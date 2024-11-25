¡ÚÃêÁª¤Ç20Ì¾ÍÍ¤òÂçºå¸ø±é¤Ë¤´¾·ÂÔ¡ª¡Û2025Ç¯1·î～2·î¾å±é¡¦¿·ºî¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥ß¥»¥ó¡Ù¡ßJINRO¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ·èÄê¡ª
´Ú¹ñ¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤·¤¿¡Ö¥ß¥»¥ó¡×¤¬¡¢2025Ç¯1·î～2·î¤ËÆüËÜ¤ÇÀ¤³¦½é¥ß¥åー¥¸¥«¥ë²½¡ª¤³¤ÎÅÙ¡¢À¤³¦½é±é¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Âç¿Íµ¤À½ÉÊ¥Á¥ã¥ß¥¹¥ë¤Ê¤É¤Î´Ú¹ñ¾ÆÃñ¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡ÖJINRO¡×¤È¤ÎSNS¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£ÃêÁª¤Ç40Ì¾¤ÎÊý¤Ë¡Ø¥ß¥»¥ó¡ÙÂçºå¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¡Ö¥Á¥ã¥ß¥¹¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª±þÊçÄùÀÚ¤Ï12·î8Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡£
SNS¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡Û
2024Ç¯11·î25Æü(·î)18:00～12·î8Æü(Æü)23:59
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÅµ¡Û
¡ûA¾Þ20Ì¾ÍÍ¡§¿·ºî¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥ß¥»¥ó¡ÙÂçºå¸ø±é¤´¾·ÂÔ¡ª
¡¦1·î12Æü(Æü)17:30³«±é 5ÁÈ10Ì¾
¡¦1·î13Æü(·î½Ë)12:00³«±é 5ÁÈ10Ì¾
¡ûB¾Þ20Ì¾ÍÍ¡§¥Á¥ã¥ß¥¹¥ëfresh1ËÜ¡õ¥Ú¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¥°¥é¥¹
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
£±.²¼µ¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー¤¹¤ë¡£
¡¡¿·ºî¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥ß¥»¥ó¡Ù¸ø¼°X¡Ê@misaengmusical(https://x.com/misaengmusical)¡Ë
¡¡¡ÖJINRO¡×¸ø¼°X¡Ê@jinrojapan(https://x.com/jinrojapan)¡Ë
£².¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤Ë²¼µ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ°úÍÑ¥Ý¥¹¥È¡ª
¡¡#¥ß¥»¥ó¥ß¥åー¥¸¥«¥ë #¥Á¥ã¥ß¥¹¥ë
¢§¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¢§
https://x.com/jinrojapan/status/1860977224754639135
¢¨ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï½ªÎ»¸å¿ôÆü°ÊÆâ¤ËDM¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÀßÄê¤Ç¡ÎÁ´¥æー¥¶ー¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼õ¿®¡Ï¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´ÅöÁª¤Î¸¢Íø¤ÎÅ¾Çä¡¦¾ùÅÏ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥ß¥»¥ó¡Ù´ØÏ¢Æ°²è
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=-vB91oBN7RA ]
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=-lV0bXP1s1s ]
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=AMFygy-9hEs ]
