¥­¥ó¥×¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ä¤¬2025Ç¯¤ÎÎÁÍý¡õ¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬¤òÈ¯É½

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¡¦ ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー&¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë: ¥·¥Ã¥¯¥¹¥»¥ó¥·¥º ¥Û¥Æ¥ë¥º ¥ê¥¾ー¥Ä ¥¹¥Ñ(https://jp.sixsenses.com/), ¥êー¥¸¥§¥ó¥È ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä(https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation), ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation), ¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó(https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation), ¥¥ó¥×¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ä(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation), ¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´(https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation)
¡¦ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à: voco(https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation), HUALUXE ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä(https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), ¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶ ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation), EVEN ¥Û¥Æ¥ë¥º(https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation)
¡¦ ¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥º: ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation), ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation), ¥¬ー¥Êー(https://www.ihg.com/content/us/en/garner-hotels), avid ¥Û¥Æ¥ë¥º(https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)
¡¦ ¥¹¥¤ー¥Ä: Atwell ¥¹¥¤ー¥Ä(https://www.atwellsuites.com/), ¥¹¥Æ¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸ ¥¹¥¤ー¥Ä(https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥¯¥é¥Ö¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥º(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation), ¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¦¥Ã¥É ¥¹¥¤ー¥Ä(https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)
¡¦ ¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ñー¥È¥Êー¥º: ¥¤¥Ù¥í¥¹¥¿ー ¥Óー¥Á¥Õ¥í¥ó¥È ¥ê¥¾ー¥Ä(https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts)
InterContinental Hotels Group PLC¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤Î»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¡¢±Ñ¹ñ¤ËÀßÎ©¡¢±Ñ¹ñ¤ª¤è¤Ó¥¦¥§ー¥ë¥º¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎIHG¤Î ¥Û¥Æ¥ë¤È¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Ï¡¢Ìó375,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤¬¤ª¤ê¡¢Æü¡¹À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¨2024Ç¯6·î30Æü¸½ºß
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IHG¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation
IHG¥Ë¥åー¥¹¥ëー¥à¥µ¥¤¥È: https://www.ihgplc.com/en/
IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º¥¢¥×¥ê: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298
IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º¥¢¥×¥ê: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)
IHG¡¦ANA¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://www.ihg.com/japanhotels