12·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢8Æü¡ÊÆü¡ËÂè13²óDPI¾ã³²¼ÔÀ¯ºöÆ¤ÏÀ½¸²ñ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª¡ÖÁí³ç½ê¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Ë¡À©ÅÙ¤Î³È½¼¤ò¡ª ～Í¥À¸»×ÁÛ¤òº¬Àä¤·¡¢Ã¦»ÜÀß¤ò¿Ê¤á¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦～¡×
º£Ç¯¤ÎÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢µìÍ¥À¸ÊÝ¸îË¡¹ñÇåÁÊ¾Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹âºÛ¤¬Æ±Ë¡¤ò°ã·û¤ÈºÛÄê¤·¡¢¹ñ¤Ë¤è¤ë¼Õºá¤ÈÇå½þ¤òÃÇ¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³ÆÃÏ¤Ç¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï½üÀÍ´ü´Ö¤ÎÊÉ¤¬Âç¤¤¯Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬º¹ÊÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÆ»¾åµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÃÇºá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÀ¯ºöÆ¤ÏÀ½¸²ñ¤Ç¤Ï¡¢½éÆü¤ÎÁ´ÂÎ²ñ¤Ç¤Ï¡¢Áí³ç½ê¸«¤Ç¶¯¤¯»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢´«¹ð¤µ¤ì¤¿Ã¦»ÜÀß¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÍ¥À¸ÊÝ¸îË¡¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿Í¥À¸»×ÁÛ¤¬Ì¢±ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£¸å¤É¤¦±¿Æ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤è¤¤¤«¤òµÄÏÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ïÇ¤°Ñ°÷¤ÇDPI½÷À¾ã³²¼Ô¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ëÆ£¸¶µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤ËµìÍ¥À¸ÊÝ¸îË¡¤Î¤â¤¿¤é¤·¤¿Âçºá¤ä¤½¤Î¸å¤ÎÈï³²¼Ô»Ù±ç¤äºÛÈ½»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸¶¹ð¤ÎÎëÌÚÍ³Èþ¤µ¤ó¡¢ÊÛ¸îÃÄ¤ÎÄÔÀî·½Çµ¤µ¤ó¤Ë¤â¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æâ³ÕÉÜ¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿¡Ö¾ã³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÐ¸«¤äº¹ÊÌ¤Î¤Ê¤¤¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¿ä¿ÊËÜÉô¡×¤È´´»ö²ñ¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æâ³ÕÉÜ¾ã³²¼Ô»Üºö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ç¤â¤¢¤ëÈø¾åÉûµÄÄ¹¤¬Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¬²Ê²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÆüÌÜ¤ÎÁ´ÂÎ²ñ¤Î¸å¤Ë¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーÉô²ñ¤Ë¤è¤ë¡Öº£Ç¯¤Î¼ç¤ÊÆ°¤～¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーË¡²þÀµ¤Ê¤ë¤«¡©¡×¡¢ÆóÆüÌÜ¤ËÃÏ°èÀ¸³èÉô²ñ¤Ë¤è¤ë¡Ö¹ñÆâÀè¿Ê»öÎã¤«¤é¹Í¤¨¤ëÃÏ°è°Ü¹Ô¡¦Ã¦»ÜÀß²½¤Î¤¢¤êÊý¡×¡¢¹ñºÝÉô²ñ¤Ë¤è¤ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎSDGs-²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢²¿¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Í¥À¸ÊÝ¸îË¡ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÍ¦µ¤¤È´õË¾¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¼Ò²ñ¤«¤éÍ¥À¸»×ÁÛ¤òÌµ¤¯¤¹¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»þ´Ö¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î±ÑÃÎ¤ÈÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»Ö¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¾ã³²Åö»ö¼Ô¡¢»Ù±ç¼Ô¡¢¸¦µæ¼Ô¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜ½¸²ñ¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤«¤é¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æü»þ
12·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00-17:40¡¡Á´ÂÎ²ñ¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーÊ¬²Ê²ñ
12·î8Æü¡ÊÆü¡Ë10:00-15:00¡¡ÃÏ°èÀ¸³è¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏÊ¬²Ê²ñ
¡Ê¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Î¸ø³«¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¢£³«ºÅÊýË¡¡§Zoom Webinar
¢£»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢£¾ðÊóÊÝ¾ã¡§PCÍ×ÌóÉ®µ¡Ê£±ÆüÌÜ¡Ë¡¢PCÊ¸»úÄÌÌõ¡Ê£²ÆüÌÜ¡Ë¡¢¼êÏÃÄÌÌõ¡¢ÅÀ»ú»ñÎÁ¡¢¥Çー¥¿»ñÎÁ
¢£¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡§²¼µWEB¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_TjshCvZgS_KyyZc8AvkaTQ#/registration
¢£¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
£±ÆüÌÜ¡§12·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ê13:00～17:40¡ËÁ´ÂÎ²ñ¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーÊ¬²Ê²ñ
¢£Á´ÂÎ²ñ¡ÖÁí³ç½ê¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Ë¡À©ÅÙ¤Î³È½¼¤ò¡ª～Í¥À¸»×ÁÛ¤òº¬Àä¤·¡¢Ã¦»ÜÀß¤ò¿Ê¤á¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦～¡×¡Ê13»þ～15»þ50Ê¬¡Ë
µìÍ¥À¸ÊÝ¸î¹ñ²ÈÇå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤Ï7·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è¤Ç¡¢Æ±Ë¡¤Ï°ã·û¤È¤·¡¢¹ñ¤ËÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£7·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï´ßÅÄ¼óÁê¤È¸¶¹ðÃÄÅù¤È¤ÎÌÌ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸¶¹ð¤Ë¼Õºá¤·¡¢½üÀÍ´ü´ÖÅ¬ÍÑ¤òÅ±²ó¤·Â®¤ä¤«¤ËÏÂ²ò¤¹¤ë¤³¤È¡¢ÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â´Þ¤á¡¢Éý¹¤¤Èï³²¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÊä½þ¤Î¤·¤¯¤ß¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë7·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤ÏÍ¥À¸»×ÁÛµÚ¤Ó¾ã³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÐ¸«¤äº¹ÊÌ¤Îº¬Àä¤Ë¸þ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼èÁÈ¤òÅÀ¸¡¤·¡¢¶µ°é¡¦·¼È¯Åù¤ò´Þ¤á¤¿¼èÁÈ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¾ã³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÐ¸«¤äº¹ÊÌ¤Î¤Ê¤¤¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¿ä¿ÊËÜÉô¡×¤òÆâ³ÕÉÜ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âºÛÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¾ðÀª¤ÏÂç¤¤¯Æ°¤½Ð¤·¡¢9·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¸¶¹ð¤È¹ñ¤ÎÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊË¡À°È÷¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎ²ñ¤Ç¤Ï¡¢µìÍ¥À¸ÊÝ¸îË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸¶¹ð¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¡¢ÏÂ²ò¤ÎÆâÍÆ¡¢ÂÐºö¿ä¿ÊËÜÉô¤ò´Þ¤á¤¿º£¸å¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µìÍ¥À¸ÊÝ¸îË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Í¥À¸»×ÁÛ¤òº¬Àä¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊË¡À©ÅÙ¤¬É¬Í×¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±¿Æ°¤òÅ¸³«¤¹¤Ù¤¤«¡¢¹Í¤¨¤ë¾ì¤È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Âè°ìÉô¡¡³µÍ×ÀâÌÀ¡¡13»þ15Ê¬～13»þ50Ê¬
¹Ö»Õ¡§Æ£¸¶µ×Èþ»Ò(DPIÆüËÜ²ñµÄ¾ïÇ¤°Ñ°÷¡¦NPOË¡¿Í¿À¸ÍBe¤¹¤±¤Ã¤È»öÌ³¶ÉÄ¹¡¦DPI½÷À¾ã³²¼Ô¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÂåÉ½)
1. µìÍ¥À¸ÊÝ¸îË¡¤Î³µÍ×
2. Èï³²¾õ¶·
3. Æ°¤
4. ±¿Æ°
- ½÷Àº¹ÊÌÅ±ÇÑ¾òÌó¡ÊCEDAW¡Ë¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤ÈÁí³ç½ê¸«
- ¾ã³²¼Ô¸¢Íø¾òÌó·úÀßÅªÂÐÏÃ¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¡¢Áí³ç½ê¸«
- Á´¹ñ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿ºÛÈ½
- Í¥À¸ÊÝ¸îË¡ÌäÂê¤ÎÁ´ÌÌ²ò·è¤ò¤á¤¶¤¹Á´¹ñÏ¢Íí²ñ¡ÊÍ¥À¸Ï¢¡Ë
ÂèÆóÉô¡¡¸¶¹ð¤ÎÁÛ¤¤¤ÈÊÛ¸îÃÄ¡¡14»þ～15»þ10Ê¬
£±.¸¶¹ð¤ÎÁÛ¤¤¡¡ÅÐÃÅ¡§ÎëÌÚÍ³Èþ¡Ê¸¶¹ð¡Ë
£².ÊÛ¸îÃÄ¡¡¹Ö»Õ¡§ÄÔÀî·½Çµ¡ÊÊÛ¸î»Î¡Ë
- Á´¹ñ¤ÎºÛÈ½¤Î¾õ¶·
- ºÇ¹âºÛÈ½·è¤ÎÆâÍÆ¤È°ÕµÁ
- ÏÂ²òÆâÍÆ
- º£¸å
Âè»°Éô¡¡º£¸å¤ÎÆ°¤¡¡15»þ30Ê¬～15»þ50Ê¬
¹Ö»Õ¡§Èø¾å¹ÀÆó¡ÊDPIÆüËÜ²ñµÄÉûµÄÄ¹¡¢Æâ³ÕÉÜ¾ã³²¼Ô»Üºö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Ë
- ´ßÅÄ¼óÁê¼Õºá¸å¤Î¹ñ¤ÎÆ°¤
- ¡Ö¾ã³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÐ¸«¤äº¹ÊÌ¤Î¤Ê¤¤¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¿ä¿ÊËÜÉô¡×¤È´´»ö²ñ¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- Ë¡²þÀµ¤äº£¸å¤ÎÅ¸³«
Á´ÂÎ»Ê²ñ¡§Ê¿Ìî¤ß¤É¤ê¡ÊDPIµÄÄ¹¡Ë
15»þ50Ê¬～16»þ10Ê¬¡¡µÙ·Æ
16»þ10Ê¬-17»þ40Ê¬
¢£¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーÊ¬²Ê²ñ¡Öº£Ç¯¤Î¼ç¤ÊÆ°¤～¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーË¡¤Î²þÀµ¤Ê¤ë¤«¡©¥Ó¥Ã¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·Àµ¡¤È¤·¤¿³ÆÃÏ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß～¡×¡Ê16»þ10Ê¬～17»þ40Ê¬¡Ë
Åìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー»Üºö¤ÏÂç¤¤¯¿ÊÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2018Ç¯¤È2020Ç¯¤Î2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーË¡¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡¢¾ã³²Åö»ö¼Ô¤¬É¾²Á¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡Ö°ÜÆ°Åù±ß³ê²½É¾²Á²ñµÄ¡×¤ÎÆ³Æþ¡¢¿·´´Àþ¤ÈÆÃµÞ¼ÖÎ¾¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー´ð½à¤Î²þÀµ¡¢¾ã³²¼ÔÍÑIC¥«ー¥É¤ÎÆ³Æþ¡¢Àº¿À¾ã³²¼Ô¤Î±¿ÄÂ³ä°ú¡¢WEB¤Ç¤Î¼Ö°Ø»ÒÀÊ¤ÎÍ½Ìó¡¦¾è¼Ö·ô¤Î¹ØÆþÅù¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯ÅÙ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¡Æ¤²ñ¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢µÄÏÀ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¤ÏË¡²þÀµ5Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーÀ°È÷ÌÜÉ¸¤òÄê¤á¤¿Âè3¼¡´ðËÜÊý¿Ë¤âºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¡²þÀµ¤ÎÉ¬Í×À¤ä¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÎÂè4¼¡´ðËÜÊý¿Ë¤ÎºöÄê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡Ö¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーË¡µÚ¤Ó´ØÏ¢»Üºö¤Î¤¢¤êÊý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤²ñ¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇµÁÌ³´ð½à¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¼Ö°Ø»ÒÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯¤«¤é¸¡Æ¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯ÅÙ¤â¥µ¥¤¥È¥é¥¤¥ó¤Î³ÎÊÝÅù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÆÃÏ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï°¦ÃÎÌ¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¡¢ÃÏ¸µ¾ã³²¼ÔÃÄÂÎ¤¬¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎºöÄêÅù¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åµ¤Î¸¡Æ¤²ñ¤ä¥Ó¥Ã¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·Àµ¡¤È¤·¤¿³ÆÃÏ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÆâÍÆ¡ä
¡Öº£Ç¯¤Î¼ç¤Ê¸¡Æ¤²ñÅù¤ÎÆ°¤¡×
¹Ö»Õ¡§º´Æ£¡¡Áï¡ÊDPIÆüËÜ²ñµÄ»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ë¡Ö¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーË¡µÚ¤Ó´ØÏ¢»Üºö¤Î¤¢¤êÊý¸¡Æ¤²ñ¡¢¥µ¥¤¥È¥é¥¤¥ó¤Î³ÎÊÝÅù¤Ë·¸¤ë¸¡Æ¤WG¡¢¾ã³²¼ÔÅù¤Î¹Ò¶õµ¡Èó¾ïÃ¦½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¸ò´¹²ñÅù¡×
¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·Àµ¡¤È¤·¤¿³ÆÃÏ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×
¡Ö2025Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¡×¡¡¹Ö»Õ¡§Ï»ÛêÍ§Áï¡Ê¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤Ý¤Ý¤ó¤¬¤Ý¤ó¡Ë
¡Ö2026°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¡×¡¡¹Ö»Õ¡§ÆþÃ«Ãé¹¨¡Ê°¦½ÅÏ¢»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ë
¡Ö2024UD¥¿¥¯¥·ー¾è¼Ö±¿Æ°¤Î·ë²ÌÊó¹ð¡×
¼Áµ¿±þÅú
£²ÆüÌÜ¡§12·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ê10:00～15:00¡ËÃÏ°èÀ¸³èÊ¬²Ê²ñ¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏ
¢£ÃÏ°èÀ¸³èÊ¬²Ê²ñ¡Ö¹ñÆâÀè¿Ê»öÎã¤«¤é¹Í¤¨¤ëÃÏ°è°Ü¹Ô¡¦Ã¦»ÜÀß²½¤Î¤¢¤êÊý¡×¡Ê10»þ～12»þ¡Ë
2022Ç¯¤Ë¹ñÏ¢¾ã³²¼Ô¸¢Íø°Ñ°÷²ñ¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿Áí³ç½ê¸«¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë¾ã³²Ê¡»ã¥µー¥Ó¥¹ÅùÊó½·²þÄê¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°èÀ¸³è»Ù±çµòÅÀÅù¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤È¤·¤ÆµòÅÀ¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ーÇÛÃÖ¤ÎÂ¾¡¢¾ã³²¼Ô»Ù±ç»ÜÀß¤ËÂÐ¤·¤ÆÆþ½ê¼Ô¤Ø¤Î°Õ¸þ³ÎÇ§¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è°Ü¹Ô¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤ÊÊó½·¾å¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊó½·²þÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯ÅÙ¹ÔÆ°¾ã³²¤ä°åÎÅÅª¥±¥¢¤ÎÉ¬Í×¤Ê½Å¾É¿´¿È¾ã³²¼Ô¤ò´Þ¤á¤¿ÃÏ°è°Ü¹Ô¡¢Ã¦»ÜÀß¤¬¤É¤ì¤À¤±¿Ê¤à¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬º£¸åÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë¹ñÆâ¤Ç¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¯ÅÙ¹ÔÆ°¾ã³²¤ä½ÅÅÙ¿´¿È¾ã³²¼Ô¤ÎÃÏ°è°Ü¹Ô¤äÃÏ°èÀ¸³è»Ù±ç¤ÎÀè¿Ê»öÎã¤ò»²¹Í¤Ë¡¢Îã¤¨¤ÐµòÅÀ¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÌò³ä¤ä»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ëÆþ½ê¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¸þ³ÎÇ§¤ÎÊýË¡¤Ê¤É¤òÌÀ³Î²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬º£¸å¤Î²ÝÂê¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¸üÏ«¾Ê¤ÏÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ë¾ã³²¼Ô»Ù±ç»ÜÀß¤Îºß¤êÊý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤²ñ¡Ê²¾¾Î¡Ë¤ÎÀßÃÖ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¡Æ¤²ñ³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤¿¼ÂÂÖÇÄ°®¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ¤òÌ±´Ö¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÊ¬²Ê²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹ñ¤ÎÆ°¸þ¤âÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¹ñÆâ¤ÎÀè¿Ê»öÎã¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°è°Ü¹Ô¡¢Ã¦»ÜÀß²½¤¬¤¤Á¤ó¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÊýºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
- Ì¾Î¤À²Èþ¡ÊË¬Ìä¤Î²È¡¡Íý»öÄ¹¡Ë
- ÎÓ¡¡½ÊÈþ¡Ê¥Ñ¥ó¥¸ー¥á¥Ç¥£¥¢¡Ë
- ÃÏÂ¼µ®»Î¡Ê¼«Î©»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤Ñ¤¢¤È¤Ê¤¡¡Ë
¡Ê12»þ～13»þ¡¡µÙ·Æ¡Ë
¢£¹ñºÝ¶¨ÎÏÊ¬²Ê²ñ¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎSDGs―²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢²¿¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤«¡×¡Ê13»þ～15»þ¡Ë
SDGs¡Ê»ýÂ³Åª³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¤ò¾ã³²¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÏÃ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¤³¤ì¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿DPIÆüËÜ²ñµÄ¤ÏÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤ÆÎ¾¼Ô¤Î´Ø·¸¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊ¬²Ê²ñ¤ò¡¢2030Ç¯½¤Î»»þ¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¸«Ä¾¤¹¤¿¤á¤ÎÁí³ç¤È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãÆâÍÆ¡ä
³«²ñ¡¦Ê¬²Ê²ñ¤ÎÇØ·Ê¤È¼ñ»ÝÀâÌÀ¡¡
ÃæÀ¾Í³µ¯»Ò¡ÊDPIÆüËÜ²ñµÄÉûµÄÄ¹¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ç¥£¥¹¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æー¥È¡ÊADI¡Ë¡Ë
¡ÖSDGs¤È¾ã³²¡×¡¡¸÷²¬Ë§¹¨¡ÊDPIÆüËÜ²ñµÄ¹ñºÝ¶¨ÎÏÉô²ñ°÷¡Ë
SDGs¤È¾ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢DPIÆüËÜ²ñµÄ¤¬»ÔÌ±¼Ò²ñ¤ä³°Ì³¾Ê¤Ê¤É¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ÎÃæ¤ÇÄóµ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°Õ¸«¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎSDGs¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î²ÝÂê¤ò»²²Ã¼Ô¤È¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¼ÂÁ©¤«¤é¡×¡¡¹ßÈ¨ÇîÎ¼¡ÊDPIÆüËÜ²ñµÄ¾ïÇ¤°Ñ°÷¡Ë
