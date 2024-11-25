¿åÂ²´Û¤«¤é³¤¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤È¹ñÆâ¿å»º¶È¤ò±þ±ç
¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢¹ç²ñ¤Ï2024Ç¯11·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢³«´ÛÁ°¤Î¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¿åÂ²´Û¡ÊÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¡Ë¤òÂß¤·ÀÚ¤ê¡¢²Æì¸©²¸Ç¼Â¼¤Î¤â¤º¤¯À¸»º¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿å»º¶È¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡Ö¤ªµû¿©¤Ù¤è¤¦¡×¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤ä´Ä¶¡¢¿å»º»ºÃÏ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿ ¡£
¤â¤º¤¯ÍøÍÑ¼Ô¤Ê¤ÉÌó580¿Í¤¬¸òÎ®
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢²¸Ç¼Â¼¤Î¤â¤º¤¯ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿50ÁÈ100¿Í¤È¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡Ö¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¿åÂ²´Û¡×¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¡¢Ìó580¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¥ªー¥×¥ó¤ËÀè¶î¤±Ä«8»þ¤ËÍè¾ì¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤ò¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤³¤ó¤»¤ó¤¯¤ó¡×¤È²¸Ç¼Â¼¡Ö¥µ¥ó¥´¤ÎÂ¼Àë¸À¡×¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖSunna¡Ê¥µ¥ó¥Ê¡Ë¤Á¤ã¤ó¡×¤¬½Ð·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤ÏÄÌ¾ï¥ªー¥×¥ó¤Þ¤Ç¤Î2»þ´Ö¡¢¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤ò¸«³Ø¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ò¤·¤Ê¤¬¤é´ÛÆâ¤ò½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÛÆâ¤Î¡Ö¥µ¥ó¥´¾Ì¤Î³¤¥³ー¥Êー¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤â¤º¤¯¤ò°é¤Æ¤ë²Æì¸©²¸Ç¼Â¼µù¶¨ÁÈ¹ç¤«¤é¶â¾ë ¼£¼ù¡Ê¤¤ó¤¸¤ç¤¦ ¤Ï¤ë¤¡ËÁÈ¹çÄ¹¤È¤â¤º¤¯À¸»º¼Ô¤ÎÌÃ´£ ½¡°ì¡Ê¤á¤«¤ë ¤·¤å¤¦¤¤¤Á¡Ë¤µ¤ó¤¬Íè¾ì¤·¡¢¥µ¥ó¥´¾Ì¤ÎºÆÀ¸¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¡¢¥µ¥ó¥´¤¬¤â¤º¤¯¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¤³¤ó¤»¤ó¤¯¤ó¡Êº¸¡Ë¤ÈSunna¤Á¤ã¤ó¡Ê±¦¡Ë
¸òÎ®¤ÈÍøÍÑ¤¬¥µ¥ó¥´¿¢¤¨ÉÕ¤±¤Î°ì½õ¤Ë
¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¿åÂ²´Û¤Ï2006Ç¯¤«¤é¡¢¿åÁå¤Ç°é¤Æ¤¿²¸Ç¼Â¼¤Î¥µ¥ó¥´¤ò²Æì¤Î³¤¤ËÊÖ´Ô¤¹¤ë¡Ö¥µ¥ó¥´¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò²¸Ç¼Â¼¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï2009Ç¯¡¢¡Ö²¸Ç¼Â¼Èþ¤é³¤»ºÄ¾¶¨µÄ²ñ¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÈÀ¸»º¼Ô¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤òÀß¤±¡¢¾¦ÉÊÂå¶â¤Î°ìÉô¤ò¥µ¥ó¥´¿¢¤¨ÉÕ¤±¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢2018Ç¯¡¢2023Ç¯¤Ë¤â¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¿åÂ²´Û¤ÎÁáÄ«ÂßÀÚ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¿å»º¶È¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡Ö¤ªµû¿©¤Ù¤è¤¦¡×¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¥µ¥ó¥´¾Ì¤ÎÀ¸ÂÖ¤òÃÎ¤ê¡¢¥µ¥ó¥´¤ò¼é¤ê°é¤à¡¢¤â¤º¤¯À¸»º¼Ô¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥²¸Ç¼Â¼µù¶¨¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ò·Þ¤¨¤¿¥Èー¥¯¥·¥çー¤Î¤è¤¦¤¹¡£¡Ö¥µ¥ó¥´¤Ë¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¥µ¥ó¥´¤ËÆÇ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Î¼ÁÌä¤â
¿å»º¶È¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡Ö¤ªµû¿©¤Ù¤è¤¦¡×
¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï2009Ç¯¡¢¿å»ºÊý¿Ë¤òºöÄê¤·¡¢³¤¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤ä¿å»ºÊª¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÍøÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿å»º¶È¡¦µù¶È¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¿å»º¤Î»ºÄ¾¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ªµû¿©¤Ù¤è¤¦¡×¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâ¿å»º¶È¤Î¸½¾õ¤òÃÎ¤ê¡¢³Ú¤·¤¯¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¿å»º¶È¤ò¼é¤ê¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÈÀ¸»º¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿å»º¶È¤È³¤¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡ä
¢£¡Ö¤ªµû¿©¤Ù¤è¤¦¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸
https://www.pal-system.co.jp/koeteku/sakana/
¢£¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÃíÊ¸¥µ¥¤¥È¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¡÷¤Ñ¤ë¡×
https://ticket.pal-system.co.jp/shop/
¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÂçµ×ÊÝ2-2-6 ¡¢Íý»öÄ¹¡§Âç¿®À¯°ì
13²ñ°÷¡¦Åý°ì»ö¶È¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑ²ñ°÷Áí»ö¶È¹â2,541²¯±ß/ÁÈ¹ç°÷Áí¿ô173.5Ëü¿Í¡Ê2024Ç¯3·îËö¸½ºß¡Ë
²ñ°÷À¸¶¨¡§¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÅìµþ¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¿ÀÆàÀî¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÀéÍÕ¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àºë¶Ì¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à°ñ¾ë ÆÊÌÚ¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à»³Íü Ä¹Ìî¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à·²ÇÏ¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÊ¡Åç¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÀÅ²¬¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¿·³ã¤È¤¤á¤¡¢¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¶¦ºÑÏ¢¡¢ºë¶Ì¸©¶ÐÏ«¼ÔÀ¸¶¨¡¢¤¢¤¤¥³ー¥×¤ß¤ä¤®
HP¡§https://www.pal-system.co.jp/