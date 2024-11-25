¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¶ÁÝ¤Î¥×¥í¤Î¥ï¥¶¤¬ËþºÜ¡ª¡¡¡ØNHK¤Þ¤ëÆÀ¥Þ¥¬¥¸¥óMOOK¡¡¥¿¥ª¥ë£±Ëç¤Ç¥Ô¥«¥Ô¥«¡ª¡¡¿·ÄÅ½Õ»ÒÎ®¡¡¤ª¤¦¤ÁÁÝ½ü½Ñ¡Ù11·î25ÆüÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò£Î£È£Ë½ÐÈÇ´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤¬Â³¤¯¡ª¡¡¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÀ¶ÁÝ°÷¤Î¡ÉÈè¤ì¤Ê¤¤¡ÉÁÝ½ü½Ñ[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/18219/1002/resize/d18219-1002-fcba91986c807474bdbd-2.jpg ]¥¥Ã¥Á¥ó¥·¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤¿¿å¤¢¤«¤äÌîºÚ¤¯¤º¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿ÎäÂ¢¸Ë¡¢¤Ë¤ª¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¸¼´Ø¤Î·¤È¢¡£¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ª¡¡¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤êÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¤Ä¤¤±ø¤ì¤ò¤¿¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤ª¤¦¤ÁÁÝ½ü¡£¤É¤¦¤»±ø¤ì¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÁÝ½ü¤ò¤µ¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢±ø¤ì¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤¿¤Þ¤Ã¤ÆÍî¤È¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹²¯¹å¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È´è¸Ç±ø¤ì¤ÎÉé¤Î¥ëー¥×¤Ë´Ù¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ»ï¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÀ¤³¦°ìÀ¶·é¤Ê¶õ¹Á¡É¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿±©ÅÄ¶õ¹Á¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÀ¶ÁÝ°÷¤Ç¤¢¤ëÃø¼Ô¤¬¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¡¢Èè¤ì¤Ê¤¤¡ÉÀ¶ÁÝ¿¦¿Í¤Î¥ï¥¶¤ò¾Ò²ð¡£»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¿¥ª¥ë¤ÎÁª¤ÓÊý¤ä»ý¤ÁÊý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËèÆü¿¨¤ë¤È¤³¤í¤Û¤É¤³¤Þ¤á¤Ë¿å¿¡¤¤¹¤ë¡È¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³ÁÝ½ü¡É¤ä¡¢¥¬¥é¥¹Áë¤äÊÉ¤Ê¤É¹¤¤ÌÌÀÑ¤ò¿¡¤¯¤È¤¤ËÈè¤ì¤Ê¤¤¡È½Å¿´°ÜÆ°¿¡¤¡É¡¢¡È¥À¥Ë¤ä¥«¥Ó¤òÍ½ËÉ¤·¡¢ÌµÂÌ¤ò¤Ê¤¯¤¹¡È·ò¹¯¤ÈÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁÝ½ü½Ñ¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤ÎÁÝ½ü¤¬¥°¥ó¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ê¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡¢¤è¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Î¤ªÁÝ½ü½Ñ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýºÜ¡£¥×¥í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ï¥¶¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ËèÆü¤ÎÁÝ½ü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÂçÁÝ½ü¤¬¤°¤ó¤È¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª¡ÚNHK½ÐÈÇ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ÇËÜ»ïµ»ö¤ò¸ø³«Ãæ¡ÛÁÝ½ü¤Î¥×¥í¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¡¢Èè¤ì¤Ê¤¤ÁÝ½ü½Ñ¡×¤È¤Ï¡©https://mag.nhk-book.co.jp/article/63002Ãø¼Ô¾ðÊó¿·ÄÅ½Õ»Ò¡Ê¤Ë¤¤¤Ä¡¦¤Ï¤ë¤³¡Ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÀ¶ÁÝ°÷¡£Ãæ¹ñ»ÄÎ±ÆüËÜ¿Í¸É»ùÆóÀ¤¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¡¦ßÄÍÛ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢17ºÐ¤Î¤È¤¤ËÍèÆü¡£¹â¹»¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¶ÁÝ¤Î»Å»ö¤Ë½¾»ö¡£1997Ç¯¤ËÁ´¹ñ¥Ó¥ë¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°µ»Ç½¶¥µ»²ñ¤Ç»Ë¾åºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡¡ÊÅö»þ¡Ë¡£°Ê¹ß¡¢À¶ÁÝ»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¤µ¤é¤Ë´Ä¶¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÁ´ÂÎ¤Î´Ä¶À°È÷¤Ê¤É¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2018Ç¯¤è¤ê¥Ï¥¦¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤Î»Å»ö¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£NHK¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë »Å»ö¤ÎÎ®µ·¡×¤Ê¤É¥Æ¥ì¥Ó½Ð±éÂ¿¿ô¡£ËÜ»ïÆâÍÆ¡ÚÌÜ¼¡¡Û¤Ï¤¸¤á¤ËÁÝ½ü¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ë£µ¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤³¤ì¤¬¿·ÄÅÎ®¡¡ÁÝ½ü¤Î´ðËÜÁÝ½ü¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥ª¥ë»È¤¤¥¿¥ª¥ë°Ê³°¤Ë¤â¡ª¡¡ÁÝ½ü¤ËÌòÎ©¤ÄÆ»¶ñ¤¤¤í¤¤¤í¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë»È¤¨¤ë¡ª¡¡¿©´ïÍÑÀöºÞ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¥³¥Ä¤Ç ÁÝ½ü¤Î¸úÎ¨¥¢¥Ã¥×¡ªPart£±¡¡¡É¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³ÁÝ½ü¡É¤ò½¬´·²½¤·¤è¤¦¡ª¡¡²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¡¿¥«ー¥Ú¥Ã¥È¡¡COLUMN£±¡¡Ä«¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó½¸Ãæ¤·¤ÆÁÝ½ü¤¬¤Ç¤¤ë»þ´ÖPart2¡¡ ¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤òÄ¹¤â¤Á¤µ¤»¤è¤¦¡ª¡¡¿å²ó¤ê¡¿¥È¥¤¥ìPart£³¡¡¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¡¡¸¼´Ø¡¿¥¬¥é¥¹¡¦¶À¡¿ÊÉ¡¿¹Â¡¦ÃÊº¹Part£´¡¡±ø¤ì¤ò¤¿¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¡¡±ø¤ì¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¡¡COLUMN£²¡¡¤Û¤³¤ê¤Ï¤Ê¤¼Éô²°¤Î¶ù¤Ë½¸¤Þ¤ë¡©Part£µ¡¡·ò¹¯¤ÈÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¡ª¡¡¿²¼¼¡¿¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¡¿ÎäÂ¢¸Ë¡¿ÀöÂõµ¡¡¿¥¨¥¢¥³¥ó¿·ÄÅÎ®¤Á¤ç¤¤¥ï¥¶¡ª £±.ÁÝ½ü¤Î¤¢¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê´¥¤«¤¹¡ª£².ÀöÌÌ¥Ü¥¦¥ë¤Î²½¾ÑÉÊ±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹£³.ÁÝ½üµ¡¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¡ª£´.³°¤«¤é¤Û¤³¤ê¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤£µ.¥³¥ó¥í²ó¤ê¤Î±ø¤ìÍ½ËÉÂÐºö[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/18219/1002/resize/d18219-1002-a988995dbd3607dd4c9b-2.jpg ][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/18219/1002/resize/d18219-1002-2139bc15b3dcf1b0fc8e-4.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/18219/1002/resize/d18219-1002-1e413caca6ddf4bb4476-4.jpg ]¾¦ÉÊ¾ðÊó[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/18219/1002/resize/d18219-1002-0084df337aabe52a4138-0.jpg ]½ñÌ¾¡§NHK¤Þ¤ëÆÀ¥Þ¥¬¥¸¥óMOOK¥¿¥ª¥ë1Ëç¤Ç¥Ô¥«¥Ô¥«¡ª¡¡¿·ÄÅ½Õ»ÒÎ®¡¡¤ª¤¦¤ÁÁÝ½ü½ÑÃø¼Ô¡§¿·ÄÅ½Õ»Ò½ÐÈÇ¼Ò¡§NHK½ÐÈÇÈ¯ÇäÆü¡§2024Ç¯11·î25ÆüÄê²Á¡§1,210±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÈ½·¿¡§B5È½ÊÂÀ½¥Úー¥¸¿ô¡§96¥Úー¥¸¡Ê¥ªー¥ë¥«¥éー¡ËISBN¡§978-4-14-199355-1NHK½ÐÈÇ¢ªhttps://www.nhk-book.co.jp/detail/000061993552024.htmlAmazon¢ªhttps://www.amazon.co.jp/dp/4141993557³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¢ªhttps://books.rakuten.co.jp/rb/18019027/