ヒットドラマ「グッド・ワイフ」のショーランナーとして知られるロバート・キング&ミシェル・キング夫妻。人知を超えた不可解な事件を、ブラックユーモアの効いた演出で鮮やかに描き出していきます。事件の捜査に当たるのは、心理学者・クリステン、神父・デヴィッド、技術者・ベンという肩書も個性も全く異なる3人組。毎回ぶつかり合いながらも、己の専門分野を生かし、奇跡や悪魔憑きなど科学では説明できない超自然的な事件を調査していく1話完結型のサイコホラー・サスペンスです。心理学者で懐疑論者のクリステンを演じるのは、「ウエストワールド」のカーチャ・ヘルダース。神父デヴィッドには、「マーベル/ルーク・ケイジ」で主演を務めるマイク・コルター。技術者で、あらゆる機器に精通するベンには、「ER緊急救命室」など数多くの話題作に出演しているアーシフ・マンドヴィ。そして彼らと敵対する悪魔崇拝者のリーランドを「LOST」「パーソン・オブ・インタレスト 犯罪予知ユニット」などで圧倒的な存在感を放ち、人気に火がついたマイケル・エマーソンが怪演し、物語に厚みをもたらします。

今シーズン、3人は地獄の門が開くとウワサの粒子加速器、悪魔憑きの豚、魔女のようなダンサー集会などについて調査を進める一方で、クリステンは、不妊治療クリニックで盗まれた卵子を使って反キリスト児を誕生させようとするリーランドから挑発され続け、デヴィッドは遠隔透視の能力を徐々に開花させ、ベンは超自然的な生物を見るなど科学では説明できない現象にいくつも直面する…。彼らの行き着く先にあるものとは――。ファイナルシーズンをぜひHuluでお楽しみください。

【予告映像】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jCJ7tXS1T6M ]

■他にもHuluは話題の海外・アジア作品を続々配信!

観る者に衝撃を与えた、最恐の極悪人たちが帰ってくる――。韓国で瞬間最高視聴率31.1%を記録し、社会現象を巻き起こした「ペントハウス」シリーズのキム・スノク脚本家ら制作陣による衝撃の復讐劇「7人の脱出 season2 -リベンジ-」第13話~第22話を12月1日(日)から配信いたします。本作は韓国国内でも大きな問題となっているフェイクニュースを題材としており、近年日本でも頻繁に話題となるネット上やSNSでの誹謗中傷など、身近な問題が垣間見えます。誰が敵で、誰が味方なのか?どんでん返しと息をのむ展開の連続で韓国全土を震撼させた本作は「ペントハウス」シリーズでの衝撃を超えるほどに、一度観ればその恐怖の虜になってしまうはず!

さらに、巨大な力に踏みにじられた正義と隠された真実、失われた人生を取り戻すために二人の男女が繰り広げる息をのむほど壮絶で優雅な復讐ストーリーを描いた「優雅な帝国」を12月2日(月)から見放題独占配信!夫・ギユン(キム・ジヌ ※33話からイ・シガン)の浮気、殺人の濡れ衣、離婚…すべてを奪われ復讐を誓ったジュギョン(ハン・ジワン)、ギユンと悪縁で繋がっているスンピル(イ・サンボ)、スンピルが提案した復讐計画を受け入れギユンに近づいたテイラー(ソン・ソンユン)、ジュギョンを見守るウヒョク(カン・ユル)の5人の男女が繰り広げる愛と裏切りの物語をお届けします!

予測不能のストーリー展開がSNSで話題となった韓国発のサイキック・アクション映画『THE WITCH/魔女』待望の続編『THE WITCH/魔女 -増殖-』を12月20日(金)から見放題独占配信いたします。遺伝子操作で超人的アサシンを養成する"魔女プロジェクト"の実験体となった少女が、壮絶な戦いを繰り広げます。主人公の少女を演じたのは、新星シン・シア。その他、「ウ・ヨンウ弁護士は天才肌」で一躍ブレイクを果たしたパク・ウンビン、「ピノキオ」「あなたが眠っている間に」などの主演イ・ジョンソク、前作で主人公である最強の少女ジャユンを演じ、「梨泰院クラス」などの大ヒット作への出演が続くキム・ダミらが豪華共演!最先端のVFXで飛躍的にスケールアップしたアクション・シークエンスにもご注目ください。

イギリスでミリオンセラーを記録した医療自叙伝をベン・ウィショー主演で映像化!産婦人科医アダムの視点から過酷な現場の実態と私生活を赤裸々に描く本格医療ドラマ「産婦人科医アダムの赤裸々日記」を12月9日(月)から配信いたします。ある日、病院の駐車場で寝落ちし朝を迎えたアダム(ベン・ウィショー)は、痛みに苦しむ妊婦を発見。急いで手術室にともに向かう途中、ハプニングが…。アダムと同僚たちが小さな命を救おうと悪戦苦闘する姿は見応えたっぷり!しかし英国のドラマらしく、アダムはどこかクールかつシニカル。そして斬新でリアルでときにユーモラスな秀作メディカルドラマをお楽しみいただけます。

また、イギリス全土から選ばれたアマチュアの参加者13人が、オーブンを使って菓子やパンを作る“ベイキング”の腕を競い合う人気のコンテスト番組「ブリティッシュ ベイクオフ」シーズン10を12月27日(金)から配信いたします。片田舎のテントで繰り広げられる演出なしの人間ドラマは、プレッシャーのなかで、トラブルありハプニングあり。ベイキングに懸ける思いを胸に、笑って泣いて熱く盛り上がれるはず!12月もぜひHuluでお楽しみください。

<配信情報>※配信開始順

韓国ドラマ「7人の脱出 season2 -リベンジ-」第13話~第22話(字)12月1日(日)から配信

韓国ドラマ「優雅な帝国」(字)12月2日(月)から見放題独占配信

海外ドラマ「産婦人科医アダムの赤裸々日記」(字・吹)12月9日(月)から配信

★海外ドラマ「イーヴィル: 超常現象捜査ファイル」シーズン4(字・吹)12月20日(金)から独占配信

韓国映画『THE WITCH/魔女 -増殖-』(字・吹)12月20日(金)から見放題独占配信

海外バラエティ「ブリティッシュ ベイクオフ」シーズン10(字)12月27日(金)から配信