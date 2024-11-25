¡Ö4Gamer.net¡×¤È¡ÖGame*Spark¡×¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥²ー¥à¶È³¦½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥¥ã¥ê¥¢¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù Âè2²ó¤¬12·î22Æü¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜÀî ÍÎ¡¢°Ê²¼ ¥¤ー¥É¡Ë¤È¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥²ー¥àÁí¹ç¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö4Gamer.net¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëAetas³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ÅÄÏÂµ×¡¢°Ê²¼ Aetas¡Ë¤Ï¡¢¥²ー¥à¶È³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¿·Â´¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥²ー¥à¶È³¦½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥¥ã¥ê¥¢¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤ÎÂè2²ó¤ò2024Ç¯12·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://career-quest.games/
¢£¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö4Gamer.net¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëAetas¤È¡¢¡ÖGame*Spark¡×¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡×Åù¤Î¥²ー¥à¥á¥Ç¥£¥¢¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¤ー¥É¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¼Â¸½¤·¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥²ー¥à¶È³¦¤ËÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò½¸¤á¡¢¶È³¦¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤òË¾¤ó¤Ç´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯6·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè1²ó¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ï600Ì¾¤òÄ¶¤¨¡¢À¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Âè2²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤â2026Ç¯3·î/9·î¡¢¤ª¤è¤Ó2027Ç¯3·î¤ËÂç³Ø¡¦Âç³Ø±¡¡¦ÀìÌç³Ø¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¥²ー¥à¶È³¦»ÖË¾¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÍÌ¾¥²ー¥à´ë¶È¤¬½ÐÅ¸¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë³ØÀ¸¤ÏÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¤·¹þ¤ßÉ¬¿Ü¡Ë¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï½ÐÅ¸¤¹¤ë³Æ¼Ò¤¬¼«¼Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ´ë²è¤ÎÆâÍÆ¤Ï¸åÆü¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢´ë¶ÈÂÐ¹³¤Î¥²ー¥àÂç²ñ¤òÍ½Äê¡£·ø¶ì¤·¤¤½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥²ー¥à¥á¥Ç¥£¥¢¤¬´ë²è¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¥Ù¥ó¥¥åー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¶¨»¿¤â·èÄê¡£Æ±¼Ò¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMOBIUZ¡×¤ä¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡ÖX Series¡×¤ÎÀ½ÉÊ¤¬²ñ¾ì¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè1²ó¥ì¥Ýー¥Èµ»ö¡Û
https://www.4gamer.net/games/999/G999905/20240701050/
https://www.gamespark.jp/article/2024/07/02/142890.html
¢£Aetas³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó4Gamer.netÊÔ½¸Ä¹ ²¬ÅÄÏÂµ×¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥¤ー¥É¤ÎµÜÀî¼ÒÄ¹¤È¤¢¤ëÆü¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¿¤é¡Ö°ì½ï¤Ë¤Ê¤ó¤«¤ä¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Î®¤ì¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤Ã¤¹¤Íー¡×¤È·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÅú¤¨¤¿·ë²Ì¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¤ー¥É¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÈÊÀ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Á°²ó¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î¤È¤¤Î»ä¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Ìµ»ö¤ËÂçÀ¹¶·¤Î¤â¤È¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢¶¹¤¯¤Æ½ë¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¡£
¤³¤¦¤¤¤¦»²²ÃÌµÎÁ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡ÖÅöÆüÍè¤Ê¤¤¿Í¡×¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¤¢¤ì¤³¤ìÁÈ¤ß¾å¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÁÛÄê³°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»ä¤È¥¤ー¥É¤ÎµÜÀî¼ÒÄ¹¤Ç¡Ö¼¡¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡©¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤¿¤é¼¡¤ÏËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤¤¤±¤Þ¤¹¤«¤Íー¡×¡Ö¤ï¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¡×¡Ö¤¢¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤È²ñ¾ì¤¬Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥ó¥È¤«¤¤¤Ê¡£
