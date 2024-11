¥Ç¥£¥º¥Ëー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖDisney Collection by Mika Pikazo¡×¤ÎPOP-UP STORE¤¬SHIBUYA TSUTAYA¤Ë¤Æ2024Ç¯12·î7Æü¤«¤é³«ºÅ·èÄê¡ª

株式会社サイバーエージェント アニメ&IP事業本部株式会社サイバーエージェント(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤田晋、東証プライム市場:証券コード4751)は、大人気イラストレーター「Mika Pikazo」が生み出す色鮮やかなアートでディズニー作品を表現したコレクション「Disney Collection by Mika Pikazo」のPOP-UP STORE開催を決定いたしました。ミッキーマウス・ミニーマウスなどのディズニーキャラクターやディズニープリンセスを「Mika Pikazo」の世界観で描いたアート作品やオリジナルグッズを、2024年12月7日(土)から、SHIBUYA TSUTAYAにてご覧いただけます。また、オリジナルグッズは同日より、WEB受注販売の受付も開始いたします。3,000円お買い上げいただく毎に「Disney Collection by Mika Pikazo」のアートが描かれたポストカードをランダムで1枚プレゼントいたします。[画像1: https://prtimes.jp/i/85936/187/resize/d85936-187-d53e1665089b40ef14a5-0.jpg ]■『Disney Collection by Mika Pikazo』 POP-UP STOREについて<概要>開催期間:2024年12月7日(土)~2024年12月31日(火) ※最初の2日間の入場は事前抽選による完全予約制開催場所:SHIBUYA TSUTAYA B1F SHIBUYA IP SQUARE SIPS B(https://shibuyatsutaya.tsite.jp/sips/) 東京都渋谷区宇田川町21‐6営業時間:10:00~21:00 ※最終日は15:00まで入場料 :無料『Disney Collection by Mika Pikazo』 POP-UP INFO公式X:@MikaPikazo_info(https://x.com/MikaPikazo_info )SHIBUYA TSUTAYA公式X:@SHIBUYATSUTAYA (https://x.com/SHIBUYATSUTAYA )<ご来場案内>2024年12月7日(土)/8日(日)の2日間の入場は、事前抽選による「完全予約制」とさせていただきます。2024年12月9日(月)以降の入場につきましては、2024年12月1日(日)に『Disney Collection by Mika Pikazo』 POP-UP INFO公式Xよりお知らせいたします。・入場整理券応募サイト: http://tsutaya.jp/shibuya_sips_b1207/2024年12月7日(土)/8日(日)ご来場の応募期間:2024年11月25日(月)17:00~2024年12月1日(日)23:59まで当落発表:2024年12月3日(火)18:00※お申し込みにはアカウントが必要です。※当落発表後、空き枠がある場合は先着でご予約を受付けます。先着予約の開始日は後日お知らせいたします。■イラストレーター「Mika Pikazo」のコメントディズニー作品を表現したコレクション『Disney Collection by Mika Pikazo』を描かせていただくことになりました。まるで夢を見ているかのようなコラボレーションです。まだ自分が小さい子供だった頃、たくさんのディズニー作品に触れ、元気と勇気をもらいました。そして大人になった今でもそれは変わらず、ミッキーやその仲間たちが大好きです。沢山描かせていただきました。是非楽しんでいただけると嬉しいです。■作品/商品詳細ミッキーマウス・ミニーマウスなどのディズニーキャラクターやディズニープリンセスを、大人気イラストレーター「Mika Pikazo」の世界観で描いた色鮮やかなアート作品をご覧いただけるほか、ここでしか手に入らないオリジナルグッズをご購入いただけます。<グッズラインナップ> 全ライナップは、『Disney Collection by Mika Pikazo』 POP-UP INFO公式Xよりお知らせいたします。※以下、全ラインナップから一部抜粋・Disney Collection by Mika Pikazo アクリルスタンド 2,200(税込)[画像2: https://prtimes.jp/i/85936/187/resize/d85936-187-ac920963e0caf473ebbb-1.jpg ]・Disney Collection by Mika Pikazo Tシャツ(XL) 6,600(税込)[画像3: https://prtimes.jp/i/85936/187/resize/d85936-187-1430073d3ad2323e2fd8-2.jpg ]・Disney Collection by Mika Pikazo ランダム缶バッジ / TOKYO GIRLS / MICKEY COLLAGE 550(税込)[画像4: https://prtimes.jp/i/85936/187/resize/d85936-187-78818349b49c52ca31fe-3.jpg ]・Disney Collection by Mika Pikazo アクリルブロック 8,800(税込)[画像5: https://prtimes.jp/i/85936/187/resize/d85936-187-f3fc324388ca1e2b8e1f-4.jpg ]※画像はイメージです。