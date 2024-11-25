¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¡ª¿Íµ¤¤Î¥¥Ã¥Á¥ó²È¶ñ¡Ö¥Á¥§¥ë¥·ー¥·¥êー¥º¡×¤ËÉý¤ò1cmÃ±°Ì¤Ç¥ªー¥Àー¤Ç¤¤ë¿·µ¬¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÄÉ²Ã¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥È¥ê¡ÊËÜ¼Ò¡§»¥ËÚ»ÔËÌ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§»÷Ä» ¾¼Íº °Ê²¼¡§¥Ë¥È¥ê¡Ë¤è¤ê¡¢2024Ç¯10·îÃæ½Ü¤«¤é¥Ë¥È¥ê¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»ÏÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡¢Éý1cmÃ±°Ì¤Ç¥ªー¥Àー¤Ç¤¤ë¥¥Ã¥Á¥ó²È¶ñ¡Ö¥Á¥§¥ë¥·ー¥·¥êー¥º¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÁíÉý167cm¤Ç¤´ÃíÊ¸¤Î¾ì¹ç¡¡¹ç·×ÀÇ¹þ²Á³Ê270,500±ß¡Ê¢¨1¡Ë
¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¡¢¤³¤Î3cm¤Î·ä´Ö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤¡¡¦¡¦¡¦¡£¡×¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¥Ë¥È¥ê¤Ç¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥Üー¥É¡Ö¥Á¥§¥ë¥·ー¥·¥êー¥º¡×¤Ë1cmÃ±°Ì¤ÇÉý¤Î¥ªー¥Àー¤¬¤Ç¤¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÄÉ²ÃÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ªー¥×¥ó·¿¡¢Ê£¹ç·¿¡¢L·¿¡¢¥«¥¦¥ó¥¿ー·¿¤Î4¥¿¥¤¥×¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¡ÖÌµÂÌ¤Ê¤¯¡¢·ä´Ö¤Ê¤¯¡×¡£¥¥Ã¥Á¥ó¶õ´Ö¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¥¹¥Ã¥¥êÈþ¤·¤¤¡¢¿·¤·¤¤¥¥Ã¥Á¥óÀ¸³è¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡Áª¤Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¹ç·×²Á³Ê¤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Îã¡Û
¡Ú1cm¥ªー¥ÀーÂÐ±þ¥æ¥Ë¥Ã¥È¾Ò²ð¡Û
£±. ¥ªー¥×¥ó·¿¾åÂæ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÊÉý81～180cm¡¡±ü¹Ô45cm¡¡¹â¤µ103cm¡Ë
¢¨¾åÂæ¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¤Ç¥ªー¥Àー¤Ç¤¤ë¾åÃÖ¤¡¦¥Õ¥£¥éー¤â¼è¤ê°·¤¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
£². Å·ÈÄ¡ÊÃæÅ·ÈÄ¡§Éý81～180cm/Ê£¹ç·¿¡¦L·¿¡¦¥«¥¦¥ó¥¿ー·¿·óÍÑÅ·ÈÄ¡§Éý81～240cm¡¡±ü¹Ô45/51cm¡¡¹â¤µ3cm¡Ë
£³. ²¼Âæ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ê3¼ïÎà¡Ë
TS·¿¡¦KS·¿¡§Éý40～60cm¡¡±ü¹Ô41/51cm¡¡¹â¤µ94cm
PµÓ·¿¡§Éý20¡¡±ü¹Ô45cm¡¡¹â¤µ94cm
¢¨P·¿µÓ¤ÏÎÙÀÜ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î²£20～60cm¤Î°ÌÃÖ¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ»ÈÍÑ
¡ÚÅ¸¼¨ÀßÃÖÅ¹ÊÞ¡Û
²¼µ10Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¾¦ÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨Å¸¼¨¤¬¤Ê¤¤°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤â¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ë¥È¥êÁð²ÃÅ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ºë¶Ì¸©Áð²Ã»ÔÄ¹±É2ÃúÌÜ8ÈÖÃÏ2
