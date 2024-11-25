Åì¥ìÈ¯¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ø¥àー¥ó¥ì¥¤¥«ー¥º ¡Ù¤¬¡¢¸µÎÉÉÊ·×²è¤ÎÅÁÀâ¤Î¥Þー¥±¥¿ー±üÃ«¹§»Ê»á¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£ÀèÃ¼ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÍ¥¤ì¤¿ÉáÄÌ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤Ç¡¢¥Þ¥¯¥¢¥±¥Ç¥¤¥êー¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÏÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÅëºÜ¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë²÷Å¬¤ÇÊØÍø¤ÇÈþ¤·¤¤¡ÖÌ¤Íè¤ÎÀ¸³è¡×¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢Åì¥ìÈ¯¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¡ÉMOONRAKERS¡Ê¥àー¥ó¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¡É¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖMOON-TECH(R)¡Ê¥àー¥ó¥Æ¥Ã¥¯(R)¡Ë¡×¤Î¿Ê²½ÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ÖMOON-TECH(R)PILE¡Ê¥àー¥ó¥Æ¥Ã¥¯(R)¥Ñ¥¤¥ë¡Ë¡×¤Î³«È¯¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤«¤Ä¤ÆÌµ°õÎÉÉÊ¤Ç¡ÖÂ¤Ê¤êÄ¾³Ñ·¤²¼¡×¤È¤¤¤¦¡ÉÍ¥¤ì¤¿ÉáÄÌ¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ÎÅÁÀâ¤Î¥Þー¥±¥¿ー¡¢±üÃ«¹§»Ê»á¤¬Î¨¤¤¤ë¡ÖSuper Normal¡Ê¥¹ー¥Ñー¥Îー¥Þ¥ë¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¡¢¡ÖÍ¥¤ì¤¿ÉáÄÌ¡ÃMOON-TECH(R)PILE SETUP¡Ê¥àー¥ó¥Æ¥Ã¥¯(R)¥Ñ¥¤¥ë ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡Ë¡×¤ò±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMakuake¡×¤Ç¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½éÆüÇä¾å¡¦Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸½ºß¡¢³«»Ï¤«¤éÌó10Æü´Ö¤Ç¡¢300Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Î±þ±ç¹ØÆþ¤ò¼õ¤±¡¢ÌÜÉ¸¶â³Û¤Î2000¡óÄ¶¤Î600Ëü±ßÄ¶¤¨¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Makuake¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸ :
https://www.makuake.com/project/moon-tech_set-up/
¢£¡ÖMOON-TECH(R)PILE¡×ÁÇºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚJAXA¡¦Åì¥ì¶¦Æ±³«È¯µ»½Ñ¡Û¤òÅëºÜ¤·¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¡ÖÀèÃ¼µ»½Ñ¡×¤ò¥Õ¥ë¥Ñ¥ïー¤ÇÅëºÜ¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¡ÖMOON-TECH(R)¡×¡£
¥ê¥êー¥¹¤«¤é2Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤Î¡Ö²á¾ê¤Ê¤Û¤É¤Îµ¡Ç½À¡×¤Ï¡¢´À¤ËÇº¤àÊý¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¡¢·ãÊÑ¤¹¤ë´Ä¶¤òÆ§¤Þ¤¨¡ÖÉþ¤Î¿Ê²½¡×¤òµá¤á¤ëÊý¡¹¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢1000ËçÃ±°Ì¤Î¾¦ÉÊ¤¬1Æü¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö¡ÖMOON-TECH(R)¡×¤Ï¡¢JAXA¡Ê¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡Ë¤ÈÅì¥ì¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿ÀèÃ¼±§Ãèµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¡¢²Ã¤¨¤Æ¤½¤ì¤ËÎ±¤Þ¤é¤º12¼ïÎà¤â¤Îµ¡Ç½À¤òÁ´¤Æ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÇÅëºÜ¤·¤¿ÀèÃ¼ÁÇºà¤Ç¤¹¡£
