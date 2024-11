À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎK-POP¼ø¾Þ¼°¡Ö2024 MAMA AWARDS¡×ÆÃÊÌ¾Þ¡ÖPonta Pass Global Favorite Artist¡×Âè1²ó¼õ¾Þ¼Ô¤ÏTOMORROW X TOGETHER¤Ë·èÄê¡ª

KDDI株式会社(C)CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved.

「auスマートパスプレミアム」は、2024年10月2日から特典を拡充し、 「Pontaパス」 にリニューアルしました。

「Pontaパス」は、ローソン商品の無料・割引クーポンがもらえる「ウィークリーLAWSON」やPontaポイントがおトクにたまる「Pontaパスブースト」をはじめローソンでの日々のお買い物や、映画などのエンタメにお使いいただけるクーポンなどさまざまなおトクを提供し、スマホで楽しく過ごすデジタルコンテンツや、安心してスマホをご利用いただくための特典も兼ね備えたサービスです。

KDDI株式会社は、世界最大級のK-POP授賞式「MAMA AWARDS」に協賛しています。今年は、2024年11月22日・23日にロサンゼルス公演、京セラドーム大阪公演にて「2024 MAMA AWARDS」が開催され、会場はアーティストたちの熱いライブパフォーマンスと、それを応援するファンの熱気に包まれました。

「Ponta Pass Global Favorite Artist」 賞はTOMORROW X TOGETHERが受賞!

2024年11月22日に、今年新設されたPontaパス会員のファン投票選出による「Ponta Pass Global Favorite Artist」賞が発表されました。特別賞「Ponta Pass Global Favorite Artist」では、10月17日から11月15日までの29日の投票期間に多くのPontaパス会員の方に投票いただき、途中経過はWEBサイトで随時更新していました。

接戦の末、第1回「Ponta Pass Global Favorite Artist」賞に選ばれたのは、TOMORROW X TOGETHERです。TOMORROW X TOGETHERは、2019年に韓国デビュー、2020年1月にシングル「MAGIC HOUR」で日本デビューしました。これまでに11枚のアルバムでオリコン週間ランキング1位を記録し、海外アーティストによるアルバム連続1位獲得、作品数歴代1位の記録を保有しています。2024年には自身3度目となるワールドツアーを開催し、日本でもK-POPアーティスト史上最速となる4大ドームツアーを開催しました。また、第75回NHK紅白歌合戦への出場も発表され、さらに注目を集めています。授賞式ではトロフィーが手渡されTOMORROW X TOGETHERは、受賞の喜びを次のように語りました。

≪第1回「Ponta Pass Global Favorite Artist」賞受賞 TOMORROW X TOGETHERコメント全文≫

YEONJUN「ご挨拶します。」

全員「ONE!DREAM!こんばんは、TOMORROW X TOGETHERです。」

HUENINGKAI「まずこのように価値ある賞をプレゼントしてくれたファンのMOAの皆さん、ありがとうございます。

今年一年、MOAの皆さんのおかげでエネルギーをもらいました。2回、曲を出しましたが、応援を情熱的にしてくださいました。僕たちのそばで、いつも支えてくださるスタッフの皆さんにも心から感謝したいです。大好きです。」

TAEHYUN「そして、先ほどのイントロのステージを頑張ってくれたYEONJUNさん、それから、メンバーのみんな。SOOBINさんも見ていますか?賞を持って、見せに行くね。ありがとうございました。」

全員「TOMORROW X TOGETHERでした。」

■「Ponta Pass Global Favorite Artist」概要

「Ponta Pass Global Favorite Artist」はPontaパス会員によるファン投票により選出された、<今年最もグローバルで新たな魅力を発揮し、活躍したアーティスト>に贈られます。

投票期間:2024年10月17日 10:00 ~ 2024年11月15日23:59

投票方法:お一人様、一日1回投票が可能。

2024年ノミネートアーティスト:

2024年に活躍した8組のアーティストがノミネートされました。

- aespa

- ENHYPEN

- (G)I-DLE

- IVE

- LE SSERAFIM

- TOMORROW X TOGETHER

- TREASURE

- ZEROBASEONE

(アルファベット順)

「Ponta Pass Global Favorite Artist」 賞について、KDDI担当者コメント

2024年は特に、韓国のみならず日本でも多くのK-POPアーティストが新しい魅力を発信し、ファンの方も非常に盛り上がりました。Pontaパスでは、日本のK-POPファンがアーティストを直接応援できる機会を提供できないかと考え、この度「Ponta Pass Global Favorite Artist」 賞を設立することになりました。Pontaパスも2024年10月2日にリニューアルをし、PontaパスだけのK-POP関連の特典含め、これから新しいPontaパスの魅力を発信していきます。

会場を盛り上げる「PontaパスStation」が出現!