À¤³¦¤Î¥²ー¥à¶È³¦¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤È¤¦¤Æ¤¤¡Ö¹¥·Êµ¤¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥²ー¥à¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¬¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤à¤·¤í¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Î·Á¤«¤é¤ÏÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Ãæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤Î¼ã¤¤³«È¯¼Ô¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âÂç¤¤¤Ê¤ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«ÆüËÜ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ì¿´¤ÇÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤Ï¤äÀ¤³¦¤ÎÉ½ÉñÂæ¤òÀÊ´¬¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤âÆüËÜ¤Ë¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼ã¼Ô¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»³¤Û¤ÉÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÛ¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ÆÈ´¤«¤ì¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿ÍÃ£¤¬¡¢¡Ö¥²ー¥à¤³¤½¤¬¼«Ê¬¤ÎÆ»¤Ê¤ó¤À¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¸å²¡¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤¿¡¢¥²ー¥à¥á¥Ç¥£¥¢¤Î°ì¤Ä¤ÎÌò³ä¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦º£Æü¤³¤Î¤´¤í¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¤½¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¸¶¹Æ¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤ò´°Á´¤ËËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½ÐÄ¥Àè¤Î¥½¥¦¥ë¤ÇÉ¹ÅÀ²¼¤Îµ¤²¹¤Ë¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤é¹²¤Æ¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë»þ´ü¤ÎÆüËÜ¤ÎÇ¯Ëö¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç´¨¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤È²ñ¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥É ¥²ー¥à»ö¶ÈÉô ÉôÄ¹ µÜºê¹ÉÊå¤Î¥³¥á¥ó¥È
²¬ÅÄÊÔ½¸Ä¹¤ÈÊÀ¼ÒÂåÉ½¤ÎµÜÀî¤È¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ìÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿½é²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢»öÁ°¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³ØÀ¸¤µ¤ó¤Î9³ä¶á¤¯¤¬»²²Ã¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÂçÊÑ¤ÊÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ÆÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÅ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌµÍýÆñÂê¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¾ÊÔ½¸Éô¤ÎÎÏ¤â¤¢¤Ã¤ÆÂçÀ¹¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¡¦¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤Ï²þ¤á¤Æ¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¤¹¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯Âè2²ó¤Î½àÈ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¥«¥Ã¥Á¥ç¥¤¥¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥²ー¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥°¥ëー¥Ö¥·¥ó¥¯¤µ¤ó¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤ÈÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥Ûー¥ë¤ò»È¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ÎÂç¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²æ¡¹Game*Spark¤Ç¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥²ー¥à¤ò¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²ー¥à¤òºî¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤ËÆÏ¤±¤ë¡Ä¡Ä¡£¥²ー¥Þー¤«¤é¸«¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¼Â¤ËÍÍ¡¹¤Ê¹©Äø¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÎ´¶¤¹¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡£ ¡Èºî¤ë¡É¤ÎÃæ¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÈÆÏ¤±¤ë¡É¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¥ì¥Ù¥ë1¤Î¿·ÊÆÍ¦¼Ô¤Ç¤âÉ¬¤ºµï¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¿§¡¹¤ÈÌñ²ð¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢²¿»ö¤â¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡¢Æ¬ÄË¤Î¼ï¤Ï¤´¤Þ¤ó¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌÇÃã¶ìÃã³Ú¤·¤¤»Å»ö¤Ç¤¹¡£
