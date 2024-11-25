ANA¥°¥ëー¥×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¼Ò°÷¶µ°é¡¦¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤¬º£¤À¤±¤ª¥È¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÅß¥È¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¼Â»Ü
ANA¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ¹°Åµ¡Ë¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¹Ö»ÕÇÉ¸¯·¿¸¦½¤¤ò¤´°ÍÍê¤¤¤¿¤À¤¯´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¹Ö»ÕÇÉ¸¯ÎÁ¤ò10%³ä°ú¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.abc.jp/contact/anakenshu/kousihaken
¿Íºà°éÀ®¤Ë²ÝÂê¤ä¤ªÇº¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤ª¥È¥¯¤Ê¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤ÒÅö¼Ò¤Î¸¦½¤¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹Ö»ÕÇÉ¸¯·¿¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¤Î¸þ¾å¡¢¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×°éÀ®¤Î¤Û¤«¡¢¿¦¾ì¤Î¥ß¥¹¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Î¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¨¥éーÂÐºö¤Ê¤É¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤äÁÈ¿¥¤Î³èÀ²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÉý¹¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦½¤¤ÎÇ¯´Ö·×²è¤ä³¬ÁØÊÌ¡¦²ÝÂêÊÌ¸¦½¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤â¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ÖÅß¥È¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³µÍ×
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡Ê¸¦½¤¿½¹þ´ü´Ö¡Ë
2024Ç¯12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～2025Ç¯3·î14Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¡ãÆüËÜ»þ´Ö¡ä¸¦½¤¿½¹þÊ¬¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¤Î¤ªµÒÍÍ
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë2025Ç¯3·î31Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¹Ö»ÕÇÉ¸¯·¿¸¦½¤¡×¤ò½é¤á¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÍÍ
¡Ö¹Ö»ÕÇÉ¸¯·¿¸¦½¤¡×¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.abc.jp/service/anakenshu#anc02)¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÅµ
¹Ö»ÕÇÉ¸¯ÎÁ¤è¤ê10¡ó³ä°ú
¢¨2025Ç¯3·î31Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¸¦½¤¤Î½é²óÊ¬¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
Ãí°Õ»ö¹à
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÅµ¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ï¡¢1´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÍÍ¡¢1²ó¸Â¤ê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Â¾¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¦³ä°ú¤ÈÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨´ë²è½àÈ÷Èñ*1¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±¿±ÄÈñ¡¢¸òÄÌÈñÅù¤Ï³ä°úÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»öÌ³¶É¤«¤é¤´Ï¢Íí¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Î¸ò´¹¡¢´¹¶â¡¢ÊÖ¶âÅù¤Ë¤Ï±þ¤¸¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ªµÒÍÍ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー¤ËÂ§¤ê¼è¤ê°·¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.abc.jp/policy)¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜÃí°Õ»ö¹à¤ËÆ±°Õ¤Î¤¦¤¨¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*1 ´ë²è½àÈ÷Èñ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¿½¤·¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ANA¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¸¦½¤»ö¶ÈÉô ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»öÌ³¶É
e-mail¡§ana-kenshu_spt@abc.jp
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00～18:00¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½ËµÙ¡Ë
¢¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡ÖÅß¥È¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.abc.jp/contact/anakenshu/kousihaken
2024Ç¯ ¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº
´ë¶È¸¦½¤ ¼ã¼ê¡¦°ìÈÌ¼Ò°÷¸þ¤±¸ø³«¹ÖºÂ ¹Ö»Õ Âè1°Ì
ANA¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Always Best Support !
ANA¥°¥ëー¥×¤Î¡Ö¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¡Ö¸¦½¤¡¦¶µ°é¡×¡¢ANA¥°¥ëー¥×¤ÎOG¤äOB¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Ç¤Î½¢Ï«·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Íºà¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¿ÍºàÇÉ¸¯¡¦¿Íºà¾Ò²ð¡×¡¢¥Çー¥¿½¸·×¡¦²Ã¹©¤ä³Æ¼ï¶ÈÌ³Âå¹ÔÅù¤ÇANA¥°¥ëー¥×¤ÎÉÊ¼Á°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡Ö¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤À¤«¤é¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¡Ö¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤È¡Ö¿ÍºâÎÏ¡×¤Ç¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è±©ÅÄ°°Ä®10-8 ANA Blue Base
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¡¡¾®ÎÓ ¹°Åµ
ÀßÎ©¡§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1988Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ°é¡¦¸¦½¤¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯¡¦¿Íºà¾Ò²ð¡¢¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°
URL¡§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.abc.jp/