また、京セラドーム大阪公演では特設ブース「PontaパスStation」を設置。レッドカーペットをイメージしたフォトブースで記念写真が撮れるほか、Pontaパスオリジナルトートバッグなどグッズのプレゼントを実施し、MAMA2024の会場でしか体験できない、K-POPの祭典のためのスペシャルコンテンツで「2024 MAMA AWARDS」の会場を盛り上げました。

特設フォトブース

レッドカーペットをイメージした特設フォトブースが出現。授賞式気分を味わえる特別な写真が撮影できるスペースで、出演者になりきり、来場者は撮影を楽しみました。また、撮影した写真は新聞をイメージしたフォトフレームにプリントしてプレゼントも実施。「2024 MAMA AWARDS」の来場された方のみの貴重な体験を、来場記念の思い出としてお持ち帰りいただきました。

オリジナルグッズプレゼント

PontaパスStationにてPontaパス公式SNS(XもしくはInstagram)のフォローで、Pontaパスオリジナルデザイントートバッグのプレゼントを実施しました。

「#推しへの愛を叫ばせてくれ」ハッシュタグキャンペーンを開催

当日PontaパスStationにて撮影した写真をハッシュタグ付きでXにて投稿すると、抽選でワイヤレスイヤホンをプレゼントするハッシュタグキャンペーンを実施。来場者の皆さんの推しへの愛の力で「2024 MAMA AWARDS」をさらに盛り上げました。

<実施概要>

■「PontaパスStation」実施概要

場所:京セラドーム大阪

実施日:2024年11月22日・23日

(参考)『2024 MAMA AWARDS』 Pontaパスでのアーカイブ配信が決定!

Pontaパスでは、2024年11月22日・23日に開催される、K-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」のアーカイブ配信が決定。アーカイブ配信は、2024年11月29日からPontaパスアプリにて視聴可能です。

配信日時:2024年11月29日10時 ※終了日未定

対象:Pontaパス会員

特設サイト:http://kddi-l.jp/e7j

ABOUT MAMA

CJ ENM主催の「MAMA AWARDS」は1999年に第1回目の授賞式「Mnet映像音楽大賞」として開催。2009年に「Mnet Asian Music Awards(MAMA)」とその名を変え、2022年にはK-POPの影響力がアジアからグローバルに拡大するなどグローバル音楽市場の変化に合わせてリブランディングを断行し、アジアを越えてグローバル音楽授賞式としてもう一度飛躍しました。約25年間K-POPを牽引している「MAMA AWARDS」は、リブランディング後に初めて開催された授賞式「2022 MAMA AWARDS」にてリブランディングと同時に歴代最大スケールを更新し、最高のアーティストが生み出すアイコニックシーンと歴代級のステージ技術力が一体となり、また昨年の「2023 MAMA AWARDS」は、東京ドームにて成功的に開催され、名実共にK-POPを代表する音楽授賞式であることを証明しました。

年末に開催する25年の伝統と権威を持つ代表的K-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」を通じて、グローバルファンがオンライン・オフラインで1つになって楽しめる場が繰り広げられると期待されます。

2024年10月2日に「auスマートパスプレミアム」は「Pontaパス」へ、「auスマートパス」は「Pontaパス ライト」へリニューアルをしました。

Pontaパスでは、毎月合計600円以上のローソン商品の無料・割引クーポンがもらえる「ウィークリーLAWSON」や、Pontaポイントがおトクにたまる特典「Pontaパスブースト」など、さらにパワーアップした特典をご用意します。

ぜひご期待ください。

さらに、10月と11月はPontaパスサービス開始記念として「あげすぎチャレンジ」を開催中です。

詳細は、 http://kddi-l.jp/Ach をご確認ください。

■「Pontaパス」とは

スマホだけに留まらず、日常の「HAPPY」をお届けするおトクなクーポンや新しい体験のきっかけとなる特典提供をはじめ、スマホでお楽しみいただけるエンタメデジタルコンテンツや便利なアプリ、あんしんのスマホサポートなどを月額情報料548円 / 初回30日無料で全てのキャリアのお客さまが利用可能なサービスです。

1.ローソンで使えるクーポンが週替わりでもらえる「ウィークリーLAWSON」や、対象店舗(Ponta加盟店で)最大2%Pontaポイント還元される「Pontaパスブースト」特典の提供

2.ファストフード店や飲食店など、街で使える無料クーポン / 割引

3.「au PAY マーケット」でおトク(ポイント還元 / 送料無料 )なお買い物

4.デリバリーサービスの配達料無料

5.映画館での鑑賞料金などの割引

6.映像(ドラマ / アニメ / 映画)、音楽、書籍(雑誌 / マンガ)、ライブの主要エンタメが楽しめるコンテンツ

7.写真やアドレス帳などのデータをお預かり /ウイルス感染や不正サイト等をブロック / フリーWi-Fi接続時の通信を保護するなど、スマホをあんしんに使える

最新の特典内容など詳細は、こちら https://prcp.pass.auone.jp/main/ を参照ください。

※表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税込です。