¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÅìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Îµë¿©¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¡©¿Íµ¤¤Î¸¥Î©¥ì¥·¥Ô¤¬1ºý¤ÎËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¤Ï¡¢2024Ç¯12·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡ØÅìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Î¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Êhttps://www.amazon.co.jp/dp/4074609029(https://www.amazon.co.jp/dp/4074609029)¡Ë¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÂÎ©¶è¤Îµë¿©¤Ï¤Ê¤¼¤ª¤¤¤·¤¤¡©
¡¡ÅìµþÅÔ23¶è¤ÎºÇËÌÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÂÎ©¶è¤Ï¡¢¿Í¸ýÌó70Ëü¿Í¤¬Êë¤é¤¹¡ÖÅÔ¿´¤ÎÍøÊØÀ¡×¤È¡Ö¿å¤ÈÎÐ¤ÎË¤«¤µ¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¡¢¤³¤ÎÂÎ©¶èÎ©¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Îµë¿©¤¬¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂÎ©¶è¤¬¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡×»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï2007Ç¯¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢µë¿©¤Î»ÄºÚ¡Ê¿©¤Ù»Ä¤·¡ËÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÀ¸¤´¤ß¤ÎÂ¿¤¯¤òÀê¤á¤¿¤Î¤¬¡¢µë¿©¤Î»ÄºÚ¡£Æó»À²½ÃºÁÇ¤Îºï¸º¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢»ÄºÚ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡×»ö¶È¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»ÄºÚ¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤Î³Ø¹»¤Ç¤â¥Ð¥é¤Ä¤¤Ê¤¯¡¢¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢±ÉÍÜ»Î¤äÄ´Íý°÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀèÀ¸¤â°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ³Ø¹»µë¿©¤ÈËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¡¢2008Ç¯¤Ë¤Ï11.5%¤À¤Ã¤¿»ÄºÚÎ¨¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï3.5%¤Þ¤Ç¸º¾¯¡£º£¤Ç¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î97¡ó¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î95¡ó¤¬¡Öµë¿©¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÎáÏÂ£µÇ¯ÅÙ¡¦¾®³Ø£¶Ç¯À¸¡¦Ãæ³Ø£²Ç¯À¸¤ÎÄ´ºº¤è¤ê¡Ë¡£
´¬Æ¬¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ©¶è¤¬¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¤ò¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤¸¤á¤Æ¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤ò·ÇºÜ¡£
¢£³Æ³Ø¹»¤Îµë¿©¼¼¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤«¤é¤À¤·¤ò¤È¤ê¡¢¡Ö¤Ç¤¤¿¤Æ¤Îµë¿©¡×¤òÄó¶¡¡ª
¡¡ÂÎ©¶è¤Îµë¿©¤¬¤ª¤¤¤·¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢£´¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡£±.¤Ç¤¤¿¤Æ¤ÎÌ£¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¡£².¿©ºà¤Ï¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÇÃÏ¤Î¤â¤Î¡¢½Ü¤Î¤â¤Î¤¬ËÉÙ
¡¡£³.»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢·ù¤¤¤ò¤Ê¤¯¤¹¹©É×¤ò¤·¤¿¸¥Î©
¡¡£´.°ÂÁ´ÌÌ¡¦±ÒÀ¸ÌÌ¤Ø¤ÎÅ°Äì¤·¤¿ÇÛÎ¸
¡¡ÂÎ©¶èÎ©¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ë¤Ï¡¢³Æ¹»¤Ëµë¿©¼¼¤¬¤¢¤ê¸¶Â§£±¿Í¡¢±ÉÍÜ»Î¤¬ºßÀÒ¡£Ã±¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¹¥¤¤ÊÌ£¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¸¥Î©¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë³Æ³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢ËèÆüÄ«¤«¤é¤À¤·¤ò¤È¤ê¡¢Ä´ÍýºÑ¤ß¤Î²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ï»ÈÍÑ¤»¤º¡¢°ì¤«¤é¼êºî¤ê¡£¿©ºà¤Ï°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÊÃÏ¤Î¤â¤Î¡¦½Ü¤Î¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢ÌîºÚ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡£Ä´Íý´Ä¶¤Ï°ÂÁ´ÌÌ¡¦±ÒÀ¸ÌÌ¤ËÅ°ÄìÇÛÎ¸¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤Ç¤¤¿¤Æ¤Îµë¿©¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸½Ìò¤Î¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸～Â´¶ÈÀ¸¤Ë¿Íµ¤¤Î¸¥Î©31¼ï¤ò·ÇºÜ¡ª±ÉÍÜ»Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌîºÚ¸¥Î©¤â¡ª
¡¡¤³¤Î¡ØÅìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Î¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¥ì¥·¥Ô¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¸¥Î©31¼ï¡¢Á´87¥á¥Ë¥åー¤ò£´¤Ä¤Î¥Ñー¥È¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Part£±¡¡ÂÎ©¶èÎ©¤Î¸½Ìò¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤¬Áª¤Ö¿Íµ¤¸¥Î©¥Ù¥¹¥È10
