¡ÚÀÄ¿¹¤Ç°¦É²¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª¡ÛÂç¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø°¦¤¢¤ë°¦É²¤¤¤¤¤è¤«¤ó¡Ù¤¬Ê£¹ç¾¦¶È»ÜÀßTHREE¤ÇÂè2²ó³«ºÅ·èÄê¡ª11/28¡ÊÌÚ¡Ë～12/11¡Ê¿å¡Ë
Ê£¹ç¾¦¶È»ÜÀßTHREE¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø°¦¤¢¤ë°¦É²¤¤¤¤¤è¤«¤ó¡Ù¡£ºòÇ¯¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦É²¤Î¥°¥ë¥á¤äÌ¾»ºÉÊ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢Âç¹¥É¾¤Î¤¦¤Á¤Ë²ñ´ü¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Âè2²ó³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
Âè1²ó¤è¤ê¤â¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ø°¦¤¢¤ë°¦É²¤¤¤¤¤è¤«¤ó¡Ù¤Î7¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú1¡Û½µËö¤Ï¤ß¤¤ã¤ó¤¬THREE¤ò¤ª¤µ¤ó¤Ý¡ª
°¦É²¸©¥¤¥áー¥¸¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤ß¤¤ã¤ó¤¬¡¢11·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦12·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦12·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î4Æü´Ö¡¢THREE¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª¤µ¤ó¤Ý¤Ï³ÆÆü12:00¡¢14:00¡¢16:00¤Î3²ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì20Ê¬¤º¤Ä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§ÍÍ¤Ç²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¼Ì¿¿»£±Æ¤âOK¤Ç¤¹¡ý
¡Ú2¡Ûº£¼£Bµé¥°¥ë¥á²¦¼Ô¡Öº£¼£¾ÆÆÚ¶Ì»ÒÈÓ¡×¡ª
ÆÈ¼«¤Î¤¿¤ì¤È¾ÆÆÚ¡¢È¾½ÏÍñ¤¬¤È¤í¤ê¤ÈÍí¤ó¤Ç¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
1ÇÕ 850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú3¡Û°¦É²¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´»µÌ¡ÖÂç»°Åç¥ì¥â¥ó¡×
À¥¸ÍÆâ¤ÎÅç¡¢Âç»°Åç¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿¥Îー¥ï¥Ã¥¯¥¹¥ì¥â¥ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¨Àá¤Î¤ß¤«¤ó¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
5¸Ä 756±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú4¡Û°¦É²¤ò¤´¤¯¤´¤¯¡ª¡Ö´»µÌ¤Îºñ¤ê¤¿¤Æ¥¸¥åー¥¹¡×
½Ü¤Î´»µÌ¤Î±ÉÍÜ¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÄãÂ®¥¸¥åー¥µー¤Çºñ¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç»¸ü¤Ê°¦É²¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1ÇÕ 550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú5¡Û°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢°¦É²¼«Ëý¤Î¡Ö³¤¶®¤Ä¤æ¡×¤¬ºÆ¤Ó¡ª
ºòÇ¯Âç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡Ö³¤¶®¤Ä¤æ¡×¤Ï¡¢½¡ÅÄ³ïÀá¡¢Âä¤À¤·¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿ËüÇ½¤À¤·¤Ä¤æ¡£¤á¤ó¤Ä¤æ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅâÍÈ¤²¤ä¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¡¢ÆéÎÁÍý¤Þ¤Ç¡¢»È¤¤Êý¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ç¤¹¡£
1.8L 3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú6¡ÛÌÃ²Û¤â¤â¤Á¤í¤ó¤´ÍÑ°Õ¡ª¡Ö¤¦¤Ä¤Ü²° Ë·¤Á¤ã¤óÃÄ»Ò¡×
Æ»¸å²¹ÀôËÜ´Û¤Î¤ªÃã²Û»Ò¤Ç¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¤Î¾®Àâ¡ÖË·¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎºîÃæÉÁ¼Ì¤¬¥â¥Áー¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6ËÜÆþ¤ê 680±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú7¡Û¥¿¥ª¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Öº£¼£¥¿¥ª¥ë¡×¡ª
¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥¿¥ª¥ë¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò³Æ¼ï¤´ÍÑ°Õ¡£
Ï·ÊÞ¤Î¤Ä¤¯¤ë¾å¼Á¤Êº£¼£¥¿¥ª¥ë¤ò¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¡£
1Ëç 770±ß～¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ø°¦¤¢¤ë°¦É² ¤¤¤¤¤è¤«¤ó¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¾åµ¤ò´Þ¤á¤Æ300¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
´¨¤¤Åß¤Îµ¤ÇÛ¤¬¶á¤Å¤¯ÀÄ¿¹¤Ç¡¢°¦É²µ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤ÏTHREE¤À¤±¡£
¤¼¤Ò³§ÍÍ¤Ç¤´Íè´Û¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢£Âè2²ó °¦¤¢¤ë°¦É² ¤¤¤¤¤è¤«¤ó¡¡³µÍ×
-²ñ´ü¡¡2024Ç¯11·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë～12·î11Æü¡Ê¿å¡Ë14Æü´Ö
-»þ´Ö¡¡10:00～20:00
-²ñ¾ì¡¡THREEËÜ´Û1F ÆÃÀßPOPUP¥¹¥Úー¥¹
-¤½¤ÎÂ¾
¡¦Æþ²Ù¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤¬ÉÊÀÚ¤ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¾¦ÉÊ¤Î¤ª¼èÃÖ¤¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¾¦ÉÊ¤Î²Á³ÊÅù¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê£¹ç¾¦¶È»ÜÀßTHREE(¥¹¥êー)³µÍ×
2023Ç¯4·î25Æü¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë³¹¤¬¤¢¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë°á¡¦°å¡¦¿©¡¦½»¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿Ê£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡£
ËÜ´Û1F～4F¤Ï¾¦¶ÈÅï¡¢5F～13F¤ÏÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÄ¿¹±ØÁ°¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊë¤é¤·¤Î°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡¡10:00～20:00¡¡¢¨°ìÉô°Û¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºßTHREE¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Õー¥É¡¦Ç¯Ëö¥Õー¥É¤Î¤´Í½Ìó¤ò¾µ¤êÃæ¤Ç¤¹¡ª
ÀÄ¿¹¸©½éÅÐ¾ì¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤ä¡¢ºòÇ¯¤«¤é¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤¬Á´Éô¤Ç41¼ïÎàÂç½¸·ë¡£
¤¼¤Ò°Ê²¼URL¤«¤é¥«¥¿¥í¥°¤ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡#REDHOTChristmas2024
https://www.three-aomori.jp/christmas-yearend-takeout-2024/