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÁð¤Îº¬»ö¶È¤ä²ÝÂêÊÌ¸¦½¤¤Ç¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ï¥á¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤¬SDGs¼çÎ®²½¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊDPIÆüËÜ²ñµÄ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÆî¥¢¤«¤é¤Î¸½ÃÏÊó¹ð¤ò´Þ¤á¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¸å¤ÎDPIÆüËÜ²ñµÄ¤Î³èÆ°¤ÎÅ¸Ë¾¡×¡¡Ê¿Ìî¤ß¤É¤ê¡ÊDPIÆüËÜ²ñµÄµÄÄ¹¡Ë¡¢À¾Â¼Àµ¼ù¡ÊDPIÆüËÜ²ñµÄÉûµÄÄ¹¡Ë
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¡×¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢SDGsÃ£À®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëDPIÆüËÜ²ñµÄ¤Î±¿Æ°¤ÎÊý¸þÀ¤òÅ¸Ë¾¤·¤Þ¤¹¡£
¼Áµ¿±þÅú
¡ü¼çºÅ¡¢¤ªÌä¹ç¤»Àè
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í DPIÆüËÜ²ñµÄ
¢©101-0054¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®3-11-8¡¡ÉðÂ¢Ìî¥Ó¥ë5³¬
ÅÅÏÃ¡¡03-5282-3730¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹¡¡03-5282-0017¡¡¥áー¥ë office¡ùdpi-japan.org¡Ê¡ù¤ò@¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡þ¸å±ç
ÆüËÜÏ«Æ¯ÁÈ¹çÁíÏ¢¹ç²ñ¡¢ÆñÌ±¤ò½õ¤±¤ë²ñ(AAR Japan)
¡þ¸å±ç¡¢½õÀ®
Á´ÆüËÜ¼«¼£ÃÄÂÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¡¢Á´ÆüËÜ¿åÆ»Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¡¢ÅìµþÅÔÏ«Æ¯ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡¢¼«¼£Ï«ÅìµþÅÔËÜÉô¡¢¼«¼£Ï«ÅìµþÅÔÄ£¿¦°÷Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¡¢Á´¿åÆ»Åìµþ¿åÆ»Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¡¢Åìµþ¸òÄÌÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¡¢ÅìµþÀ¶ÁÝÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¡¢ÆüËÜÊüÁ÷Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¡¢(³ô)ÅÚ²°
¢¡ÃÄÂÎ³µÍ×
ÃÄÂÎÌ¾¡§ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍDPIÆüËÜ²ñµÄ
½êºßÃÏ¡§¢©101-0054 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®3-11-8 ÉðÂ¢Ìî¥Ó¥ë5³¬
¥Ûー¥à¤Úー¥¸¡§https://www.dpi-japan.org/
³èÆ°³µÍ×¡§1986Ç¯¤ËÈ¯Â¡£¡Ö¾ã³²¼Ô¤Î¸¢Íø¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹±¿Æ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤¬´õË¾¤ÈÂº¸·¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë°é¤Á¡¢³Ø¤Ó¡¢Æ¯¤¡¢Êë¤é¤»¤ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë～¾ã³²¼Ô¸¢Íø¾òÌó¤Î´°Á´¼Â»Ü¤Ø～¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¹ñ¤Ø¤ÎÀ¯ºöÄó¸À¡¢¸¢ÍøÍÊ¸î³èÆ°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¾ã³²¡¢ÃÎÅª¾ã³²¡¢Àº¿À¾ã³²¡¢ÆñÉÂÅù¤Î¾ã³²¼ïÊÌ¤òÄ¶¤¨¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñ90¤ÎÃÄÂÎ¤¬²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê2024Ç¯10·î¸½ºß¡Ë