´ÝÁ±¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¥í¥ë¥Ðー¥ó ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¥á¥â L¡×È¯Çä
´ÝÁ±¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ë¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ç¥ë¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¥í¥ë¥Ðー¥ó ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¥á¥â L¡×¤ò2024Ç¯11·î27Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î´ÝÁ±¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ÝÁ±¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹¤È¥Ç¥ë¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï4²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Ï´ÝÁ±¤ÎÁÏ¶È155¼þÇ¯¤ª¤è¤Ó´ÝÁ± ´Ý¤ÎÆâËÜÅ¹20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿2¼ïÎà¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ¡Ö¥í¥ë¥Ðー¥ó ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¥á¥â L¡×¾¦ÉÊ³µÍ×
¡¦¥µ¥¤¥º¡§½Ä182¡ß²£143¡ß¸ü¤ß15mm
¡¦¥Úー¥¸¿ô¡§140
¡¦²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ990±ß
¡¦»ÅÍÍ¡§5mmÊý´ã¡¢ÀÚ¤êÎ¥¤·¥ß¥·¥óÌÜÉÕ¡¢PP¥Ý¥±¥Ã¥È5ËçÉÕ
¡þ³Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ÝÁ±155¼þÇ¯µÇ°¡Ö¼Ò²°¡×
2024Ç¯¤Î´ÝÁ±ÁÏ¶È155¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¸¶°Æ¤Ï2020Ç¯È¯Çä¤Î¡ÖÆüËÜ¶¶Å¹Îû´¤ Since1910¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ¶¶¼Ò²°¤Î¡ÖÃë¡×¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²óÈ¯Çä¤Î¡Ö¼Ò²°¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¶¶¼Ò²°¤ò¡ÖÌë¡×¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç´ÝÁ±¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¯¥í¥¦¤¬ÐÊ¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£·úÊª¤ÎÎû´¤¿§¤ÈÌë¤ÎÇ»º°¿§¡¢ÁëÅô¤ê¤Î²«¿§¡£¡Ö¿§¡×¤ò¤ªÌû¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£
´ÝÁ± ´Ý¤ÎÆâËÜÅ¹20¼þÇ¯µÇ°¡Ö¼ãÝ¦Ý¨¡×
2024Ç¯¤Î´ÝÁ± ´Ý¤ÎÆâËÜÅ¹20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ËÜÃª¤ÎÃæ¤Ë¼ãÝ¦Ý¨¤òÇÛÃÖ¤·¡¢Ý¦Ý¨¤¬À®½Ï¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿Êý¤¬À®Ä¹¤·ÈôÌö¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¤ËÜÃª¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°Ù¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡þ¥Ç¥ë¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤È´ÝÁ±¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹¤Î²áµî¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
Âè1ÃÆ¡Ê2019Ç¯2·î ¢¨´°Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
´ÝÁ±¤ÎÁÏ¶È150¼þÇ¯µÇ°¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡ÖMARUZEN¥â¥Î¥°¥é¥à¡×¡ÖMARUZEN¥Ö¥Ã¥¯¥«¥ÐーÊÁ¡×¡ÖMARUZEN¥¿¥¤¥Ý¥°¥é¥Õ¥£ー¡×¤Î3¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡Ö¥í¥ë¥Ðー¥ó ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¥á¥â¡ÊL¥µ¥¤¥º¡Ë¡×¡Ö¥í¥ë¥Ðー¥ó ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¥á¥â¡ÊM¥µ¥¤¥º¡Ë¡×¡Ö5¥Ñー¥Ä¥Û¥ë¥Àー¡×¤Î3¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«
Âè2ÃÆ¡Ê2019Ç¯9·î ¢¨´°Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
´ÝÁ±¤ÎÁÏ¶È150¼þÇ¯µÇ°¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¶¶Å¹ Since1870¡×¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¥Á¥é¥·ÊÁ¡×¡ÖÝ¦Ý¨¡×¤Î3¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡Ö¥í¥ë¥Ðー¥ó ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¥á¥â¡ÊL¥µ¥¤¥º¡Ë¡×¤òÅ¸³«
Âè3ÃÆ¡Ê2020Ç¯9·î ¢¨´°Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
¡ÖÆüËÜ¶¶Å¹ÀÖÎû´¤¡×¡Ö´ÝÁ±¥Õ¥©¥ó¥È¡×¡ÖLemon¡×¡ÖËÜ¤ÎÃî¡×¤Î4¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡Ö¥í¥ë¥Ðー¥ó ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¥á¥â¡ÊL¥µ¥¤¥º¡Ë¡×¤È¡Ö5¥Ñー¥Ä¥Û¥ë¥Àー¡×¤òÅ¸³«
