¡ÒBEAMS PLUS¡Ó¡¢¥ëー¥Ä¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç½é¤ÎÃ±ÆÈ´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅÃæ

株式会社ビームス(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:設楽洋)は、“永年着られる飽きのこない本物の男服”をコンセプトに掲げる〈BEAMS PLUS〉のアメリカで初となる期間限定ストア「BEAMS PLUS LIMITED STORE in Los Angeles」を2024年11月15日(金)から12月24日(火)まで、ロサンゼルスにて開催しています。

1940年代半ばから1960年代半ばにかけてのアメリカのアイビースタイル、ワーク、スポーツ、ミリタリーのユニフォームのアイデンティティを継承しながら独自の解釈を加え、次世代へと続ける新たなオーセンティックウエアを提案する〈BEAMS PLUS〉は1999年にスタートし、2024年に25周年を迎えました。オリジナルコレクションはアジア各国のBEAMS店舗で販売される他、2009年からはブランドの卸事業が始まり、現在は欧米を中心とした世界各国の百貨店や小売店で取り扱われています。2024年秋冬シーズンでは83社との取引があり、国や地域を超えて〈BEAMS PLUS〉は多くのカスタマーと繋がっています。

また、〈BEAMS PLUS〉と共感し合うグローバルブランドとのコラボレーションもさかんに行われており、アメリカンカジュアルをベースとしながらも近年は〈NOAH〉の創設者ブレンドン・バベンジンのディレクションによりモダンさがさらに加わった〈J.Crew〉とカプセルコレクションをこれまでに2回リリースし、今年10月にはロンドン拠点のスケートブランド〈PALACE SKATEBOARDSPALACE〉とのコラボレーションを発表し、クラシックアメリカンスタイルを現代的に昇華したアイテムが広く話題を呼びました。

今回開催している「BEAMS PLUS LIMITED STORE in Los Angeles」は、〈BEAMS PLUS〉の世界観を体感でき、〈BEAMS PLUS〉スタッフとのオフラインコミュニケーションを楽しめる企画として日本国内で2022年から好評を博してきました。ブランドスタート25周年にあたる今年は同企画を日本国外へと広げるべく5月に、BEAMSが9店舗を展開する台湾の台北で実施し、〈BEAMS PLUS〉のグローバルコミュニティはさらに広がっています。

開催概要

BEAMS PLUS LIMITED STORE in Los Angeles

期間:2024年11月15日(金)~12月24日(火)

場所:620 Imperial Street Los Angeles, CA 90021

営業時間:月曜日~土曜日 11:00~18:00、日曜日 12:00~18:00(PST)

Instagram:https://www.instagram.com/beams_plus_limitedstorela

〈BEAMS PLUS〉ディレクターメッセージ

〈BEAMS PLUS〉は長年BEAMSのグローバル事業をリードし、世界各地のリテールストアへの卸事業を推進してきました。そして今回、憧れの地であるアメリカで開催しているリミテッドストアは、プロダクトのみならずブランドの世界観そのものを紹介することができる、我々が待ち望んでいた新たなステップです。

コロナウィルスによるパンデミック以降、Eコマースは世界中で加速度的に台頭しており、〈BEAMS PLUS〉を取り巻く環境も例外ではありません。しかし、その状況と反するように2023年に入り渡航制限が解除されると、東京・原宿の〈BEAMS PLUS〉フラッグシップストアへの外国人カスタマーの来店は急増し、今なおその数は増え続けています。ある人はフラッグシップストアに揃うフルコレクションを目的に、またある人は店舗を訪ねるという体験そのものを目的に、我々の店舗を彼らの旅の重要なデスティネーションの一つに組み込んでくれています。そんな我々の店舗はただ単に買い物をする場所ではなく、スタッフとカスタマーが、時にはカスタマーとカスタマーが、洋服を通したコミュニケーションを楽しんでいる風景がある、“〈BEAMS PLUS〉コミュニティ”が形成されている場所です。訪れる人誰もが〈BEAMS PLUS〉の世界観と、そのダイナミズムを体感し楽しんでいただける空間だと思っています。

この度開催している「BEAMS PLUS Limited Store in Los Angeles」も、〈BEAMS PLUS〉のコレクションとコミュニティの魅力を感じられる場所です。ひとりでも多くの方に訪れていただき、特別な時間を過ごしていただけることを期待しています。

〈BEAMS PLUS〉ディレクター Hideki “Harry” Mizobata

「BEAMS PLUS LIMITED STORE in Los Angeles」のオープンを記念し、前夜11月14日(木)に開催されたレセプションパーティーの様子

当日会場には、多くの関係者やファンの方々が集まり、熱気に包まれた一夜となりました。

〈BEAMS PLUS〉の世界観を存分に味わえる空間で、ゲスト同士の交流も活発に行われ、特別な時間を共有することができました。

BEAMS PLUSについて

〈BEAMS PLUS〉は1999年にスタート。アメリカにルーツを持つ"永年着られる飽きのこない本物の男服”がコンセプトです。1940年代半ばから1960年代半ばにかけてのアメリカは、かつてない戦後の好景気のもと、政治や経済、スポーツや文化など、あらゆる面で大きく成長し、それに伴う合理主義によって大量生産がシステム化され、シーンやスタイルに応じてアイビースタイル、ワーク、スポーツ、ミリタリーのユニフォームが新たに編集されました。〈BEAMS PLUS〉はファッションの礎でありスダンダードであり続けている、これら4つのカテゴリーの、機能的で無駄のない衣服を正しく解釈するとともに、普遍的な美しさと時代性を反映したディテールに敬意を払いながら、シルエットや素材、機能性を現代的にアップデートさせ、次世代に受け継がれるカジュアルウェアを提案しています。

URL:https://www.beams.co.jp/special/beamsplus

BEAMSについて

1976年、東京・原宿で創業。1号店「American Life Shop BEAMS」に続き、世界の様々なライフスタイルをコンセプトにした店舗を展開し、ファッション・雑貨・インテリア・音楽・アート・食品などにいたるまで、国内外のブランドや作品を多角的に紹介するセレクトショップの先駆けとして時代をリードしてきました。特にコラボレーションを通じて新たな価値を生み出す仕掛け役として豊富な実績を持ち、企業との協業や官民連携においてもクリエイティブなソリューションを提供しています。日本とアジア地域に約170店舗を擁し、モノ・コト・ヒトを軸にしたコミュニティが織り成すカルチャーは、各地で幅広い世代に支持されています。

URL:https://www.beams.co.jp/