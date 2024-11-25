ÃóÎØ¾ìÀßÈ÷¤Î¸«ÀÑ¤ê¤¬¤Ç¤­¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÇ¯´ÖÍøÍÑ¼Ô¿ô¤¬20,000¿ÍÆÍÇË¡ªÆ¯¤­Êý²þ³×¤ä¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¡£

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[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=gIKaOpfKVyM ]
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=lNjOepkHLPM ]
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/61097/table/32_1_cb0e454474865540b62c6558ebba4654.jpg ]
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