※各商品に購入制限を設ける場合がございます。※各商品の数には限りがございます。あらかじめご了承下さい。■ご購入についてPOP-UP STORE内での販売に加え、期間限定でWEB受注販売も実施いたします。・WEB受注サイトhttps://cyber-goods-store.jp/販売ページは公式X(https://x.com/MikaPikazo_info)にて、後日お知らせいたします。・受注販売開始日2024年12月7日(土)10:00~※WEB受注販売の受注期間は2024年12月7日(土)~2025年1月末までを予定しておりますが、商品の販売状況に応じて変更となる可能性がございます。※商品発送は2025年3月中に順次発送を予定しております。※発送予定時期は変更となる可能性がございます。※お届け日の異なる商品を同時にご注文された場合、最も遅いお届け日に合わせての一括発送となります。■ご購入特典についてPOP-UP STORE ・WEB受注販売共に、販売期間中に3,000円(税込)お買い上げいただく毎に「Disney Collection by Mika Pikazo」のアートが描かれたポストカードをランダムで1枚プレゼントいたします。POP-UP STOREでの購入特典の種類は8種にて展開を開始いたしますが、5種類の追加を予定しております。詳細は公式X(https://x.com/MikaPikazo_info)での情報更新をご確認ください。WEB受注販売では、販売開始時より全13種にて展開いたします[画像6: https://prtimes.jp/i/85936/187/resize/d85936-187-36d03271afc87049fec0-5.jpg ]※購入特典の配布は1会計につき上限20枚までとなります。※POP-UP STORE内、WEB受注販売共に同様の購入特典・条件となります。※POP-UP STOREでの配布は、開催期間中の2024年12月7日(土)~2024年12月31日(火)です。※POP-UP STOREでの購入特典配布には数に限りがございます。なくなり次第配布終了となります。※WEB受注販売での購入特典は商品と合わせての発送となります。※WEB受注販売の受注期間は2024年12月7日(土)~2025年1月末までを予定しておりますが、商品の販売状況に応じて変更となる可能性がございます。※一度のお会計で3,000円(税込)のお買い上げが条件となります。レシートの合算はできかねますためあらかじめご了承ください。※内容は予告なく変更になる場合がございます。■「Mika Pikazo」とはMika Pikazoイラストレ-ター1993年東京都出身高校卒業後、南米の映像技術や広告デザイン、音楽に興味を持ち、約2年半ブラジルへ移住。その後帰国しイラストレーターとして活動を開始。キャラクターデザイン、イラストレーションに加え、2022年よりアニメーション制作も始める人気イラストレーター。【展示会歴】・2019年 初の商業画集出版、展示会『MikaPikaZo』開催・2022年末 約3年ぶりとなる展示会『REVENGE POP』開催@渋谷Hz・2023年夏 原宿にて展示会『ILY GIRL』開催@キュープラザ原宿1・2F会期中、東急プラザ表参道原宿のエントランスのデザインを飾った。・2024年5月 個展「UNDER VOYAGER」開催@人形町tagboatギャラリー・2024年9月 『ILY GIRL』大阪巡回展 開催@あべのキューズモール延べ約10万人以上の来場者を記録【仕事歴】・任天堂『ファイアーエムブレム』キャラクターデザイン・日清どん兵衛×Mika Pikazo コラボCM キャラクターデザイン・メインビジュアル・VTuber『輝夜月』『ピンキーポップヘップバーン』キャラクターデザイン・『星街すいせい』 3rdアルバム・日本武道館ライブ キービジュアル・『ヴィヴィアン・ウエストウッド』 プロモーションイラスト・東京国立博物館創立150年記念『国宝 東京国立博物館のすべて』コラボイラスト・Fate/Grand Order『清少納言』 キャラクターデザイン・Ado 1stアルバム『狂言』野外広告ビジュアル・『anan』表紙イラスト、『初音ミク マジカルミライ 2018』など公式X:@MikaPikaZo (https://x.com/MikaPikaZo)■会社概要社名 :株式会社サイバーエージェント所在地 :東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers設立 :1998年3月18日資本金 :7,369百万円(2023年9月末現在)代表者 :代表取締役 藤田晋事業内容 :メディア事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業■本リリースに関するお問い合わせ株式会社サイバーエージェント 広報担当 三橋E-mail:support@caanime.com