¡ö¡Ö¥àー¥ó¥Æ¥Ã¥¯(R)¡×ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¼ÂÀÓ¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï1Ç¯°Ê¾å¤Î´ü´Ö¤ò¤«¤±¥æー¥¶ー¥Ü¥¤¥¹¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡ÖMOON-TECH(R)¡×¤Î¹¹¤Ê¤ëµ»½Ñ³×¿·¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖMOON-TECH(R)2.0¡×¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¡¢ºÇ¿·¤ÎÀèÃ¼ÁÇºà¡ÖMOON-TECH(R)PILE¡×¤Î³«È¯¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖMOON-TECH(R)PILE¡×¤Ï¡¢¡ÖMOON-TECH(R)¡×¤Î°µÅÝÅª¤Êµ¡Ç½À¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÇÈþ¤·¤¤É½ÌÌ´¶¤È¶Ã¤¯Äø¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¶¦Â¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿³×¿·Åª¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÆÀ¸¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤ò¤Û¤ÜÈ¾Ê¬¶á¤¤48%¤ÎÈæÎ¨¤Ç»ÈÍÑ¤·¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÀ¤È¤¤¤¦³×¿·¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖMOON-TECH(R)PILE¡×¤Ç¤Ï¡¢»ÈÍÑ¸¶»å¤Î°ì¤Ä¤òÀ¤³¦¤Ç¤âÅì¥ì¤·¤«»ý¤¿¤Ê¤¤ÀèÃ¼Ê£¹çËÂ»åµ»½Ñ¡ÖNANODESIGN(R)¡Ê¥Ê¥Î¥Ç¥¶¥¤¥ó(R)¡Ë¡×¤ò»È¤¤À¸»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»å¤ò¹½À®¤¹¤ëÁ¡°Ý°ìËÜ°ìËÜ¤Ç¡¢Ãæ¿´ÁØ¤ò¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊºÆÀ¸¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢Ãæ´ÖÁØ¤ò¡ÖMOON-TECH(R)¡×¤ÎÆÃ¼ì¤Êµ¡Ç½À¤òÈ¯¸½¤¹¤ëÆÃ¼ìÀ®Ê¬ÇÛ¹ç¤Î¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÉ½ÌÌ¤ËÀ¸»ºÀ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤òÈïËì·Á¾õ¤ÇÇÛÃÖ¤¹¤ë¡¢ÆÃ¼ì¤Ê£³ÁØ¹½Â¤¤ÎÁ¡°Ý¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾åµÁ¡°Ý¤È¹â¤¤¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¼Á´¶¡¢½À¤é¤«¤Ê¿¨´¶¤òÈ¯¸½¤¹¤ë¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤È¥Ý¥ê¥È¥ê¥á¥Á¥ì¥ó¥Æ¥ì¥Õ¥¿¥ìー¥È¤ò£±ËÜ¤ÎÁ¡°Ý¤ÎÃæ¤ÇÄ¥¤ê¹ç¤ï¤»¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë·þ½Ì¤òÈ¯¸½¤¹¤ëÆÃ¼ì¸¶»å¤òÊ£¹ç¤·¡¢¹â¤¤¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÎô²½¤Î¾¯¤Ê¤¤¥¿¥Õ¤Ê¹âÂÑµ×À¤â¼Â¸½¡£
¤³¤Î¤É¤Á¤é¤âÈó¾ï¤ËÆÃ¼ì¤Ê£²¼ïÎà¤Î»å¤òÆÃ¼ì¤Ê»åÊ£¹çµ»½Ñ¤Ç¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤µ¤»¡¢°ìËÜ¤Î»å¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶Å¤ê¤Ë¶Å¤Ã¤¿¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÇËÄ¤é¤ß¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤¡Ö»å¡×¡£
¤³¤ÎÆÃ¼ì¤ÊÊ£¹çµ»½Ñ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¡Ö»å¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹çÁ¡¤Î¿Í¹©Åª¶Ñ°ìÀ¤òÍÞÀ©¤·¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¤æ¤é¤®¤Î¤¢¤ë¹âÉÊ°Ì¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖMOON-TECH(R)PILE SETUP¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡¢ÁÇºà¤Î¿Ê²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Éþ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¿·¤·¤¤Éþ¤Î·Á¡ÃÌ¤Íè¤Î¥Ùー¥·¥Ã¥¯¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤Ù¤¯¡¢¤«¤Ä¤ÆÌµ°õÎÉÉÊ¤Ç¡ÖÂ¤Ê¤êÄ¾³Ñ·¤²¼¡×¤È¤¤¤¦¡ÉÍ¥¤ì¤¿ÉáÄÌ¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥Þー¥±¥¿ー¡¢±üÃ«¹§»Ê»á¤¬Î¨¤¤¤ë¡¢¡ÖSuper Normal¡Ê¥¹ー¥Ñー¥Îー¥Þ¥ë¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Super Normal ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ :
https://www.super-normal.jp/
¡¦¡ÖSuper Normal¡×±üÃ«»á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§
