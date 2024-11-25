Èþ½Ñ´Û¡Ö¤¨¤¡×KYOTO¡ÖË×¸å120Ç¯ ¥¨¥ßー¥ë¡¦¥¬¥ìÅ¸ Èþ¤·¤¥¬¥é¥¹¤ÎÀ¤³¦¡×Å¸¼¨ºîÉÊ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ÖPENON¥¿¥Ã¥Á¥ßー¡ª¥¢ー¥È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×¸ÂÄêÈ¯Çä
ÃÏµå¤ä¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë·Ò¤¬¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ú¥Î¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢Èþ½Ñ´Û¡Ö¤¨¤¡×KYOTO¡ÊµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖË×¸å120Ç¯ ¥¨¥ßー¥ë¡¦¥¬¥ìÅ¸ Èþ¤·¤¥¬¥é¥¹¤ÎÀ¤³¦¡×¡Ê²ñ´ü¡§11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ë¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë2ºîÉÊ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ÖPENON ¥¿¥Ã¥Á¥ßー¡ª¥¢ー¥È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×¤ò¡¢Èþ½Ñ´Û¡Ö¤¨¤¡×KYOTO¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¸ÂÄêÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤ÁPENON¤Ï¡¢¿¹ÎÓÇ§¾ÚÌÚºà¤Î³èÍÑ¡¢Ã¦¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¿ä¿Ê¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤è¤ë»ñ¸»½Û´Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¥×¥ê¥ó¥Èµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¸¶²è¤Ë¶á¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê±úÆÌ¤ò¤Ä¤±¤¿Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¿·¤·¤¤·Á¤Î¥¢ー¥È¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖPENON ¥¿¥Ã¥Á¥ßー¡ª¥¢ー¥È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ»°ÂçÆ«¼§´ï¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤ÈþÇ»¾Æ¤ÎÇÑºà¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¥¿¥¤¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»ñ¸»¤òÌµÂÌ¤Ê¤¯»È¤¦¤¿¤á¤Î¹©É×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿PENON¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£Æ«´ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤ÈÅ¬ÅÙ¤Ê½Å¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èþ½Ñ´Û¡Ö¤¨¤¡×KYOTO¡ÖË×¸å120Ç¯ ¥¨¥ßー¥ë¡¦¥¬¥ìÅ¸ Èþ¤·¤¥¬¥é¥¹¤ÎÀ¤³¦¡×¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à
¢£¥¨¥ßー¥ë¡¦¥¬¥ì¡ÔÉ´¹çÊ¸Ï»³Ñ²Ö´ï¡Õ1900-1904Ç¯
Ï»³Ñ¥¬¥é¥¹´ï¤ËÉ´¹ç¤Î²Ö¤ä·ÔÍÕ¤¬Íí¤ß¤Ä¤¯¤è¤¦¤ËÍÏÃå¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¬¥é¥¹¤ËÀ¸Ì¿¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£²Ö´ïÁ´ÂÎ¤òÊ¤¤¦ÀÄ¤ÈÎÐ¤ÎÈþ¤·¤¤¤Þ¤À¤éÌÏÍÍ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈùºÙ¤Ê±úÆÌ¤ò»Ü¤·¡¢É´¹ç¤Î²Ö¤Ë¤Ï´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë·Á¤Ë±è¤Ã¤ÆÂçÃÀ¤Ê¹â¤µ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Î»ý¤Ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¹âÄãº¹¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¤½¤³¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê±ü¹Ô¤¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢»ØÀè¤«¤é¥¨¥ßー¥ë¡¦¥¬¥ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢£¥¨¥ßー¥ë¡¦¥¬¥ì¡Ô»³¿åÉ÷·ÊÊ¸²Ö´ï¡Õ1918-1931Ç¯
