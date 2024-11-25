¡Ø¥×¥í¥»¥«¡Ù¸ø¼°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯Âè4ÃÆ¤¬2025Ç¯1·î31Æü¤ËÈ¯Çä¡ª¡¡ÈþÎï¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê·ÇºÜ¡ª¡ª

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³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/7006/15818/resize/d7006-15818-6b48120768b093619525-10.jpg ]¿Íµ¤¥ê¥º¥à¥²ー¥à¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡Ù¤Î¸ø¼°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÂè4ÃÆ¤¬2025Ç¯1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä·èÄê¡ª370ÅÀ°Ê¾å¤â¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤ä°áÁõ¡¦¥¢¥Ð¥¿ーÁÇºà¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÂç½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤ÎÅ¸³«¤Ë±þ¤¸¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ËÊÑ²½¤·¤¿¸òÍ§´Ø·¸¤äÁê´Ø¿Þ¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤¬¤ï¤«¤ë¾ðÊó¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê·ÇºÜ¡£¡Ø¥×¥í¥»¥«¡Ù¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¤ª¤â¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ¡Û¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー26Ì¾¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¡¢¿·µ¬¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¾Ò²ð¡ª¡¦2023Ç¯10·î¤«¤éÌó1Ç¯¤Ö¤ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¤¥é¥¹¥È370ÅÀ¤ò¼ýÏ¿¡ª¡¦1Ç¯¤Î»þ´Ö¤ò·Ð¤ÆÊÑ²½¤·¤¿¸òÍ§´Ø·¸¤ä¿ÍÊªÁê´Ø¿Þ¤ò·ÇºÜ¡ª¡¦¿·µ¬¥é¥¤¥Ö°áÁõ¤ä¥¢¥Ð¥¿ー¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/7006/15818/resize/d7006-15818-d4dee49fa281012a595a-10.jpg ][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/7006/15818/resize/d7006-15818-1407b1280a2df02cd78f-10.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/7006/15818/resize/d7006-15818-3269a56bae9542868126-10.jpg ][²èÁü5: https://prtimes.jp/i/7006/15818/resize/d7006-15818-4a54d6f3ccda69db4ca1-10.jpg ]¢¨²èÁü¤ÏÀ©ºîÃæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³µÍ×¡Ú½ñ¡¡Ì¾¡Û¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯ ¸ø¼°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯ Vol.4¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ú»Å¡¡ÍÍ¡Û¥ªー¥ë¥«¥éー¡¿A4È½¡Ê294¡ß210mm¡Ë¡¿304¥Úー¥¸¡ÚÄê¡¡²Á¡Û3,960±ß¡Ê3,600±ß+ÀÇ¡Ë¡ÚÈ¯¡¡¹Ô¡Û³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA Game Linkage¡ÚÈ¯¡¡Çä¡Û³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡Ú¤½¤ÎÂ¾¡Û¡ÖBOOK¡ùWALKER¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÆÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤Ç¤âÇÛ¿®Í½Äê¡ü¾ÜºÙ¡¦¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊAmazon¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡Ëhttps://www.amazon.co.jp/dp/4047337633/¡ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ëhttps://pjsekai.sega.jp/[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/7006/15818/resize/d7006-15818-50481a70e257b471312f-7.jpg ]¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Èebten¤«¤é4¼þÇ¯¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹ë²Ú¥°¥Ã¥º¤Ä¤¥»¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¡ª¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤ÈEC¥µ¥¤¥È[ebten]Æâ¡Ö¥»¥¬¥¹¥È¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì4¼þÇ¯¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤Ä¤¤Î¥»¥Ã¥È¤òÈ¯Çä¡£¤¿¤À¤¤¤ÞÀä»¿Í½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡ª¡¡¢£¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥»¥Ã¥È¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥·ー¥È6¼ï¥»¥Ã¥È¤Ä¤¡ª¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø¼°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯ Vol.4 ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥»¥Ã¥È¡Ú²Á¡¡³Ê¡ÛÀÇ¹þ6,160±ß¡ÎÀÇÈ´5,600±ß¡ÏÍ½Äê¡ÚÆ±ºÊª¡Û¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥·ー¥È¡Ê¥µ¥¤¥º¡§³ÆÌó140mm¡ß80mm¡ß1mmÍ½Äê¡Ë[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/7006/15818/resize/d7006-15818-2c39437323056d690cff-9.png ]¡ü¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥»¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¡¦Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡Ëhttps://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3001448/¢¨¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤Î¤ßÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥»¥Ã¥È¤Ïºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢£ebtenDX¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥¿¥ª¥ë¤Ä¤¡ª¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø¼°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯ Vol.4 ebtenDX¥Ñ¥Ã¥¯¡Ú²Á¡¡³Ê¡ÛÀÇ¹þ8,360±ß¡ÎÀÇÈ´7,600±ß¡ÏÍ½Äê¡ÚÆ±ºÊª¡Û¥¿¥ª¥ë¡Ê¥µ¥¤¥º¡§Ìó520mm¡ß730mmÍ½Äê¡Ë[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/7006/15818/resize/d7006-15818-386a253baf7257fc578d-8.png ]¡üebtenDX¥Ñ¥Ã¥¯¾ÜºÙ¡¦Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊEC¥µ¥¤¥È¡¦¥¨¥Ó¥Æ¥ó[ebten]Æâ¡Ö¥»¥¬¥¹¥È¥¢¡×¡Ëhttps://ebten.jp/sega/p/7015025020701¢¨ebtenDX¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¡¢EC¥µ¥¤¥È¡¦¥¨¥Ó¥Æ¥ó[ebten]Æâ¡Ö¥»¥¬¥¹¥È¥¢¡×¤Ç¤Î¤ßÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ebtenDX¥Ñ¥Ã¥¯¤Ïºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥Õ¥¡¥ßÄÌ¤Î¹¶Î¬ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/7006/15818/resize/d7006-15818-75f06fda70f9da455c4a-5.jpg ]¡ÖÂç¾æÉ×¡£¥Õ¥¡¥ßÄÌ¤Î¹¶Î¬ËÜ¤À¤è¡£¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤Ë¡¢¥²ー¥à¤Î¹¶Î¬ËÜ¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ò´©¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ßÄÌ¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î1¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£¡Ø½µ´©¥Õ¥¡¥ßÄÌ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ßÄÌ¥°¥ëー¥×¤Î´ë²èÎÏ¤äÊÔ½¸ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢ ¥²ー¥à¤ò¤è¤ê¿¼¤¯³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î½ñÀÒ¤ò¿ôÂ¿¤¯À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/FD_books_info/³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA Game Linkage¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/7006/15818/resize/d7006-15818-19ae904f1c56ec6b0668-6.jpg ]³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA Game Linkage¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÅç ½¨²ð¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ßÄÌ¡×¡Ö¥²ー¥à¤ÎÅÅ·â¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¾ðÊó»ï¤Î½ÐÈÇ¡¢Web¥µー¥Ó¥¹±¿±Ä¡¢Æ°²èÇÛ¿®¤È¤¤¤Ã¤¿¥²ー¥à¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦±¿±Ä¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¥²ー¥à¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ç¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ËÄ©Àï¡£¥²ー¥à¤È¥æー¥¶ー¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¹â¤á¡¢¥²ー¥à¤ÎÌÌÇò¤µ¤ä³Ú¤·¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://kadokawagamelinkage.jp