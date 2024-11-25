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¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/3442/6014/resize/d3442-6014-1f3cfae60ca7cc3ce8b4-1.jpg ][²èÁü2: https://prtimes.jp/i/3442/6014/resize/d3442-6014-ebbcc91905793e2281c3-0.jpg ]2024Ç¯11·î19Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯HD¡Ë¤Ï¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í ¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡Ê°Ê²¼¡¢JICA¡Ë¤È¶¨Æ¯¤·¡¢¥±¥Ë¥¢À¯ÉÜµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¹ñ²È¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù°Ñ°÷²ñ¡ÊNational Gender and Equality Commission : NGEC¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥±¥Ë¥¢ÆîÀ¾Éô¥«¥¸¥¢¥É¸©¥ª¥ê¥Ë¥¨Â¼¤ÎÌµÅÅ²½ÃÏ°è¤Ë½»¤à½÷À¤ä¾¯½÷¤¿¤Á¤Ë100Âæ¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯À½¥½ー¥éー¥é¥ó¥¿¥ó¤ò´óÂ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î´óÂ£¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯HD¤¬Á´À¤³¦¤Î½¾¶È°÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö´óÉÕ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥½ー¥éー¥é¥ó¥¿¥ó¤Î¡È¤¢¤«¤ê¡É¤Ë¤è¤ê¡¢½÷À¤ä¾¯½÷¤¿¤Á¤Î°ÜÆ°¤ä³èÆ°¤¬°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿Ìë´Ö¤Î³Ø½¬¤ä·ÐºÑ¡¢¼Ò²ñ³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤â¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢½÷À¤ä¾¯½÷¤Î¼«Î©¤òÂ¥¤·¡¢¼«¿®¤ò°é¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¤Ë´ð¤Å¤¯Ë½ÎÏ¡ÊGender-Based Violence : GBV¡Ë¡Ê*¡Ë¤ÎÅ±ÇÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/3442/6014/resize/d3442-6014-b807a651a6d46ca36d49-2.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/3442/6014/resize/d3442-6014-c99bcb44ed5f5940dfcf-3.jpg ]¥±¥Ë¥¢¡¦¥«¥¸¥¢¥É¸©¥ª¥ê¥Ë¥¨Â¼¤Î½÷À¥êー¥Àー¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½ー¥éー¥é¥ó¥¿¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Ò²ñ³èÆ°¤äÆü¾ïÀ¸³è¤ÇÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¿½÷À¤ä¾¯½÷¤¿¤Á¤Ë¡¢Âç¤¤Ê´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£GBV¤Ë¹³¤¤¡¢¼«Î©¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢²È¤Ç¤âÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ìë¤ËÆâ¿¦¤ò¤·¤Æ¼ýÆþ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤¬GBVÅ±ÇÑ¤Ë¤à¤±¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤ê¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¥Ë¥¢¤ÇGBVÅ±ÇÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àJICA¤Îµ×ÊÝÅÄ¿¿µª»Ò»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯HD¤Ë¤è¤ë¥½ー¥éー¥é¥ó¥¿¥ó¤ÎÄó¶¡¤Ï¡¢½÷À¤ä¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò¾È¤é¤·¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤ÊÃÏ°è¤Î¼Â¸½¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤«¤ê¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬Ì¤Íè¤ËÂÐ¤¹¤ë´õË¾¤ò»ý¤Á¡¢Â¼¤ËÌ¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ëGBV¤ÎÌäÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÎÏ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LIGHT UP THE 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～¡Ê2024Ç¯11·î25Æü¡Ëhttps://www.jica.go.jp/information/seminar/2024/202411251600.html¡¦ÌµÅÅ²½ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ò¾È¤é¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖLIGHT UP THE FUTURE¡×https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/citizenship/lutf.html¡¦[¥Ë¥åー¥¹¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹]¹ñÏ¢¿Í¸ý´ð¶â¤òÄÌ¤¸¡¢¥±¥Ë¥¢¤ÎÌµÅÅ²½ÃÏ°è¤Ë¥½ー¥éー¥é¥ó¥¿¥ó2000Âæ¤ò´óÂ£¡Ê2022Ç¯11·î21Æü¡Ëhttps://news.panasonic.com/jp/topics/204927¡¦[¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹]¥±¥Ë¥¢¤ÎÊì»Ò»Ù±ç³èÆ°¡ÖMother to Mother SHIONOGI Project¡×¿ÇÎÅ½ê¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Î²ÔÆ¯³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê2022Ç¯9·î7Æü¡Ëhttps://news.panasonic.com/jp/press/jn220907-2