¡ØÅö½é¡ÖSuper Normal¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡ÖÍ¥¤ì¤¿ÉáÄÌ¡¿¼Á¤Î¹â¤¤ÉáÄÌ¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ø¤Î¾Î»¿¤Î°ÕÌ£¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡ÉÉáÄÌ¡É¤È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤ª¤µ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¡ÖNew Normal¡Ê¥Ë¥åー¥Îー¥Þ¥ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¡ÖNew Normal¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡¢Social Distance¤È¤¤¤Ã¤¿É½ÁØÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ñËÜ¼çµÁ¤«¤é»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Ø¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Å¤¯¤ê¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÉÉáÄÌ¡É¤Ï¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢¿Í¡¹¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¼Ò²ñ¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¸À¤¦¼¨º¶¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¡ÈMOONRAKERS¡É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÍ¥¤ì¤¿ÉáÄÌ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡ÃMOON-TECH(R)PILE SETUP¡×¤ò¥íー¥ó¥Á¤·¡¢Ì¤Íè¤Î¡ÖSuper Normal¡¿Í¥¤ì¤¿ÉáÄÌ¡×¤ò°ì¤Ä¤Î·Á¤È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ËÄó¼¨½ÐÍè¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î¡ÖÍ¥¤ì¤¿ÉáÄÌ¡×¤ò¶Ë¤á¤ëÂº¤µ¤ò¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÃæ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡¢µìÍè¤Î»º¶È¤òÊÑ³×¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÃæ¤Ë¼Ò²ñÅª¹×¸¥¡¢¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯³èÆ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖSuper Normal¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ù
¢£ ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ー°µÅÝÅª¤Ë²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏー¡¡ÆÃ¼ì¤Ê¸¶»å¤È¥Ñ¥¤¥ëÁÈ¿¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢·Ú¤¯¡¢½À¤é¤«¤¯¡¢¤µ¤é¤µ¤é¤È¤·¤¿¿¨´¶¡£360¡îÁ´Êý¸þ¤Ø¤Î½À¤é¤«¤¤¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÇÄù¤áÉÕ¤±´¶¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¡£
ー¤É¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤âÈþ¤·¤¯ー¡¡¾åÉÊ¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÇÈþ¤·¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ï¹çÁ¡¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ー±§Ãèµ»½Ñ¤¬ÊÑ¤¨¤ëÉþ¤Î¾ï¼±ー¡¡JAXA¡Ê¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡Ë¤ÈÅì¥ì¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¶¯ÎÏ¤Ê¾Ã½¡¦ËÉ±øµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤Ï¡¢Ä¹´ü´Ö¤ÎÊÄº¿¤µ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¤¢¤ë±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¡£¹â¤¤¾Ã½ÀÇ½¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë´À¤Î½¤¤¤òÂç¤¤¯ÍÞÀ©¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¹â¤¤ËÉ±øÀ¤ÏºÇ¤â¤·¤Ä¤³¤¤±ø¤ì¤Ç¤¢¤ëÈé»é¤¹¤éÍÆ°×¤Ë½üµî¤·¡¢ÄÌ¾ï¤Î±ø¤ì¤Ï¤è¤ê¿åÀö¤¤¤Ç¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë½üµî¤·¤Þ¤¹¡£
