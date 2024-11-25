¡Ú¿·µ¡Ç½¡ÛIPO½àÈ÷¤Î¡È²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÌÜÅªÊÌ¡Ö¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¡×µ¡Ç½¤ò¥ê¥êー¥¹¡ª
´ë¶È¥Õ¥§ー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Î´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¥°¥íー¥¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëUniforce³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆÉ¤ß¡§¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥¹¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§º½ÅÄ ÏÂÌé¡¢°Ê²¼¡ÖUniforce¡×¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¤¹¤ë¡ÖIPO½àÈ÷¥¯¥é¥¦¥É¡×Æâ¤ËÌÜÅªÊÌ¤ÎÉ¬Í×¥¿¥¹¥¯¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¡×µ¡Ç½¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ ´ÆººË¡¿Í¤Ê¤É¤Î³°Éô´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ø
IPO½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥·¥çー¥È¥ì¥Ó¥åー¤äÏ«Ì³DD¤Ê¤É¡¢²ñ¼Ò¤Î¾õÂÖ¤¬µÒ´ÑÅª¤Ë¿³ºº¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸µ¤Ë¤·¤Æ¼ÒÆâÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð´ÆººË¡¿Í¤«¤é¡Ö¥ê¥¹¥¯´ÉÍýÂÎÀ©¤¬ÀÈ¼å¤À¤«¤é¶¯²½¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤¬¤¤¿¤È¤¤Ë¡É²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤«¤é»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤òÈñ¤ä¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ä¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£IPO½àÈ÷¤¬¿É¤¤¡¢Æñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤½¤Î°ÍÍê¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¥¿¥¹¥¯¤òµÕ°ú¤¤ÇÃµ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡Ö¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¡×µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë´ûÂ¸µ¡Ç½¤Î¡Öº¤¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç"²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤"¤¿¤á¤ËÄ´ººÅù¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥½ー¥¹¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âè1ÃÆ¥ê¥êー¥¹¤ÎÌÜÅª°ìÍ÷
¡Öº¤¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000090278.html
¡Ú¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¡Û
- ¡Ö¤¤¤ÞÃå¼ê¤·¤¿¤¤¥Æー¥Þ¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¤À¤±¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤ë
- ¥¿¥¹¥¯¤ò´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼ê½ç¤¬¼«Æ°¤ÇÀ¸À®¤Ç¤¤ë
- ÉÔÌÀÅÀ¤òÀìÌç²È¤Ë¤¹¤°ÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë¡Ê¸øÇ§²ñ·×»Î¡¢¼ÒÏ«»Î¡¢ÊÛ¸î»Î¡¢VC¤Ê¤É¡Ë
～ º£¸å¤Îµ¡Ç½³«È¯Í½Äê ～
¤è¤êºÙ¤«¤¯Ê¬Îà¤µ¤ì¤¿ÌÜÅª¤«¤é¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥¿¥¹¥¯¤ÎµÕ°ú¤¸¡º÷¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥áー¥¸¿Þ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤
¤è¤ê¹ÈÏ°Ï¤ÎÀìÌçÅª¤Ê°ÍÍê¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤Îµ¡Ç½¤ò´Þ¤à¡Ö¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¡×µ¡Ç½¤Î¥¤¥áー¥¸¿Þ
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë :
https://uniforce.co.jp/ipo/?utm_source=241125&utm_medium=prtimes&utm_campaign=goto_release
¥×¥í¥À¥¯¥ÈÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¼¹¹ÔÌò°÷VPoP / ¥×¥í¥À¥¯¥ÈÉô ÉôÄ¹¡¡´äÞ¼ °ì·¼
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢IPO¤ÎÌ±¼ç²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´ë²è¡¦³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ò¤Ä¤¤¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
IPO½àÈ÷¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä²ò·è¤Ø¤ÈÆ³¤¯Íê¤ì¤ë¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢Çº¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢IPO½àÈ÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤¬IPO½àÈ÷¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Uniforce¤Ï¡¢³×¿·Åª¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÈ¼Áö¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Uniforce³ô¼°²ñ¼Ò
¢£ ÂåÉ½¼Ô¡§º½ÅÄ ÏÂÌé ¸øÇ§²ñ·×»Î
¢£ ÀßÎ©Æü¡§2020Ç¯8·î13Æü
¢£ »ñËÜ¶â¡§ 628,248,000±ß¡¡¢¨»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à
¢£ ²ñ¼ÒHP¡§https://corp.uniforce.co.jp/
¢£ ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://uniforce.co.jp/ipo/
¢£ »ö¶ÈÆâÍÆ¡§SaaS»ö¶È¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³»Ù±ç¡ÊBPO¡Ë¡¦IPO»Ù±ç¡¦¼Ò³°CFO¶ÈÌ³¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¡¦»ñÎÁ¥Ç¥¶¥¤¥ó»ö¶È