¡¦¥Ë¥È¥êÇðÅ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀéÍÕ¸©Çð»ÔÂç»³Âæ1-29
¡¦¥Ë¥È¥ê°ë»ÒÅ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô°ë»Ò¶è°ë»Ò1ÃúÌÜ2-32
¡¦¥Ë¥È¥ê¹ÁËÌ¥Ë¥åー¥¿¥¦¥óÅ¹¡¡¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è¤¢¤æ¤ß¤¬µÖ19Ž°7
¡¦¥Ë¥È¥ê²£ÉÍÄá¸«Å¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÄá¸«¶è¿¬¼ê2ÃúÌÜ1Ž°26
¡¦¥Ë¥È¥êÅìÂçÏÂÅ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÅìÂçÏÂ»ÔÃç¸¶4ÃúÌÜ2-1
¡¦¥Ë¥È¥êÀÖ±©Å¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔËÌ¶è¿ÀÃ«3ÃúÌÜ6Ž°20
¡¦¥Ë¥È¥ê´Ä¼·ÇßÅçÅ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÂÎ©¶èÇßÅç2ÃúÌÜ31Ž°26
¡¦¥Ë¥È¥ê¥âー¥ëÁêÌÏ¸¶Å¹¡¡¡¡¡¡¡¡¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»ÔÆî¶èÂçÌîÂæ6ÃúÌÜ1Ž°1
¡¦¥Ë¥È¥ê´ÄÈ¬ÍÑ²ìÅ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀîÂæ2-33-1
¥Ë¥È¥ê¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â³§ÍÍ¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤ËºÌ¤ë¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×¡¡¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ßÉ½µ
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Á¥§¥ë¥·ー¡¡¥ªー¥×¥ó¥¦¥ï¥À¥¤¡¡W80-180
¡Ú²Á³Ê¡Û85,000～117,500±ß
¡ÚËÜÂÎ¥«¥éー¡Û¥Û¥ï¥¤¥È/¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÉý¡§80cm¤«¤é180cm¤Î´Ö¤Ç1cmÃ±°Ì¤Ç¥ªー¥Àー²ÄÇ½
¡Úµ¡Ç½¡ÛÈô»¶ËÉ»ß¥Õ¥£¥ë¥à¤Ä¤
¡Úºà¼Á¡ÛËÜÂÎ¡§MDF¡¡°ú¤¸Í¡§¥¬¥é¥¹¡¡
¢¨¥Ë¥È¥ê¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Á¥§¥ë¥·ー¡¡TS¥·¥¿¥À¥¤¡¡W40-60
¡Ú²Á³Ê¡Û44,000～45,000±ß
¡Ú¥«¥éー¡Û¥Û¥ï¥¤¥È/¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û40cm¤«¤é60cm¤Î´Ö¤Ç1cmÃ±°Ì¤Ç¥ªー¥Àー²ÄÇ½
¡Úµ¡Ç½¡Û¾åÉô¤Ë¥×¥Ã¥·¥å¼°¤Î¥¹¥é¥¤¥É¥Æー¥Ö¥ë¤Ä¤
¡Úºà¼Á¡ÛËÜÂÎ¡§MDF
¢¨¥Ë¥È¥ê¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Á¥§¥ë¥·ー¡¡KS¥·¥¿¥À¥¤¡¡W40-60
¡Ú²Á³Ê¡Û40,000～42,000±ß
¡Ú¥«¥éー¡Û¥Û¥ï¥¤¥È/¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û40cm¤«¤é60cm¤Î´Ö¤Ç1cmÃ±°Ì¤Ç¥ªー¥Àー²ÄÇ½
¡Úµ¡Ç½¡Û¿æÈÓ´ï¤Ê¤É¤Î²ÈÅÅ¤òÃÖ¤¯¤Î¤ËÊØÍø¤Ê¥¹¥é¥¤¥ÉÃª¤Ä¤
¡Úºà¼Á¡ÛËÜÂÎ¡§MDF
¢¨¥Ë¥È¥ê¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Á¥§¥ë¥·ー¡¡P¥¢¥·¥¥ç¥¦¥Ä¥¦¥·¥¿¥À¥¤
¡Ú²Á³Ê¡Û20,000±ß
¡Ú¥«¥éー¡Û¥Û¥ï¥¤¥È/¥Ö¥é¥Ã¥¯
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÉý20cm
¡Úµ¡Ç½¡ÛÎÙÀÜ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤«¤é·ä´Ö¤ò¶õ¤±¤ÆÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´Ê°×Åª¤Ê¥ªー¥×¥ó¥¹¥Úー¥¹¤ò³ÎÊÝ
¡Úºà¼Á¡ÛËÜÂÎ¡§MDF
¢¨¥Ë¥È¥ê¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨°ìÉôÎ¥Åç¤Ç¤Î¤ªÇã¾å¤²¤Þ¤¿¤Ï¤ªÆÏ¤±¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ê¿ôÎÁ¤òÄºÂ×¤·¤Þ¤¹¡£