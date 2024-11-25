11·î28Æü³«ºÅ MSOL ¡ß ¼±³Ø¡¡¶¦ºÅ¥¦¥§¥Ó¥Êー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È2¼Ò¤¬¸ì¤ë¡ÖDX»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¡º£¡¢¿¿¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º(½êºßÃÏ:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼Ô:¶â»Ò·¼¡¢°Ê²¼MSOL:¥¨¥à¥½¥ë)¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø¤È¶¦ºÅ¤ÇDX»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡¢ ¡Ø¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È2¼Ò¤¬¸ì¤ë¡¡¡ÖDX»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¡º£¡¢¿¿¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¡Ù¤ò2024Ç¯11·î28Æü(ÌÚ)¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
DX»þÂå¤È¤¤¤¦ÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬Áý¤¹Ãæ¤Ç¡¢Ê£»¨¤«¤ÄÊÑ²½¤¹¤ë´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤ÈÇº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Åö¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤Î·Ð±ÄÁØ¡¦´´Éô¸þ¤±¤ËÁÈ¿¥²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¼±³Ø ±©ÀÐÍÍ¤È¡¢PMO¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Î¤´»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿MSOL Âç¸Ð¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖDX¡×¤È¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢´ë¶È¤¬ÁÈ¿¥¤ò¶¯²½¤·¡¢DX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
DX¤Ç´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¾å¤ÎÌäÂê¤ò²þÁ±¤·¡¢DX¿ä¿Ê¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤¤·Ð±Ä¼Ô¡¦´´Éô¤ÎÊýÅù¤Ë¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¤ª¿½¹þ¤ß: https://corp.shikigaku.jp/seminar/2024_1128_01_msol
¢£¡¡¥¦¥§¥Ó¥Êー³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È2¼Ò¤¬¸ì¤ë¡¡¡ÖDX»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¡º£¡¢¿¿¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×
Æü»þ¡¡¡¡¡§2024Ç¯11·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡12:00～13:00
»²²ÃÈñ¡¡¡§ ÌµÎÁ
·Á¼°¡¡¡¡¡§ ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡ÊZoom¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ë
ÂÐ¾Ý¡¡ ¡§
¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦ÁÈ¿¥¤ò»ÅÁÈ¤ß²½¤·¤¿¤¤·Ð±ÄÁØ¤ÎÊý
¡¦À¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤·¤¿¤¤·Ð±ÄÁØ¤ÎÊý
¶¦ºÅ¡¡ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º
¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø
»²²Ã¤ª¿½¹þ¤ß¡§https://corp.shikigaku.jp/seminar/2024_1128_01_msol
¢£¡¡ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º
¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈËÜÉô¡¡¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ã
Âç¸Ð ¹â»Ë
Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò´Þ¤áÉÙ»ÎÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë35Ç¯¶ÐÌ³¡£¥Õ¥£ー¥ë¥ÉSE(¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢)¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢SEµ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È¡¦¾¦ÃÌ»Ù±ç¡¦¾¦ÉÊ³«È¯¡¦ÈÎÇä¿ä¿Ê¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹´ÉÍýÅù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ë¡£¿ôÌ¾¤«¤é150Ì¾µ¬ÌÏ¤ÎÁÈ¿¥µÚ¤Ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È(ÁÈ¿¥Ä¹¡¦ÀÕÇ¤¼Ô)¤ò·Ð¸³¡£
2022Ç¯4·î¤ËMSOLÅ¾¿¦¡¢Ê£¿ô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎPMO¸½¾ìÉÊ¼ÁÃ´ÊÝÀÕÇ¤¼Ô¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯11·î¤è¤ê¸½¿¦¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø
¾åÀÊ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
±©ÀÐ ¿¸»á
ºë¶ÌÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¿Íºà¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£ÉôÄ¹¿¦¤Ë½¢¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢2017Ç¯³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø¤ËÆþ¼Ò¡£
¼ÒÆâMVP3²ó¼õ¾Þ¡£¸½ºß¤Ï¾åÀÊ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£
¢£¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÀìÌç²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤«¤éÆÀ¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤«¤é¡¢µÒ´ÑÅª»ëÅÀ¤È½ÀÆð¤ÊÊ¬ÀÏ¡¦½èÍýÇ½ÎÏ¤ò¶î»È¤·¤Æ·Ð±ÄÁØ¤«¤é¸½¾ì¤Þ¤Ç¡¢Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Ë¼Â¹Ô»Ù±ç¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Management¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò²ñ¤ÎPlatform¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÊÑ³×¤ª¤è¤Ó¼«Î§Åª¤Ê¸Ä¿Í¤ÎÀ®⾧¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤òVision¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©107-6229 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-1¡¡¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¿¥ïー29F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2005Ç¯7·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶â»Ò¡¡·¼
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¼Â¹Ô»Ù±ç¡¢MSOL Digital(R)¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÊPROEVER(R)¡Ë
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.msols.com/
¢£¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÈ¿¥¤Î"·ÑÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹"¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼±³Ø¤ò³Ø¤Ó¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¡É¥à¥À¡É¤òÇÓ½ü¤·¡¢ÁÈ¿¥¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©141-0032¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê2-9-3 Âçºê¥¦¥¨¥¹¥È¥·¥Æ¥£¥Ó¥ë1³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2015Ç¯3·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ÂÆ£ ¹Âç
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡§
¡Ö¼±³Ø¡×¤ò»È¤Ã¤¿·Ð±Ä¡¢ÁÈ¿¥¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¡Ö¼±³Ø¡×¤ò»È¤Ã¤¿½¾¶È°÷¸þ¤±¸¦½¤¡¢¡Ö¼±³Ø¡×¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿web¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¢Äó¶¡¡¢¡Ö¼±³Ø¡×´ØÏ¢½ñÀÒ¤Î½ÐÈÇ
Web¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡§https://corp.shikigaku.jp/
¡Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¡¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§7033¡Ë
¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈËÜÉô ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
¢©107-6229¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-1¡¡¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¿¥ïー29F
TEL:03-5413-8808 Email: marketing@msols.com