¥¢¥ß¥åー¥º EL CLASICO in TOKYO Presented VITAS ¸ø¼°¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥àー¥Óー¸ø³«¡ª

スペインプロサッカーリーグ1部「La Liga」の伝統の一戦、FCバルセロナとレアル・マドリードのOB試合 【EL CLASICO in TOKYO】 (正式名称:アミューズ EL CLASICO in TOKYO Presented by VITAS)を開催する、株式会社SPORTS&LIFE(本社:兵庫県神戸市、代表取締役社長:木下ロベルト)は、本日公式プロモーションムービーを公開しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SbZ3F8ZNCDI ]

https://www.youtube.com/watch?v=SbZ3F8ZNCDI

https://www.youtube.com/watch?v=KHJqTOyo5LU

本動画は、日本で初開催されるEL CLASICOを記念してFCバルセロナとレアル・マドリード、両クラブが認定した公式ムービーであり、レジェンド達の現役時代の映像やEL CLASICO in TOKYOが引退試合となるイニエスタ氏からのコメントもございます。

EL CLASICO in TOKYOは、すでに一般チケットは完売しておりチケット販売開始から大きな話題となっております。

EL CLASICO in TOKYOでした手に入らないFCバルセロナとレアル・マドリード両クラブのエンブレムが並ぶ限定グッズも大好評です。この機会をお見逃しなく。

https://official-goods-store.jp/elclasico_tokyo/