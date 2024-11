º£ÂçÃíÌÜ¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ÊÆ¥«¥ë¥íー¥º¤Î¥¦¥£¥ó¥¿ー¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢USA¥é¥¤¥¹Ï¢¹ç¼çºÅ¡Ø¥¬¥ó¥Üwith¥«¥ë¥íー¥º¥Õ¥§¥¢2024¡Ù¡¿11·î¥¹¥¿ー¥È

USAライス連合会 日本代表事務所

USAライス連合会日本代表事務所[本部:米国バージニア州]は、11月下旬から12月にかけて、カリフォルニア産のおコメ「カルローズ」を使ったアメリカ南部の郷土料理、「ガンボ」をテーマとした『ガンボ with カルローズフェア2024』を実施します。冬にピッタリの暖かいメニュー「ガンボ」を通して、スープと相性の良いおコメ、カルローズをPRします。

先ずはオンラインでのキャンペーンやインフルエンサーによるSNSでの情報発信をスタート、アメリカ料理を提供するレストランやキッチンカーとの連携で、各店オリジナルのガンボメニューを商品化・販売します。加えてイベントでの試食提供など多方面で「ガンボ」を盛り上げます。

GUMBOはフランス語で「オクラ」。魚介や鶏肉等をベースとしたスープで、オクラやお好みの野菜等をケイジャンスパイスで煮込みます。フランスやスペインの食文化を背景に持つ人々が暮らす、アメリカルイジアナ州伝統の家庭料理です。おコメと一緒に食べるスタイルで、日本のカレーライスに通じるところもあります。

【1】インスタグラム・フォロワーアップキャンペーン/11月25日~12月9日

日本最大級の料理インフルエンサーネットワーク「フーディストサービス」が運営する料理メディア「フーディストノート」との連携によるインスタ・フォロワーアップキャンペーンを実施。ガンボメニューを紹介し、アンケート回答者を対象に、抽選でカルローズのサンプル米が20名様に当たります。

【2】インフルエンサーによるガンボメニュー開発と投稿/11月下旬より随時

人気料理インフルエンサーである「あーぴん」さんと「パパイズム」さんがガンボメニューを開発し公開。家庭でも作れるレシピで、より多くの料理好きの方にガンボを知り、作ってもらえる機会を創出します。

あーぴん/道添明子 料理研究家

料理研究家・栄養士。食品会社での新製品企画・開発、テレビ局での料理レシピ開発などの経験を活かし、手抜きに見えない時短料理、簡単なのにちょっとおしゃれで栄養バランスのとれた料理をSNSで発信。

Instagram: https://www.instagram.com/apin210/

パパイズム

イタリアンレストラン(ピッツァリア)で10年以上経験を積んだ後、専業主夫に転向。現在、三児の子育てをしながら「おうちで作れるプロの味」のレシピ動画をSNS起点として発信しながら、様々な活動をしている。

Instagram: https://www.instagram.com/papa_izm_kitchen/

【3】レストランでのガンボフェア/12月7日(土)~31日(火)(店舗によって延長の可能性あります)

表参道のエリア情報誌『Omosan STREET』(https://www.omosan-st.com/)と連携し、原宿・表参道エリアのオシャレなアメリカンダイナーやカフェでガンボフェアを開催します。

<参加店>

・Jennifer Seven

https://www.instagram.com/jenniferseven_burgershop/

東京都渋谷区神宮前6-12-6 J-cube C棟 1F

・SHE WOLF DINER

https://www.tobuhotel.co.jp/shibuya/restaurant/shewolfdiner/

東京都渋谷区宇田川町3-1 東武ホテル1F

・サンフランシスコ ピークス

https://www.instagram.com/sanfranciscopeaks_restaurant/

東京都渋谷区神宮前3-28-7

・ダブルトールカフェ 原宿店

https://doubletall.com/cafe/harajuku/

東京都渋谷区神宮前1-11-11 グリーンファンタジアビル2F

・ホホカムダイナー

https://www.instagram.com/hohokamdiner/

東京都渋谷区神宮前1-14-21

※各店のオリジナルガンボメニューなどの情報は、USAライス連合会オフィシャルインスタグラム(https://www.instagram.com/usa_rice_jp/)および12月7日発行のエリア雑誌「Omosan STREET」にて公開します。

【4】キッチンカーと連携したガンボフェアとイベント開催/販売期間:12月2日(月)~18日(水)・イベント14日(土)

<販売店舗>

encinitas-エンシニータス

https://www.mellow.jp/ss_web/shops/vmSDl

HEYM’S MEAL STORE

https://www.mellow.jp/ss_web/shops/A9SAjl

各店オリジナルのガンボメニューを販売します。販売場所等の詳細は、決定次第各店舗のウェブサイトに掲載します。

<イベント> 渋谷区立北谷公園 12月14日(土)11:00~17:00

アメリカのフードトラックを彷彿とさせるデザインのキッチンカーでイベントを盛り上げます。約500食のガンボメニューを無料で提供し、カルローズサンプル米(400g)をプレゼントします。

開催場所:渋谷区立北谷公園 東京都渋谷区神南1丁目7-3

開催日時:2024年12月14日(土)11:00~17:00

【5】リアル店舗企画(企画3と4)展開中に「カルローズ米プレゼントキャンペーン」を同時開催!

フェアに協力いただいた店舗・イベントに訪れた方を対象に、抽選で50名にカルローズサンプル米(400g)が当たるキャンペーンも同時開催します!店舗を訪れた方はその場でキャンペーン情報が入手でき、応募可能です。

カルローズとは?

「カルローズ」はカリフォルニアのバラという意味の名前を持つ、カリフォルニア州オリジナルの「中粒種」です。日本米に代表される「短粒種」とタイ米等で知られる「長粒種」の中間にあたり、双方の優れた点を持ち合わせ、軽い食感とアルデンテとも言える歯ごたえが特長です。

▶カルローズの詳細はこちら

https://www.usarice-jp.com/about/rice.html

USAライス連合会日本代表事務所

電話03-3292-5507 / メールinfo@usarice-jp.com



USAライス連合会(本部:米国バージニア州アーリントン)は、米国のコメ産業界の中核4団体で構成されている全国組織です。米国農務省の管轄のもとで活動を行う、非営利の外郭団体です。米国で生産されるおコメについての正しい理解の促進と拡販のために、各種販促活動やサポート活動をしており、輸入・販売などの商取引は一切行っておりません。



USA Rice is an equal opportunity employer and provider / USAライス連合会は機会均等の雇用主であり、雇用提供者です