Æ©ÌÀÃÏ¤Ë⻩⾊¤ä⻘¡¢ÉôÊ¬Åª¤ËÎÐ¤Ê¤É¤Î⾊¥¬¥é¥¹¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢»³¿åÉ÷·Ê¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£²Ö´ï¤Î¾åÉô¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Ë»Å¾å¤²¡¢»³³Ù¤ä¿åÊÕ¤Î·Ê⾊¤Ë¤Ï¼êÁ°¤«¤é±ü¤Ë±ó¤¯¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹â¤µ¤Î°Û¤Ê¤ë¥ì¥¤¥äー¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë±úÆÌ²Ã¹©¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¼Á´¶¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¶¯Ä´¤·¡¢³¨²è¤Î¤è¤¦¤ËÁ¡ºÙ¤Ç¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¾®¤µ¤Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ËºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ËºîÉÊ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§PENON ¥¿¥Ã¥Á¥ßー¡ª¥¢ー¥È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È ·×2¼ï
²Á³Ê¡§³Æ770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Èþ½Ñ´Û¡Ö¤¨¤¡×KYOTO ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×
¢¨Å¹Æ¬ÈÎÇä¤Î¤ß¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤áÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
Ë×¸å120Ç¯ ¥¨¥ßー¥ë¡¦¥¬¥ìÅ¸ Èþ¤·¤¥¬¥é¥¹¤ÎÀ¤³¦
»º¶È³×Ì¿¤ò·Ð¤Æ¡¢¹©¶È²½¤¬¿Ê¤à19À¤µª¤«¤é20À¤µª½éÆ¬¤Î¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç²Ö³«¤¤¤¿¡Ö¥¢ー¥ë¡¦¥Ìー¥ô¥©ー¡Ê¿·¤·¤¤·Ý½Ñ¡Ë¡×¡£¤½¤ÎÃæ¿´Åª¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢¥¬¥é¥¹¹©·Ý¤ò·Ý½Ñ¤Î°è¤Ë¤Þ¤Ç¹â¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¬¥é¥¹¹©·Ý²È¥¨¥ßー¥ë¡¦¥¬¥ì¡Ê1846-1904¡Ë¤Ç¤¹¡£¿¢Êª³Ø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥¬¥ì¤Ï¡¢¼«Á³´Ñ»¡¡¢¿¢Êª³Ø¡¢À¸Êª³Ø¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢²Ö¡¹¤äº«Ãî¤Ê¤É¤ÎÀ¸¤Êª¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢¼«Á³Èþ¤ÈÀ¸Ì¿¤Îµ±¤¤ò¥¬¥é¥¹¹©·Ý¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥¹¥à¡ÊÆüËÜ¼ñÌ£¡Ë¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜÈþ½Ñ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢Âë¤ä¾¾¤Ê¤ÉÆüËÜ¤é¤·¤¤¥â¥Áー¥Õ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤Êµ»Ë¡¤ÇÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£1889Ç¯¡¢1900Ç¯¤Î¥Ñ¥êËü¹ñÇîÍ÷²ñ¤Ç¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¹ñºÝÅªÉ¾²Á¤òÆÀ¡¢¥¬¥ì¤ÎºîÉÊ¤Ï°ìÌö¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1901Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö»º¶È·Ý½ÑÃÏÊýÆ±ÌÁ(¥Ê¥ó¥·ーÇÉ)¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¹©·Ý¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅ¸¤Ï¡¢Ë×¸å120Ç¯¤È¤Ê¤ë¥¬¥ì¤Î°Î¶È¤ò¡¢Ìó70ÅÀ¤ÎÈþ¤·¤¤¥¬¥é¥¹ºîÉÊ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¸Í÷²ñÌ¾¡§Ë×¸å120Ç¯ ¥¨¥ßー¥ë¡¦¥¬¥ìÅ¸ Èþ¤·¤¥¬¥é¥¹¤ÎÀ¤³¦
²ñ¾ì¡§Èþ½Ñ´Û¡Ö¤¨¤¡×KYOTO
½»½ê¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è±¨´ÝÄÌ±ö¾®Ï©²¼¥ëÅì±ö¾®Ï©Ä®¡¡¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëµþÅÔ°ËÀªÃ°7³¬ÎÙÀÜ
²ñ´ü¡§2024Ç¯11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¢¨²ñ´üÃæÌµµÙ
³«´Û»þ´Ö¡§10:00～19:30¡¡¢¨ºÇ½ªÆþ´Û¤ÏÊÄ´Û¤Î30Ê¬Á°
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.mistore.jp/store/kyoto/museum/event_list/event02.html
¡Ú¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
https://penon.co.jp/contact/
PENON ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://penon.co.jp
PENON ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§@penon_japan