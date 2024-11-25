¡Ú¥¿ー¥­¥Ã¥·¥å ¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡Û¿·¤¿¤Ê¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥­¥Ã¥È¤òÈ¯É½

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Turkish Airlines[²èÁü: https://prtimes.jp/i/30426/85/resize/d30426-85-3e34544ecbeb148d9539-0.png ] ½¢¹Ò¹ñ¿ôÀ¤³¦No.1¤Î¥¿ー¥¥Ã¥·¥å ¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¤Ï¡¢³×¿·¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÎ¹¤ÎÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Î¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¤Ë¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥é¥ó¥Ð¥ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥¥Ã¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥¥Ã¥È¤ÏÁ´5¼ïÎà¤Î¥Ýー¥Á¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤µ¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é¤âÆ±»þ¤Ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£³Æ¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥é¥ó¥Ð¥ó¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆ§½±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÇÂ¿ÍÑÅÓ¤ËÂÑ¤¨¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÂÄêÈÇ¤Î¥é¥ó¥Ð¥óÀ½¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤ªµÒÍÍ¤ÎÎ¹¤ò¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥³¥³¥¢¥·ー¥É¥ª¥¤¥ë¡¢¥·¥¢¥ª¥¤¥ë¡¢¥ª¥êー¥Ö¥·¥§¥ë¥ª¥¤¥ë¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥¤¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¡õ¥Ü¥Ç¥£¥íー¥·¥ç¥ó¤ä¥ê¥Ã¥×¥Ðー¥à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥é¥¤¥ÈÃæ¤Î¤ªÈ©¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥¥Ã¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¿¥ó¡¢¥¯¥êー¥à¤Î4¿§Å¸³«¤Ç¤´ÍÑ°Õ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èô¹Ô»þ´Ö¤¬5～8»þ´Ö¤Î¹ñºÝÀþ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Þ¤¿¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¥¥Ã¥ÈÆâ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò½Å»ë¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤ä·¤²¼¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²÷Å¬¤µ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é»ñ¸»¤ÎÊÝ¸î¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¼ªÀò¤Ï»æÊñÁõ¤òºÎÍÑ¤·¡¢»õ¥Ö¥é¥·¤ÏÃÝÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Îºï¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡º£²ó¤Î¥é¥ó¥Ð¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¿ー¥¥Ã¥·¥å ¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¤Î²÷Å¬¤ÊÎ¹¹Ô¤òÄÉµá¤¹¤ë»ÑÀª¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¡Ö¥¼¥í¥¦¥§¥¤¥¹¥È¡×¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢ºÆÍøÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿ー¥¥Ã¥·¥å ¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¥¿ー¥¥Ã¥·¥å ¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¤Ï¡¢1933Ç¯¤Ë¥È¥ë¥³¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢487µ¡¡Ê¾èµÒÍÑ¤È²ßÊªÍÑ¡Ë ¤ò½êÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦130¥ö¹ñ349¶õ¹Á¡¢¹ñºÝÀþ296Ï©Àþ¡¢¹ñÆâÀþ53Ï©Àþ¤Î¹ÈÏ°Ï¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÀ¤³¦°ì¤Î½¢¹Ò¹ñ¿ô¤ò¸Ø¤ë¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥¿ー¥¥Ã¥·¥å ¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º ¸ø¼° HP (ÆüËÜ¸ìÂÐ±þ)¡§https://www.turkishairlines.com/ ¸ø¼° Facebook¡ÊÆüËÜÈÇ¡Ë¡§¡¡https://www.facebook.com/turkishairlines.jp/¸ø¼° Twitter ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÊÆüËÜÈÇ¡Ë¡§@thyjapan ¡ö2014Ç¯2·î¤è¤ê¥È¥ë¥³¹Ò¶õ¤Ï¡¢¡Ö¥¿ー¥¥Ã¥·¥å ¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡×¤Ø¤ÈÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ö¶È¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎËþÂ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥¹¥¿ー¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¥¹¥¿ー¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÀ¤³¦½é¤Î¹Ò¶õÏ¢¹ç¤È¤·¤Æ 1997 Ç¯¤ËÃÂÀ¸¡£¥¨¥¢¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Ýー¥È¡¦¥ïー¥ë¥É¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¦¥¢¥¦¥©ー¥É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥È¥é¥Ù¥éー¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù ¤È¥¹¥«¥¤¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¤«¤éºÇÍ¥½¨¹Ò¶õÏ¢¹ç¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÅù¡¢¶È³¦¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î²ÃÌÁ¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ï¡¢ ¥¢¥É¥ê¥¢¹Ò¶õ¡¢¥¨ー¥²¹Ò¶õ¡¢¥¨¥¢¡¦¥«¥Ê¥À¡¢Ãæ¹ñ¹ñºÝ¹Ò¶õ¡¢¥¨¥¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¹Ò¶õ¡¢ANA¡¢¥¢¥·¥¢¥Ê¹Ò¶õ¡¢¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¹Ò¶õ¡¢¥¢¥Ó¥¢¥ó¥«¹Ò¶õ¡¢¥¢¥Ó¥¢¥ó¥«¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë¹Ò¶õ¡¢¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¹Ò¶õ¡¢¥³¥Ñ¹Ò¶õ¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¹Ò¶õ¡¢¥¨¥¸¥×¥È¹Ò¶õ¡¢¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¹Ò¶õ¡¢¥¨¥Ðー¹Ò¶õ¡¢LOT¥Ýー¥é¥ó¥É¹Ò¶õ¡¢¥ë¥Õ¥È¥Ï¥ó¥¶¥É¥¤¥Ä¹Ò¶õ¡¢¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢¹Ò¶õ¡¢¥·¥ó¥»¥ó¹Ò¶õ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¹Ò¶õ¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¹Ò¶õ¡¢¥¹¥¤¥¹¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡¢TAP ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¹Ò¶õ¡¢¥¿ー¥¥Ã¥·¥å¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡¢¥¿¥¤¹ñºÝ¹Ò¶õ¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¡£À¤³¦194¤«¹ñ¡¢1,300¤«½ê°Ê¾å¤Î¶õ¹Á¤Ë1ÆüÅö¤¿¤ê1Ëü9,000ËÜ°Ê¾å¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤¬±¿¹Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿ー¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ï¤µ¤é¤ËÀÜÂ³¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¾å³¤µÈ¾Í¡ÊJuneyao¡Ë¹Ò¶õ¤Ë¤è¤ëÀÜÂ³ÊØ¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï https://www.staralliance.com/ja/ ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£