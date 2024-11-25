¡Ú¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¡Û²£ÉÍ¹âÅç²°¤Ç7Æü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¿·ºî¡¦¸ÂÄê¥¸¥å¥¨¥êー¤È¥»¥ß¥ªー¥Àー¥Õ¥§¥¢
¢£11·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×³«ºÅ
¡ÖPARCELLE JEWELRY¡Ê¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¡Ë¡×¤Ï¡¢²£ÉÍ¹âÅç²°¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë¤Ë¤ÆÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æ±É´²ßÅ¹1³¬¤Ë¾ïÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー²£ÉÍÅ¹¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¡¢2Å¹ÊÞ¹çÆ±¤Ç³§ÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£7Æü´Ö¸ÂÄê¡¡¿·ºî¡¦¸ÂÄê¥¸¥å¥¨¥êー¤È¥»¥ß¥ªー¥Àー¥Õ¥§¥¢
ÅÁÅýµ»Ë¡¤òÀµ¤·¤¯·Ñ¾µ¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤¬¡¢¿§ºÌ¤È¸ÄÀ¤Ë°î¤ì¤ëÊõÀÐ¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼ê»Å»ö¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¡£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤È¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー²£ÉÍÅ¹¹çÆ±¤Ç¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½©Åß¤òºÌ¤ë¿·ºî¥¸¥å¥¨¥êー¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤´¹¥É¾¤Î¡Ø¥»¥ß¥ªー¥Àー¥Õ¥§¥¢¡Ù¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£7Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÃíÌÜ¤Î¡Ø¥»¥ß¥ªー¥Àー¥Õ¥§¥¢¡Ù
´ü´ÖÃæ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡Ø¥»¥ß¥ªー¥Àー¥Õ¥§¥¢¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿Å·Á³ÀÐ¤«¤é¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¡¢ÆüËÜ¤Î½ÏÎý¿¦¿Í¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Ç¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤äÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¼ê»Å»ö¤Ç¤ª¤Ä¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÅÏ¤·¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï2¤«·îÈ¾¤Û¤ÉÄºÂ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÅ¹Æ¬¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ª¿Ò¤Í¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ªー¥ÀーÉÊ¡Ø¥¢ー¥ë¡¦¥Ìー¥ô¥©ー¡ÙÀÇ¹þ376,200±ß
¢£¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êーÄêÈÖ¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡¡¤¹¤Ù¤Æ£±ÅÀÊª
¡Ø¥Ý¥ó¥Ý¥Í¡ÙÀÇ¹þ80,300±ß～ Å·Á³ÀÐ
¡Ø¥µ¥ó¥¯¥ëー¥ë¡ÙÀÇ¹þ91,300±ß～ Å·Á³ÀÐ¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É
¡Ø¥ß¥ë¥´¥·¥Ã¥¯¡ÙÀÇ¹þ95,700±ß～ ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É
¡Ø¥ß¥ë¥·¥§¥Î¥ó¡ÙÀÇ¹þ86,900±ß～ Å·Á³ÀÐ
¢£Instagram È¯¿®Ãæ
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤È²£ÉÍÅ¹¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÆÃÊÌ¤Ê¥¸¥å¥¨¥êーÂÎ¸³¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ä¾¦ÉÊ¾Ò²ð¤Ï¡¢Instagram¤ÇÈ¯¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£11·î27Æü(¿å)～12·î3Æü(²Ð)¡¡²£ÉÍ¹âÅç²°¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×
¡û¾ì½ê¡§¢©220-8601 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÆî¹¬1-6-31 ¹âÅç²°²£ÉÍÅ¹ 1³¬ ¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÇä¾ì
¡ûÅÅÏÃ¡§045-311-5111(ÂåÉ½)
¡û»þ´Ö¡§¸áÁ°10»þ～¸á¸å8»þ
¡ûInstagram¡§https://www.instagram.com/parcelle_event/
¢£¾ïÀßÅ¹¡¡¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー²£ÉÍÅ¹
¡ûÅ¹Ä¹¡§ÀÐÀî ÅíºÚ¡Ê¤¤¤·¤«¤ï ¤â¤â¤Ê¡Ë
¡ûÅ¹ÊÞ¡§¹âÅç²°²£ÉÍÅ¹ 1³¬ ¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÇä¾ì
¡ûÅÅÏÃ¡§045-594-8851(Ä¾ÄÌ)
¡û»þ´Ö¡§¸áÁ°10»þ～¸á¸å8»þ
¡ûInstagram¡§https://www.instagram.com/parcelle_yokohama/
¢¨2Å¹ÊÞ¤È¤â±Ä¶ÈÆü¡¦»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¸¥å¥¨¥êー¡¡PARCELLE JEWELRY
2013Ç¯¤ËÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Î¾®¤µ¤ÊÏ©ÌÌÅ¹¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¡ÊPARCELLE JEWELRY¡Ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¸¥å¥¨¥êー¡×¤Ç¤¹¡£¸Å¤ÎÉ¤»þÂå¤Îµ»½Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¾ï¤òºÌ¤ë¥Ñー¥È¥Êー¡£¸½ºß¤Ï·ÃÈæ¼÷ËÜÅ¹¡¢¿·½É¡¦²£ÉÍ¡¦µþÅÔ¡¦Âçºå¤Î¹âÅç²°¡¢ºå¿ÀÉ´²ßÅ¹ÇßÅÄËÜÅ¹¡¢¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡¢Âç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹¡¢Äá²°É´²ßÅ¹¤Ç¤Î¾ïÀßÅ¹¤ÈÁ´¹ñ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒPARCELLE¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñー¥»¥ë
¡ûÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÊÅÄ ¶×·Ã¡Ê¤·¤Ê¤À ¤³¤È¤¨¡Ë
¡ûÁÏ¶È¡§2013Ç¯¡Ê2015Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò²½¡Ë
¡ûËÜ¼Ò¡§¢©150-0002 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-27-13 Âçºê¥Ó¥ë5³¬
¡û¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://parcelle.jp/
¡ûInstagram¡§https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/
¡û¸ø¼°LINE¡§https://page.line.me/?accountId=713ofhwa
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¸ø¼°LINE¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤ªÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡ØËè·îÆÏ¤¯¥¸¥å¥¨¥êーÊÉ»æ¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃæ¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤«¤é(https://page.line.me/?accountId=713ofhwa)¤Þ¤¿¤Ïº¸¤ÎQR¥³ー¥É¤Ç¤Î¤´ÅÐÏ¿¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¡£¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÀ¤³¦¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£