¡þ2024Ç¯11·î27ÆüÈ¯Çä ´ÝÁ±¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¥í¥ë¥Ðー¥ó ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¥á¥â L¡×ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡ÊÁ´¹ñ78Å¹ÊÞ¡Ë
ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ
MARUZEN¡õ¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ »¥ËÚÅ¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ °°ÀîÅ¹¡¢È¡´Û±É¹¥Æ² ´Ý°æº£°æÅ¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ À¹²¬Å¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ ½©ÅÄÅ¹¡¢´ÝÁ± ÀçÂæ¥¢¥¨¥ëÅ¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ ·´»³Å¹
´ØÅì¡ÊÅìµþ¤ò½ü¤¯¡Ë
´ÝÁ± ¥¹¥Þー¥¯°ËÀªºêÅ¹¡¢´ÝÁ± ¥¸¥ç¥¤¥Û¥ó¥Ñー¥¯µÈ²¬Å¹¡¢´ÝÁ± ÆüÎ©Å¹¡¢´ÝÁ± ¿å¸ÍµþÀ®Å¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ ¥¨¥ß¥Æ¥é¥¹½êÂôÅ¹¡¢´ÝÁ± ±ºÏÂ°ËÀªÃ°Å¹¡¢´ÝÁ± Àî±Û´Ý¹Å¹¡¢´ÝÁ± ²³ÀîÅ¹¡¢¥×¥ì¥¹¥¢¥ß ¥ï¥«¥Ð¥¦¥©ー¥¯Å¹¡¢´ÝÁ± ÄÅÅÄ¾ÂÅ¹¡¢´ÝÁ± ÉñÉÍ¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¥êÅ¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ ÆîÁ¥¶¶Å¹¡¢´ÝÁ± ¥æ¥Ë¥â¤Á¤Ï¤éÂæÅ¹¡¢´ÝÁ± ¥é¥¾ー¥ÊÀîºêÅ¹¡¢´ÝÁ± ²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Å¹¡¢´ÝÁ± ÆüµÈÅìµÞ¥¢¥Ù¥Ë¥åーÅ¹¡¢HAMARU ¥é¥¯¥·¥¹ ¥Õ¥í¥ó¥ÈÅ¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ Æ£ÂôÅ¹
´ØÅì¡ÊÅìµþ¡Ë
´ÝÁ± ´Ý¤ÎÆâËÜÅ¹¡¢´ÝÁ± ÆüËÜ¶¶Å¹¡¢´ÝÁ± ÍÌÀ¥ï¥ó¥¶Å¹¡¢´ÝÁ± ÍÌÀ¥¬ー¥Ç¥óÅ¹¡¢´ÝÁ± ¤ªÃã¤Î¿åÅ¹¡¢´ÝÁ± ¥á¥È¥í¡¦¥¨¥à¸å³Ú±àÅ¹¡¢´ÝÁ± ¥¢¥È¥ìÂç¿¹Å¹¡¢´ÝÁ± Â¿Ëà¥»¥ó¥¿ーÅ¹¡¢´ÝÁ± Î©Àî°ËÀªÃ°Å¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ Î©Àî¹âÅç²°Å¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ µÈ¾Í»ûÅ¹
ËÌÎ¦¡¦Åì³¤¡¦ÃæÉô
¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ ¿·³ãÅ¹¡¢ ´ÝÁ± ¾¾ËÜÅ¹¡¢´ÝÁ± ´ôÉìÅ¹¡¢´ÝÁ± Ì¾¸Å²°ËÜÅ¹¡¢´ÝÁ± ¥¢¥¹¥Ê¥ë¶â»³Å¹¡¢´ÝÁ± ¥Ò¥ë¥º¥¦¥©ー¥¯ÆÁ½ÅÅ¹¡¢´ÝÁ± ¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÀé¼ïÅ¹¡¢´ÝÁ± ¥¢¥Ô¥¿ÃÎÎ©Å¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ Ì¾¸Å²°±ÉÅ¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ Ì¾¸Å²°Å¹¡¢´ÝÁ± ¥×¥é¥¤¥à¥Ä¥êーÀÖÃÓÅ¹¡¢´ÝÁ± »ÍÆü»ÔÅ¹
¶áµ¦
´ÝÁ± µþÅÔËÜÅ¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ ¼¢²ìÁðÄÅÅ¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ ÂçºåËÜÅ¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ ÆñÇÈÅ¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ ¶áÅ´¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹Å¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ ¾¾ºä²°¹âÄÐÅ¹¡¢´ÝÁ± ¹âÅç²°ÂçºåÅ¹¡¢´ÝÁ± ¹âÅç²°ºæÅ¹¡¢´ÝÁ± È¬Èø¥¢¥ê¥ªÅ¹¡¢´ÝÁ± ¥»¥Ö¥ó¥Ñー¥¯Å·ÈþÅ¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ »°µÜÅ¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ »°µÜ±ØÁ°Å¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ À¾µÜÅ¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ Éñ»ÒÅ¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ É±Ï©Å¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ ³à¸¶Å¹
Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ
´ÝÁ± ²¬»³¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¥Ó¥ëÅ¹¡¢´ÝÁ± ¤µ¤ó¤¹¤Æ²¬»³Å¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ ¹Åç±ØÁ°Å¹¡¢´ÝÁ± ¹ÅçÅ¹¡¢´ÝÁ± ¹Åç»°±ÛÅ¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ ¹â¾¾Å¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ ¾¾»³»°±ÛÅ¹
¶å½£¡¦²Æì
¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ Ê¡²¬Å¹¡¢´ÝÁ± ÇîÂ¿Å¹¡¢´ÝÁ± ¥ê¥Ðー¥¦¥©ー¥¯ËÌ¶å½£Å¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ ¼¯»ùÅçÅ¹¡¢´ÝÁ± ¼¯»ùÅç»³·Á²°Å¹¡¢¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹ ÆáÇÆÅ¹