º£ÂçÃíÌÜ¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ÊÆ¥«¥ë¥íー¥º¤Î¥¦¥£¥ó¥¿ー¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢USA¥é¥¤¥¹Ï¢¹ç¼çºÅ¡Ø¥¬¥ó¥Üwith¥«¥ë¥íー¥º¥Õ¥§¥¢2024¡Ù¡¿11·î¥¹¥¿ー¥È

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USA Rice is an equal opportunity employer and provider / USA¥é¥¤¥¹Ï¢¹ç²ñ¤Ïµ¡²ñ¶ÑÅù¤Î¸ÛÍÑ¼ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÛÍÑÄó¶¡¼Ô¤Ç¤¹