ー´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤âÀöÂõ¸å¤â¡£¶Ã°Û¤ÎÂ®´¥Àー¡¡ÆÃ¼ì¤Ê»åÊ£¹ç¤È¥á¥Ã¥·¥å¥Ñ¥¤¥ëÊÔÎ©¹½Â¤¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶Ã¤¤ÎµÛ¿åÂ®´¥À¡£´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤â²÷Å¬À¹â¤¯¡¢ÀöÂõ¸åÃ¦¿å¸å¤â¶Ã¤¯ÄøÁÇÁá¤¯´¥¤¤Þ¤¹¡£
ーÀ¤³¦¤«¤é´À¥¸¥ß¤ÎÇº¤ß¤ò¾Ã¤¹¤¿¤á¤Ëー¡¡¸÷¤ÎµÛ¼ý¤ÈÈ¿¼Í¤ÎÆÃÀ¤Ç´À¥¸¥ß¤ò¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ëËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢´À¥¸¥ß¤É¤³¤í¤«±«¤Ë¤Õ¤é¤ì¤Æ¤âÇ¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¹¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¶Ã°ÛÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¡£
ーÆüº¹¤·¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤¤Ä¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ー¡¡UV¥«¥Ã¥È´ð½à¤Ç¡ÖAµé¡×¡¢UPF³ÊÉÕ¤±¤Ç¤ÏºÇ¹âÃÍ¤È¤Ê¤ë¡ÖUPF50+/Excellent protection¡×¥ì¥Ù¥ë¤Ç»ç³°Àþ¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
ー¡ÖÀö¤¨¤ëÉþ¡×¤Î¤Ï¤º¤¬¤·¤ï¤À¤é¤±¡ª¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©ー¡¡ÃåÍÑ»þ¤â¤·¤ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ÀöÂõ»þ¤âÄß¤ê´³¤·¤¹¤ëºÝ¤Ë¼ê¤Ç·Á¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤¤¤é¤º¤Ç¤·¤ï¤òµ¤¤Ë¤»¤º»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£
ーÆüËÜÀ½¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤Þ¤·¤¿ー¡¡Åì¥ì¤ÎÀèÃ¼ÁÇºà¡¢¥ß¥Ä¥«¥ï¡ÊÊ¡°æ¸©¡Ë¤ÎÊÔÎ©¡¢¾®¾¾¥Þ¥Æー¥ì¡ÊÀÐÀî¸©¡Ë¤ÎÀ÷¿§¡¦²Ã¹©¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥ª¥ª¥¿¡ÊÄ¹ºê¸©¡Ë¤ÎË¥À½¤È¡¢Á´¤Æ¤ÎÀ¸»º¹©Äø¤òÆüËÜ¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MOON-TECH(R)PILE SETUP
¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Îー¥«¥éー¡¦¥ï¥ó¥Ü¥¿¥ó»ÅÍÍ¡£ÁÇºà¤ÎÈþ¤·¤µ¤òºÇÂç¸ÂÀ¸¤«¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Î¶Ë¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤â¤¬´¶¤¸¤ëÈþ¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹ー¥Ñー¥¤ー¥¸ー¥Ñ¥ó¥Ä
¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤â³Ú¤Ç¿´ÃÏÎÉ¤¤Ãå¿´ÃÏ¤È¡¢¥¯¥êー¥ó¤Ç¾åÉÊ¤Ê¥È¥é¥¦¥¶ー¥º¤Î¸«±É¤¨¤ÇÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÎ¾Î©¡£¥´¥à»ÅÍÍ¤ÈºÙÌÜ¤Î¥É¥íー¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë¤âÉý¹¤¯ÂÐ±þ²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Í¥¤¥Óー¡¢¥°¥ìー¡¢¥«ー¥¡¢¥Ùー¥¸¥å¡¢¥Á¥ã¥³ー¥ë
¥µ¥¤¥º¡§XS～3XL
²Á³Ê¡§MakuakeÆÃÊÌ²Á³Ê¡¡¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ Makuake¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³«ºÅÃæ～2024Ç¯12·î8Æü¡ÊÆü¡Ë22»þ¤Þ¤Ç
¤ªÆÏ¤±¡§2025Ç¯2-3·î¡Ê¥ê¥¿ー¥óËè¤ËÀßÄê¡Ë¤Ç¤ÎÇÛÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.makuake.com/project/moon-tech_set-up/
¢£ ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
MOONRAKERS TECHNOLOGIES³ô¼°²ñ¼Ò
mail : contact@moonrakers.jp
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§MOONRAKERS TECHNOLOGIES³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡À¾ÅÄ À¿
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¼¼Ä®1-13-7
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÎÅëºÜ¤Ë¤è¤ë¡ÖÉþ¤Î¿Ê²½¡×¤òÄÌ¤¸¡¢¥æー¥¶ー¤È¤È¤â¤Ë²÷Å¬¤ÇÊØÍø¤ÇÈþ¤·¤¤¡ÖÌ¤Íè¤ÎÀ¸³è¡×¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖMOONRAKERS¡×¤Î±¿±Ä¡£
MOONRAKERS WEBSITE :
https://moonrakers.jp/