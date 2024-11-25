¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
11·î25Æü¡Ê·î¡Ë³«ºÅ¤Î¡Ö¥È¥é¥¸¥Þ¥¹¥¿ー¥º2025～¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤Ï¾¾°æÂçÊå¤µ¤ó¤¬Âç¶ÛÄ¥¤ÎÍ¥¾¡¡ª
¥È¥é¥¸¥Þ¥¹¥¿ー¥º±¿±Ä»öÌ³¶Éº£Âç²ñ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤«¤é¥µ¥Ã¥«ー¤ÎËÌß·¹ë¡¢¾¾°æÂçÊå¡¢Ìîµå¤«¤é¤ÏÆâÀîÀ»°ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸µ¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤Î´ä·¨µ×»Ö¡¢¾å¸¶¹À¼£¡¢±ýÇ¯¤ÎÃæÈªÀ¶¡¢Ã«ÈË¸µ¿®¡¢µÜËÜ¿µÌé¤¬»²Àï¡¢¥é¥°¥Óー¤«¤é¤Ï¸ÞÏº´ÝÊâ¡¢ÅÄÃæ»ËÏ¯¡¢ÁêËÐ³¦¤«¤é¤ÏË¥ÎÅç¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÀ¥¸ÅÍøÉ§¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¶ñ»Ö·øÍÑ¹â¡¢¤Þ¤¿½÷À¥¢¥¹¥êー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÎîÄ¹ÎàºÇ¶¯½÷»ÒµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¡¢ÅÐºä³¨Î¤¡¢¥Ð¥ìー¤Î¼íÌîÉñ»Ò¡¢¥Ð¥È¥ß¥ó¥È¥ó¤Î¾®Ìºµ×Èþ»Ò¡¢Æ£°æ¿ðµ©¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤Î¿ù»³°¦¡¢¿å±Ë¤Î´äºê¶³»Ò¡¢À¤³¦°ì¤Î½÷»Ò¥½¥Õ¥È¥Üー¥ë´ÆÆÄ¤Î±§ÄÅÌÚÎï²Ú¡¢ÂÎÁà¤Î»ûËÜÌÀÆü¹á¤Ê¤É¡£·ÝÇ½³¦¤«¤é¤Ï¥´¥ë¥´¾¾ËÜ¡¢»°ÂåÌÜ¥Ð¥Á¥å¥éー¤ÎÍ§±Ê¿¿ÌéÉ×ºÊ¡¢´Ú¹ñÇÐÍ¥¤Î¥ª¡¦¥Þ¥ó¥½¥¯¡¢²Î¼ê¤Î¥¦¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¡¢»Ê²ñ¤â·ó¤Í¤Æ¾å½ÅÁï¤é¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤¬»²²Ã¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÈ¤Ë¾¡¤ß¤Ê¤ß¡¢³Þ¤ê¤Ä»Ò¡¢ÃÝÂ¼¿¿¶×¡¢Ê¡Åè¹À»Ò¤Ê¤É¤Î½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¬Æþ¤ê¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¡Ü·ÝÇ½¿Í¡Ü½÷»Ò¥×¥í¡Ü¥²¥¹¥È¤Î20ÁÈ80Ì¾¤ÇÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿³Ú¤·¤¤¥é¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï¡Ø¥È¥é¥¸¥¹¥Ýー¥Ä¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£¥È¥é¥¸¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ª¡×¤ò´ðËÜÍýÇ°¤È¤·¤Æ¡¢Å¹Æâ¤Ç¤Î¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä±þ±ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡Ê¥È¥é¥¸Á´Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä±þ±ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥á¥Ë¥åー¤òºî¤ê¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¤Î±þ±ç ¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥¸³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÊç¶â³èÆ°¤È»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Âç²ñ½Ð¾ì¼Ô¡¢¶¨»¿¼Ò¤µ¤Þ¤«¤é¤ÎÊç¶â¤ò¡Ö¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¡×¤Ø´óÉÕ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï£¶¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÇ¯ÌÀ¤±¤Î2025Ç¯1·î5¡ÊÆü¡Ë16¡§00～17¡§15ÊüÁ÷Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÂç²ñÌ¾¾Î¡§¥È¥é¥¸¥Þ¥¹¥¿ー¥º2025~¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¸¶¨»¿ ¥¢¥µ¥Ò¥Óー¥ë¡¢¥«¥¯¥ä¥¹¡¢ÅìÍÎ¿©ÆùÈÎÇä¥¢¥Þ¥·¥çー¡¢³¤Ï·Àµ¡¢·ó¾¾¡¦·ó¾¾¿©ÉÊ¡¢¥·¥ó¥Ý¡¢¥Þ¥ë¥ä¥¹¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¥¢¥°¥ê¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥ï¥ó¡¢¥¤¥¯¥¿¥Ä¡¢°ËÆ£¥Ï¥à¥ßー¥ÈÈÎÇäÅì¡¢¥¥ê¥ó¥Óー¥ë¡¢·¬¸¶¡¢¥Ý¥¹¥¿¥¹¡¢¥í¥Ã¥Æ¸å±ç¡§¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ³«ºÅÆü¡§2024Ç¯11·î25Æü¡Ê·î¡Ë³«ºÅ¥³ー¥¹¡§¹¾¸Íºê¥«¥ó¥È¥êー¶æ³ÚÉô¡Ê°ñ¾ë¸©°ðÉß»ÔË§²ì2048¡Ë½Ð¾ì¼Ô¡§¡ÊÅì¥³ー¥¹¡Ë¥¢¥¹¥êー¥È¡Ü·ÝÇ½¿Í¡Ü½÷»Ò¥×¥í¡Ü¥²¥¹¥È20ÁÈ/80Ì¾¡¡¡¡¡¡¡ÊÆî¥³ー¥¹¡Ë¡¡¥²¥¹¥È4Ì¾28ÁÈ¡¡¡¡¡Ê¥²¥¹¥È103Ì¾¡¢½÷»Ò¥×¥íÍñ9Ì¾¡Ë¶¥µ»ÊýË¡¡§¿·¥Ú¥ê¥¢Êý¼°¤òºÎÍÑ¡Ê½÷»Ò¥×¥í½ü¤¯¡Ë±¿±Ä¡§A¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°,¥¸¥§¥ß¥Ë¡ü¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£Àè¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¡ü¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡§¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï£¶¶É¥Í¥Ã¥È 2025Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë16¡§00～17¡§15ÊüÁ÷Í½Äê°Ê²¼¡¢Âç²ñ´Ø·¸¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¢£·ÝÇ½¿Í¡¦¥¢¥¹¥êー¥ÈÉôÌçÍ¥¾¡¾¾°æÂçÊå¤µ¤ó¡ÊG 95 H C24 ¥Í¥Ã¥È71¡Ë¡¡¡¡¡¡¡ÖÅ·µ¤¤¬ÎÉ¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÅ·µ¤¤¬ÎÉ¤¯µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÂç¶ÛÄ¥¤Ç¤·¤¿¡£ÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/91622/10/resize/d91622-10-03dd69488225f826ec6d-4.jpg ][²èÁü2: https://prtimes.jp/i/91622/10/resize/d91622-10-1e191581c773a678c467-0.jpg ]¢£½÷»Ò¥×¥íÉôÌçÍ¥¾¡ ÌÚ¸Í°¦¥×¥í¡ÊG68¡Ë¡Ö¥á¥ó¥Ðー¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢Á°¸å¤ÎÁÈ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ³Ú¤·¤¤1Æü¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡×[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/91622/10/resize/d91622-10-ddb83c391ad39a8788f7-4.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/91622/10/resize/d91622-10-2e15668dc40a8377240b-0.jpg ][²èÁü5: https://prtimes.jp/i/91622/10/resize/d91622-10-b63d668e89d84aef5e81-8.jpg ]¢£·ÝÇ½¿Í¡¦¥¢¥¹¥êー¥ÈÉôÌç½é»²²Ã ¸ÞÏº´ÝÊâ¤µ¤ó¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥Ûー¥ë¡¡¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¥Æ¥£ー¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åê¤²¤¿Êý¤¬Èô¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÈôµ÷Î¥¤Ç¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«ー¤Î¥¥Ã¥¯¤È¤ÏÊÌÊª¤Ç¤¹¡£ÊÙ¶¯¤·Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£¡×[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/91622/10/resize/d91622-10-c93a9d8d6bd0b509d81d-0.jpg ]¢£·ÝÇ½¿Í¡¦¥¢¥¹¥êー¥ÈÉôÌç½÷»Ò1°Ì ¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¡ÖËÜÅö¤ËÅ·µ¤¤¬ÎÉ¤¯µ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡£ ¡×[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/91622/10/resize/d91622-10-b616bf460d1b242c49a9-0.jpg ][²èÁü8: https://prtimes.jp/i/91622/10/resize/d91622-10-584405e80c1ffd97f3ed-0.jpg ][²èÁü9: https://prtimes.jp/i/91622/10/resize/d91622-10-deb4297b62721617b949-8.jpg ]¢£·ÝÇ½¿Í¡¦¥¢¥¹¥êー¥ÈÉôÌç½é»²²Ã ¥ª¡¦¥Þ¥ó¥½¥¯¤µ¤ó¡Ö½é¤á¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á°È¾¤Ï¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/91622/10/resize/d91622-10-505ccfab69adb3b0691a-11.jpg ]