²¿¤«¤é²¿¤Þ¤ÇÉÔ°ÂÄê¤ÇÉÔ³Î¼Â¤Ê»þÂå¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÀäÂÐ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Ù¤¶È³¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²¿¤ÎºÍÇ½¤â¥¹¥¥ë¤â·Ð¸³¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤«¤é¤ÎÍ£°ì¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£ ¥²ー¥à¤ò¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â²ÄÇ½À¤ÏÂó¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÃÈ¤«¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢Åìµþ¤âµÞ·ã¤Ë´¨¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂÎ¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢´¨ÃÈº¹¤ËÉé¤±¤º¡¢²ñ¾ì¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÇ¯Ëö¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ï¤³¤ì¤Þ¤¿ÉÔ°ÂÄê¤ÇÉÔ³Î¼Â¤ÊÌ¤Íè¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢²ñ¾ì¤ÇÍ¦¼Ô¤ÎÎ¹Î©¤Á¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥¯¥¨¥¹¥È¤«¤é¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬¤Ç¤¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡Ø¥¥ã¥ê¥¢¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://career-quest.games/
Æü»þ¡§2024Ç¯12·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡Âè1Éô 10:00～13:30 / ÆÃÊÌ´ë²è 13:30～14:30 / Âè2Éô 14:30～18:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È ²ñµÄÅï ¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ëA
ÂÐ¾Ý¡§2026Ç¯3·î¡¢2026Ç¯9·î¡¢¤ª¤è¤Ó2027Ç¯3·îÂ´¶ÈÍ½Äê¼Ô / ¥²ー¥à¶È³¦¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¶¯¤¤°ÕÍß¤Î¤¢¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¤ëÊý
ÉþÁõ¡§¼«Í³¡Ê»äÉþ¿ä¾©¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¤·¹þ¤ßÉ¬¿Ü¡Ë
ÀâÌÀ²ñ½ÐÅ¸´ë¶È°ìÍ÷¡Ê50²»½ç¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥È¥é¥¹
³ô¼°²ñ¼ÒAiming
³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹
¥³¥Ê¥ß¥°¥ëー¥×
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥Ù¥é¥¹
³ô¼°²ñ¼ÒWFS
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥»¥ó¥°¥ë
¶¨»¿¡§¥Ù¥ó¥¥åー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¡Ö4Gamer.net¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
PC¤ä¥³¥ó¥½ー¥ë¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¢¥Üー¥É¥²ー¥à¤ä¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¡¢¥²ー¥à¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ËºÇ¿·¥²ー¥à¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¼þÊÕ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÁí¹ç¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¥Ë¥åー¥¹·ÇºÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿¼¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤à¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä¥×¥ì¥¤¥àー¥Óー¡¢¥ì¥Ó¥åーµ»ö¡¢½µ´©Ï¢ºÜ¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¾ðÊó¡¢¤½¤·¤Æ¤ï¤·¤ã¤¬¤ÊTV¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
URL¡§https://www.4gamer.net/
¢£¡ÖGame*Spark¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ïー¥É¥³¥¢¤Ê¥²ー¥à¾ðÊó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥²ー¥à¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎPC/¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥²ー¥à¾ðÊó¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ーºîÉÊ¾ðÊó¡¢¥²ー¥à¶È³¦Æ°¸þ¡¢ºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢ÃøÌ¾¿Í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢ÏÃÂê¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¢ºÜÌ¡²è¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆÈ¼«¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¢¥³¥á¥ó¥Èµ¡Ç½¤Ë¤è¤ë³èÈ¯¤Ê¥²ー¥Þー¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏGame*Spark¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°»ö¶È¤ò¡ÖGame*Spark Publishing¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ø¥¦¥£¥¶ー¥É¥ê¥£³°ÅÁ ¸Þ¤Ä¤Î»îÎý¡Ù¤ò2023Ç¯10·î26Æü¤ËSteam¤ÇÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯¤Ë¤ÏÆ±¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎNintendo SwitchÈÇ¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
URL¡§https://www.gamespark.jp/
¢£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»
¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶ÈËÜÉô¡¡Ã´Åö¡§¹ÓÀî
https://www.iid.co.jp/contact/media_contact.html?recipient=gamespark
¹ÊóÃ´Åö
https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥É
¢©164-0012 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èËÜÄ®1-32-2 ¥Ïー¥â¥Ëー¥¿¥ïー17³¬
URL¡§https://www.iid.co.jp/