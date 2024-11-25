RIRI New Single¡ÖTHE WORLD.JOURNEY¡×11/29¡Ê¶â¡Ë¥ê¥êー¥¹!! ¡¡ÍâÆü11/30¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡õ¥é¥¤¥Ö ¡×¤òRED¡ë TOKYO TOWER¤Ç³«ºÅ!!

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-RIRI Profile-
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2019Ç¯¥Ç¥£¥º¥Ëー±Ç²è¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î¼Â¼ÌÈÇ¥Æー¥Þ¶Ê¤òÃ´Åö¡£
2020Ç¯¡Ö¥¥ã¥Ã¥Ä¡×¼Â¼ÌÈÇ¤Ç¥Æ¥¤¥éー¥¹¥¦¥£¥Õ¥È±é¤¸¤ë¡Ö¥Ü¥ó¥Ð¥ë¥êー¥Ê¡×Ìò¤Î¿áÂØ¡¢»ñÀ¸Æ²¡ÖANESSA¡×¤ÎCM¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¿ô¡¹¤Î³èÆ°·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯¤è¤êÀ¤³¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¤¿¤á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£
Æ±Ç¯¡ÖForbes 30 under 30 Asia¡×¤ËÁª½Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÍ£°ì¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2021Ç¯¤«¤é¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÃ±¿È£°¤«¤é¤Î¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢US¤Îºî²È¤È¶¦¤Ë³Ú¶ÊÀ©ºî¤â¥¹¥¿ー¥È¡£
2025Ç¯¤è¤êUS¤ÎËÜ³Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ´Þ¤áÀ¤³¦Ãæ¤ÎZÀ¤Âå¤È·Ò¤¬¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â»Ï¤Þ¤ë¡£
RIRI's Information :
https://linktr.ee/NEO_RIRITONE?utm_source=linktree_profile_share<sid=9609c52e-4393-43b9-8d46-6d1d6a56c13e