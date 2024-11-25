¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥í¥¨¥Ù¡Û¥Ç¥å¥¢¡¦¥ê¥Ñ¤¬¡Ö¥é¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥ª¥×¥Æ¥£¥ß¥º¥à¡¦¥Ä¥¢ー¡×¤Ë¤Æ¥í¥¨¥Ù¤òÃåÍÑ
LVMH¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥°¥ëー¥×¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò ¥í¥¨¥Ù ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥Ç¥å¥¢¡¦¥ê¥Ñ
¥Ç¥å¥¢¡¦¥ê¥Ñ
¥Ç¥å¥¢¡¦¥ê¥Ñ
ÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ç¥å¥¢¡¦¥ê¥Ñ¤Î¡Ö¥é¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥ª¥×¥Æ¥£¥ß¥º¥à¡¦¥Ä¥¢ー¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥å¥¢¡¦¥ê¥Ñ¤¬¥í¥¨¥Ù¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥ë¥Ã¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥ë¥Ã¥¯¤ÏÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¸ø±é¤Ç¤âÃåÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥å¥¢¡¦¥ê¥Ñ
¥Ç¥å¥¢¡¦¥ê¥Ñ
¥Ç¥å¥¢¡¦¥ê¥Ñ