¡ä¡ä¡Ø¥ß¥»¥ó¡Ù´ØÏ¢Æ°²è¤ÎºÆÀ¸¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://youtube.com/playlist?list=PL-s10xE3SW0Yo1f345WYotoDJCLDYq1hT&feature=shared(https://youtube.com/playlist?list=PL-s10xE3SW0Yo1f345WYotoDJCLDYq1hT&feature=shared)
>>¡Ö#ËÜÆü¤Î¥ß¥»¥ó¡×ºîÉÊ¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¿ï»þ¹¹¿·Ãæ¡ª
¿·ºî¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥ß¥»¥ó¡Ù·Î¸Å¾ì¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö#ËÜÆü¤Î¥ß¥»¥ó¡×¡£²Î¾§Æ°²è¤ä¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÉñÂæÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
https://www.instagram.com/misaengmusical/
Åìµþ¸ø±é¾ÜºÙ
´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î6Æü(ÌÚ)～2·î11Æü(²Ð½Ë)¡ÎÁ´9¸ø±é¡Ï
²ñ¾ì¡§¤á¤°¤í¥Ñー¥·¥â¥ó¥Ûー¥ë Âç¥Ûー¥ë
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ä
¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ÆÅìµþ¡¦Âçºå¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥ÈÀä»¿ÈÎÇäÃæ¡ª
¡¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·ー¥È¡§16,000±ß¡ÊÍ¥ÀèÆþ¾ì¤Û¤«ÆÃÅµÉÕ¡Ë¢¨ÈÎÇä½ªÎ»
¡¦SÀÊ¡§13,500±ß
¡¦AÀÊ¡§11,000±ß
¡¦U-25¡§7,500±ß¡Ê11·î13Æü～ÈÎÇä¡Ë
¡¦Y¥·ー¥È¡§2,000±ß¡Ê11·î18Æü～11·î24ÆüÈÎÇä¡Ë¢¨ÈÎÇä½ªÎ»
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://horipro-stage.jp/news/misaeng2025_ticket/
¡ã¾å±é»þ´Ö¡ä
2»þ´Ö30Ê¬Í½Äê¡ÊµÙ·Æ¤¢¤ê¡Ë
¡ã¡ÚÌ¤Íè±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Û¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥ß¥»¥ó¡ÙÉñÂæ²òÀâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
Ì¤Íè±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ25ºÐ°Ê²¼¤Î³§ÍÍ¤Ø¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¤è¤ëÉñÂæ²òÀâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ª±é¸å¤Ë¼Â»Ü·èÄê¡£¿½¹þ¼õÉÕ¤Ï11·î29Æü(¶â)¤Þ¤Ç¡£
¡Ú¼Â»ÜÆü¡Û2·î8Æü(ÅÚ)12:00 ¸ø±é ½ª±é¸å Ìó20Ê¬´ÖÍ½Äê
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û¡Ø¥ß¥»¥ó¡ÙÅìµþ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþºÑ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ë25ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý
¢¨ÀÊ¼ï¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·ー¥È¡¢SÀÊ¡¢AÀÊ¡¢U-25¡¢Y¥·ー¥È¡Ë
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»ÜÆü°Ê³°¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤â¤´»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://horipro-stage.jp/news/misaeng20241107/
¥Ä¥¢ー¸ø±é¾ÜºÙ
¡ãÂçºå¸ø±é¡ä
´ü´Ö¡§
¥×¥ì¥Ó¥åー¸ø±é¡á2025Ç¯1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë
ËÜ¸ø±é¡á2025Ç¯1·î11Æü(ÅÚ)～14Æü(²Ð)
²ñ¾ì¡§¿·²ÎÉñ´ìºÂ
¼çºÅ¡§¿·²ÎÉñ´ìºÂ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¿·²ÎÉñ´ìºÂ¥Æ¥ì¥Û¥óÍ½Ìó¥»¥ó¥¿ー 06-7730-2222¡Ê11:00～16:00¡Ë
URL¡§https://www.shinkabukiza.co.jp/
¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¼è°·¤¤¤Ï²¼µ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://horipro-stage.jp/news/misaeng2025_ticket/#osaka
¡ã°¦ÃÎ¸ø±é¡ä
´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)～2Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ìÂç¥Ûー¥ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó052-588-4477 ¡ÊÊ¿Æü11:00～17:00¡Ë
¸ø±é³µÍ×
¿·ºî¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥ß¥»¥ó¡Ù
1ÃÊÌÜº¸¤è¤ê¡Ë°ÂÍö¤±¤¤¡¢Á°ÅÄ¸øµ±¡¢¶¶ËÜ¤¸¤å¤ó¡¢ÀÐÀî Áµ¡¿2ÃÊÌÜº¸¤è¤ê¡ËÀ¶¿å¤¯¤ë¤ß¡¢Æâ³¤·¼µ®¡¢»åÀîÍÔ»ÎÏº¡¢Ãæ°æÃÒÉ§¡¢¤¢¤Ù¤³¤¦¤¸¡¢Åì»³¸÷ÌÀ
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä
¸¶ºîÃø¼Ô¡§¥æ¥ó¡¦¥Æ¥Û
Ãøºî¸¢¼Ô¡§SUPERCOMIX STUDIO
µÓËÜ¡¦²Î»ì¡§¥Ñ¥¯¡¦¥Ø¥ê¥à
²»³Ú¡§¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥æ¥ó
ËÝÌõ¡¦Ìõ»ì¡§¹â¶¶°¡»Ò
±é½Ð¡§¥ª¡¦¥ë¥Ô¥Ê
¿¶ÉÕ¡¦¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¡§KAORIalive
²»³Ú´ÆÆÄ¡¦ÊÔ¶Ê¡§Á°Åè¹¯ÌÀ
¥Üー¥«¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡§¥¤¡¦¥ß¥ó¥Ò
Èþ½Ñ¡§ÀÐ¸¶·É
¾ÈÌÀ¡§ã·Æ£ÌÐÍº
²»¶Á¡§»³ËÜ¹À°ì
±ÇÁü¡§¾åÅÄÂç¼ù
°á¾Ø¡§ÈøºêÍ³²Â»Ò
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§µÜÆâ¹¨ÌÀ
À¼³Ú»ØÆ³¡§Ä¹Ã«Àî³«
±é½Ð½õ¼ê¡§¸µµÈÍÇÂÙ
ÉñÂæ´ÆÆÄ¡§²ÃÆ£¹â
²¼Ìõ¡§¥¥à¡¦¥Æ¥¤
·Î¸Å¥Ô¥¢¥Î¡§Ìî¸ý¾´»Ò¡¿ÀÐÀî²ÖÏ¡
¼çºÅ¡¦´ë²èÀ©ºî¡§¥Û¥ê¥×¥í
¶¦ºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÌÜ¹õ¶è·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½ºâÃÄ
¸å±ç¡§ÌÜ¹õ¶è
(C) Yoon, Tae Ho / SUPERCOMIX STUDIO Corp.
¡ã¥¥ã¥¹¥È¡ä
¥Á¥ã¥ó¡¦¥°¥ì¡§Á°ÅÄ¸øµ±
¥ª¡¦¥µ¥ó¥·¥¯²ÝÄ¹¡§¶¶ËÜ¤¸¤å¤ó
¥¢¥ó¡¦¥è¥ó¥¤¡§À¶¿å¤¯¤ë¤ß
¥Ï¥ó¡¦¥½¥®¥å¥ë¡§Æâ³¤·¼µ®
¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥¡§»åÀîÍÔ»ÎÏº
¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥·¥¯²ÝÄ¹¡§Ãæ°æÃÒÉ§
¥¥à¡¦¥É¥ó¥·¥¯²ÝÄ¹ÂåÍý¡§¤¢¤Ù¤³¤¦¤¸
µï¼ò²°Å¹Ä¹¡¿¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¡§Åì»³¸÷ÌÀ
¥Á¥§¡¦¥è¥ó¥ÕÀìÌ³¡§ÀÐÀîÁµ
¥½¥ó¡¦¥¸¥è¥ó¼¡Ä¹¡¿¥Á¥ã¥ó¡¦¥°¥ì¤ÎÊì¡§°ÂÍö¤±¤¤
°ËÆ£¤«¤Î»Ò¡¢²¬ÅÄ¼£¸Ê¡¢²Ã²ìÃ«¿¿Áï¡¢²ÃÆ£¤µ¤ä¹á¡¢¹©Æ£ºÌ¡¢·§ß·º»Êæ¡¢ÅÄÂ¼Íº°ì¡¢É¶ÏÂÌé¡¢¾È°æÍµÎ´¡¢±Ê¾¾¼ù¡¢ÁáÀî°ìÌð¡¢MAOTO¡¢²ÃÆ£Ê¸²Ú¡Ê¥¹¥¦¥£¥ó¥°¡Ë¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¤¦¡Ê¥¹¥¦¥£¥ó¥°¡Ë
¸ø¼°HP¡áhttps://horipro-stage.jp/stage/misaeng2025/
¸ø¼°X¡áhttps://x.com/misaengmusical
¸ø¼°Instagram¡áhttps://www.instagram.com/misaengmusical/