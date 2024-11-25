´ë¶È¾ðÊó¤Ê¤é¡¢Web¸¡º÷¤è¤ê¤âSalesNow¤Ç¸¡º÷¡£¥ä¥Þ¥È±¿Í¢³ô¼°²ñ¼ÒÊ¡²¬¼ç´É»ÙÅ¹¤¬´ë¶È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖSalesNow¡×¤òÆ³Æþ¡£
³ô¼°²ñ¼ÒSalesNow¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Â¼²¬ ¸ùµ¬¡Ë¤Ï¡¢ÂðµÞÊØ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ä¥Þ¥È±¿Í¢³ô¼°²ñ¼ÒÊ¡²¬¼ç´É»ÙÅ¹¤Ë¡¢´ë¶È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖSalesNow¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ»öÎãµ»ö¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://top.salesnow.jp/salesnow/case/036/?a=pr_prtimes
Æ³ÆþÁ°¤Î²ÝÂê
- ¥¿ー¥²¥Ã¥È´ë¶È¤ÎÁªÄê¤äÃê½Ð¤ËËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿
- ¿·µ¬³«Âó¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥×¥íー¥Á´ÉÍý¤Ë¤â²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤¿
Æ³Æþ¤Î·è¤á¼ê
- ´ë¶È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Î¹¹¿·ÉÑÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿Á¯ÅÙ
- ÆüËÜÁ´¹ñ554Ëü¼Ò¤òÌÖÍå¤·¤¿´ë¶È¿ô¤ÎËÉÙ¤µ
- Çä¾åÍ½Â¬¤äÏ¢ÍíÀè¾ðÊó¤Ê¤É¡¢Web¸¡º÷¤Ç¤Ï¤¹¤°¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤SalesNowÆÈ¼«¥Çー¥¿
- ´ÉÍý²èÌÌ¤ÎÄ¾´¶Åª¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ
Æ³Æþ¸å¤ÎÀ®²Ì
- Web¸¡º÷¤Ç¤Ï¤¹¤°¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤´ë¶È¾ðÊó¤ò½Ö»þ¤Ë¼ý½¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
- ¾¦ÃÌÁ°¤ä¥¢¥×¥íー¥ÁÁ°¤Î´ë¶È¾ðÊó¼ý½¸¤¬¸úÎ¨¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
- ´ë¶È¾ðÊó¼ý½¸¤Î³èÍÑ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤
- SalesNow¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤â½ç¼¡¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤
¾Ü¤·¤¯¤Ï»öÎãµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://top.salesnow.jp/salesnow/case/036/?a=pr_prtimes
¡ÖSalesNow¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖSalesNow¡×¤Ï¡¢¥»ー¥ë¥¹¥Áー¥à¤ÎÉð´ï¤È¤Ê¤ë¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ç¤¹¡£¹ñÆâÌó540Ëü¼Ò¤Î¥Çー¥¿¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î´ë¶È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Çー¥¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Çä¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
BtoB¤Î¥»ー¥ë¥¹³èÆ°¤Ë¤Ï¼êºî¶È¤Ç¤Î±Ä¶È¥ê¥¹¥ÈºîÀ®¤ä´ë¶È¾ðÊó¤Î¼ý½¸¡¢¥íー¥éー²ÍÅÅ¤È¤¤¤Ã¤¿Èó¸úÎ¨¤Ê¶ÈÌ³¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶È¥Çー¥¿¤ò´ðÈ×¤Ë±Ä¶È¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖSalesNow¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥»ー¥ë¥¹¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ä¡¢Çä¤ì¤ë½Ö´Ö¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤±Ä¶È¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼Â¸½¤·¡¢À¸»ºÀ¤Î¹â¤¤±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒSalesNow
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®1-4 ½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸SHIBUYA¥µ¥¤¥ÉSHIBUYA¥¿¥ïー7
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Â¼²¬ ¸ùµ¬
ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§2019Ç¯8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§SalesNow¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
²ñ¼ÒHP¡¡¡§https://salesnow.jp/
¥µー¥Ó¥¹¡§
¥»ー¥ë¥¹¥Áー¥à¤ÎÉð´ï¤È¤Ê¤ë¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖSalesNow¡× https://top.salesnow.jp/
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î´ë¶È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSalesNow DB¡× https://salesnow.jp/db