Part£²¡¡ÂÎ©¶èÎ©¤Î¾®¡¦ÃæÂ´¶ÈÀ¸¤¬Áª¤Ö¡Ö¤Þ¤¿¤¢¤ì¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×²û¤«¤·¤Îµë¿©¸¥Î©¥Ù¥¹¥È£¸
Part£³¡¡»ÄºÚ¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¡ª³Ø¹»±ÉÍÜ»Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡Ö»Ò¤É¤â¤¬»Ä¤µ¤º¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×ÌîºÚ¸¥Î©¥Ù¥¹¥È£¸
Part£´¡¡³Ú¤·¤¤¿©¥·ー¥ó¤âÄó¶¡¡ª¡ÖÀ¤³¦¤ÎÎÁÍý¡×¤È¡ÖÆüËÜ¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡×
¡¡ÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤µë¿©¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¡¢»×¤¤½Ð¤Þ¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤ë²û¤«¤·¤µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥á¥Ë¥åー¡¢ÌîºÚ·ù¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥á¥Ë¥åー¡¢¹ñºÝ¿§¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥Ë¥åー¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤âÌ¥ÎÏËþÅÀ¤Î¸¥Î©¤ò¸·Áª¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁ´¥á¥Ë¥åー¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÎÌ¤È±öÊ¬ÎÌ¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¸¥Î©¤´¤È¤Ë¤Ï±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë12³Ñ·Á¤Î¥°¥é¥Õ¤â¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤«¤é·ò¹¯ÌÌ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Þ¤ÇÌò¤ËÎ©¤Ä£±ºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Part£±¡¡ÂÎ©¶èÎ©¤Î¸½Ìò¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤¬Áª¤Ö¿Íµ¤¸¥Î©¥Ù¥¹¥È10¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Öµë¿©¤Î¥«¥ìー¥é¥¤¥¹¸¥Î©¡×
¤â¤Ï¤äÂÎ©¶è¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Âç¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡Ö¤¨¤Ó¥¯¥êー¥à¥é¥¤¥¹¡×¤â·ÇºÜ¡£
Part£³¡¡³Ø¹»±ÉÍÜ»Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡Ö»Ò¤É¤â¤¬»Ä¤µ¤º¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×ÌîºÚ¸¥Î©¥Ù¥¹¥È£¸¤è¤ê¡£ÂÎ©¶è¤ÎÂåÉ½ÌîºÚ¡¢¾®¾¾ºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥á¥Ë¥åー¤â¡ª
¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡×¤Î¤¿¤á¤ËËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¿¤Á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â·ÇºÜ¡£
¢£½ñ»ï¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØÅìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Î¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¥ì¥·¥Ô¡Ù
Ãø¼Ô¡§ÂÎ©¶è¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©Ã´Åö²Ý
Äê²Á¡§1700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿¡¦¥Úー¥¸¿ô¡§B5È½¡¦96¥Úー¥¸
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
ISBN¡§978-4-07-460902⁻4
½ÐÈÇ¼Ò¡§¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò
¡ÚAmazon¡Ûhttps://www.amazon.co.jp/dp/4074609029(https://www.amazon.co.jp/dp/4074609029)
¡Ú³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ûhttps://books.rakuten.co.jp/rb/18068646(https://books.rakuten.co.jp/rb/18068646)
ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤âÆ±»þÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¢£Ãø¼Ô¾Ò²ð
ÂÎ©¶è¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©Ã´Åö²Ý
ÂÎ©¶è¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡×¤Ï¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î¡ÖÌ£¡×¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ÇÃÏ¤Î¤â¤Î¡¢½Ü¤Î¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡Ö¿©ºà¡×¡¢¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö¸¥Î©¡×¡¢°ÂÁ´ÌÌ¡¦±ÒÀ¸ÌÌ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡ÖÄ´Íý´Ä¶¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¹»Ä´ÍýÊý¼°¤Çºî¤é¤ì¤ëµë¿©¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤äÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò°é¤ß¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤âÂÎ¤âË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò ¹ÊóÁë¸ý¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒC-¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡¡¹ÊóÀëÅÁÉô
¥áー¥ë¡§pr¡úc-pub.co.jp¡Ê¡ú¤Ï¡÷¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡¡