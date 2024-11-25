ÅìµÞ¥ê¥Ð¥Ö¥ë¤ÎVR¥â¥Ç¥ë¥ëー¥à³èÍÑ¤Ë¤è¤ë½é¤ÎÈÎÇä¼õÂ÷Êª·ï¡¡¡¡¡¡¡Ö¥ë¥Õ¥©¥ó¾åÌî¾¾¤¬Ã«¡×½×¹©Á°´°Çä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡ÅìµÞ¥ê¥Ð¥Ö¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂÀÅÄ ÍÛ°ì¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥±¥¤¥Ó¥ë¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÈÓÅç °ìÄª¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤è¤êÈÎÇä¼õÂ÷¤·¤¿¡Ø¥ë¥Õ¥©¥ó¾åÌî¾¾¤¬Ã«¡Ù¡Ê½êºß¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾¾¤¬Ã«»°ÃúÌÜ¡¢Áí¸Í¿ô¡§34¸Í¡¦Å¹ÊÞ£±¶è²è¡Ë¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜÊª·ï¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤ò¡¢Åö¼Ò¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½¸Ìó·¿ÈÎÇäµòÅÀ¡ØÅìµÞ¥ê¥Ð¥Ö¥ë¡¦¶äºÂ¥µ¥í¥ó¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¶äºÂ¥µ¥í¥ó¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2023Ç¯11·î¤è¤êVR¥â¥Ç¥ë¥ëー¥à¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ·ï¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤ÆVR¥â¥Ç¥ë¥ëー¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿½é¤Î¼õÂ÷ÈÎÇä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥±¥¤¥Ó¥ë¤ÎÊ¬¾ùÊª·ï¤Ë¤ª¤±¤ëVRÈÎÇäÆ³Æþ¤ÎÂè°ì¹æ°Æ·ï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Áí¸Í¿ô¤ò´°Çä¡£2024Ç¯8·î¤Ë¤Ï·úÊª¤¬½×¹©¡¢Æ±Ç¯11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÁ´¶è²è¤Î¤ª°ú¤ÅÏ¤·¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖVR¥â¥Ç¥ë¥ëー¥à¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÈÎÇä¥¹¥ー¥à
¡¡½¾Íè¤ÎÈÎÇä¼êË¡¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢VRÈÎÇä¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶äºÂ¥µ¥í¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó°ÊÍè¡¢¼«¼Ò¤Î¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÖL¡ÇGENTE¡Ê¥ë¥¸¥§¥ó¥Æ¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¥ëー¥à¤òÀßÃÖ¤»¤º¡¢ÌÏ·¿¤äÅ¸¼¨Êª¤âÁ´¤ÆÊª·ï¤´¤È¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¡¢VR¥â¥Ç¥ë¥ëー¥à¤Ë¤è¤ëÈÎÇä³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶äºÂ¥µ¥í¥ó¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤¹¤ëVR¥â¥Ç¥ë¥ëー¥à¤Ï¡¢½»¸ÍÆâ¤Î3DCG¤ò¥·¥¢¥¿ー¥ëー¥à¤Î¾²¤ÈÊÉ¤ËÅê±Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò¼«Í³¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ë¥¿ー¤ä¥´ー¥°¥ë¤Ç¸«¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¶õ´Ö¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¡¢¼¼Æâ¤Î¹¤µ¤äÀ¸³èÆ³Àþ¤Î³ÎÇ§¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢³Æ³¬¤´¤È¤Î¼ÂºÝ¤ÎÄ¯Ë¾Åê±Æ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Æþµï¸å¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ë¡¢¼¼Æâ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤ÇÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Ï¡Ö¼¼Æâ¤Î¹¤µ¤äÁë¤«¤é¸«¤¨¤ëÄ¯Ë¾¤Þ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö²È¶ñÇÛÃÖ¤ä¥á¥¸¥ãー¤Ç¼ÂÀ£¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ÆÀ¸³è¥¤¥áー¥¸¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖÊ£¿ô¤Î´Ö¼è¤ê¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ÆÈæ³Ó¸¡Æ¤¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤Ê¤É¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÉôVR¥·¥¢¥¿ー¤òÁýÀß¤·¡¢É½¸½²ÄÇ½¤Ê¥×¥é¥ó¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÜÊª·ï¤ÎÈÎÇä¼õÂ÷¤Ç»ö¶È¼çÍÍ¤è¤êÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¡ÅìµÞ¥ê¥Ð¥Ö¥ë¡¦¶äºÂ¥µ¥í¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.livable.co.jp/kounyu/salon/ginza/(https://www.livable.co.jp/kounyu/salon/ginza/)
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡¶äºÂ¥µ¥í¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶È¼çÍÍ¤Ë¤Ï·úÊª´°À®Á°¤ÎÈÎÇä¤ËÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¥ëー¥àÍÑÃÏ¤Î³ÎÊÝ¤ä·úÀßÈñÍÑ¡¦°Ý»ýÈñ¤ÎÉéÃ´ºï¸º¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÎÇä½ªÎ»»þ¤Î¥â¥Ç¥ë¥ëー¥à¤äÅ¸¼¨ÊªÅù¤Î²òÂÎ¤ËÈ¼¤¦ÇÑ´þÊª¤ÎÇÓ½Ðºï¸º¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î·Ú¸º¤Ø¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ö¥ë¥Õ¥©¥ó¾åÌî¾¾¤¬Ã«¡×¤¬½×¹©Á°´°Çä¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤Ï¡¢VR¥·¥¢¥¿ー¤Îµ¡Ç½¤ò¤â¤Ä¶äºÂ¥µ¥í¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢³Æ»ö¶È¼çÍÍ¤«¤é¤ÎÈÎÇä¼õÂ÷¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤´¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤âÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ë¼Á¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜÊª·ï³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/115219/table/54_1_036341fe6a9a0e14dbd906127a116305.jpg ]
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¡¡¾å
¡ãËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹×¸¥¤¹¤ëSDGs¡ä