ÁÇºà½Û´Ä¥¹¥ー¥à¡ÖNO WASTE PROJECT¡×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡¡¥°¥é¥Ë¥Õ¡ßMUSTARD(TM) HOTEL SHIMOKITAZAWA¡¡¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¡¡2024Ç¯11·î1Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¡¡1751Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÁ¡°Ý¾¦¼Ò¥¿¥¥Ò¥èー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Âì °ìÉ×¡Ë¤ÎÁÇºà½Û´Ä¥¹¥ー¥à¡ÖNO WASTE PROJECT¡Ê¥Îー ¥¦¥¨¥¤¥¹¥È ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¾¦ÉÊ³«È¯¤·¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ë¥Õ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼ÅÄ¾¼É§¡¢°Ê²¼¥°¥é¥Ë¥Õ¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒGREENING¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¼èÄùÌòCEO¡§´Ø¸ýÀµ¿Í¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²¼ËÌÂô¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¥Û¥Æ¥ë¡ÖMUSTARD(TM) HOTEL SHIMOKITAZAWA¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢°Ê²¼¥Þ¥¹¥¿ー¥É¥Û¥Æ¥ë²¼ËÌÂô¡Ë¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤¬2024Ç¯11·î1Æü¤è¤ê¥°¥é¥Ë¥Õ¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
º£²óÅö¼Ò¤¬¾¦ÉÊ´ë²è¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥°¥é¥Ë¥Õ¤È¥Þ¥¹¥¿ー¥É¥Û¥Æ¥ë²¼ËÌÂô¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¡ÖSHADOW IN MUSTARD(TM)¡Ê¥·¥ã¥Éー ¥¤¥ó ¥Þ¥¹¥¿ー¥É¡Ë¡×¤Î°ìÉô¥°¥Ã¥º¤Ç¡¢¥°¥é¥Ë¥Õ¤Î¿Íµ¤No.1¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¥·¥ã¥Éー¡×¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ù¥Ã¥É¥ê¥Í¥ó¤ä¥ëー¥à¥¦¥¨¥¢¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¥Þ¥¹¥¿ー¥É¥Û¥Æ¥ë²¼ËÌÂô¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç½ÉÇñ¤Ç¤¤ë¡ÖBEAUTIFUL SHADOW ROOM¡Ê¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¥·¥ã¥Éー¥ëー¥à¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Åö¼Ò¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤¿¥°¥Ã¥º¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤âÀ¸ÃÏ¤Î´ë²è³«È¯¤«¤éÀ¸»º¡¢ÈÎÇä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎ¸«¤È¡È¤â¤Î¤Å¤¯¤êÎÏ¡É¤òÀ¸¤«¤·¡¢°Û¶È¼ï¤ò´Þ¤á¤¿Â¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¤È°ì½ï¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¡SHADOW IN MUSTARD(TM)︎¡¡ÆÃÀßLP
https://www.graniph.com/other/shadow-in-mustard
¢£SHADOW IN MUSTARD(TM)︎¡¡¼ç¤Ê¾¦ÉÊ
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß¡¢¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó¥°¥é¥Ë¥Õ°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇäÃæ
¡¦¥Ù¥Ã¥É¥ê¥Í¥ó ¡Ê14,000±ß～18,000±ß¡Ë
¡¦¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¡Ê7,900±ß¡Ë
¡¦¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡Ê6,500±ß¡Ë
¡¦¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥é¥°¡Ê5,500±ß¡Ë
¡¦¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê3,900±ß¡Ë
¡¦¥Á¥§¥¢¥Ñ¥Ã¥É¡Ê2,500±ß¡Ë
¢£NO WASTE PROJECT¡Ê¥Îー ¥¦¥¨¥¤¥¹¥È ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¤È¤Ï
NO WASTE PROJECT¤Ï¡¢¡ÖÁ´¤ÆÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿½Û´Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ñ¥ì¥ëÀ½ÉÊ¤òºî¤ëºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦À¸ÃÏ¤ÎºÛÃÇ¤¯¤º¤ä¸ÅÃå¤òÊ´ºÕ¤·¤ÆÁ¡°Ý¤ËÌá¤·¡¢ºÆËÂÀÓ¤·¤Æ»å¤äÀ¸ÃÏ¡¢¾¦ÉÊ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¥³¥Ã¥È¥ó»å¤È¡¢ºÛÃÇ¤¯¤º¤äGRSÇ§¾Ú¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë»å¤ò¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´Ä¶Éé²Ù¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NO WASTE PROJECT¡§https://takihyo.jp/materials/no-waste-project/
¢¨¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÁÇºà¤ÏÊÌÅÓGRSÇ§¾Ú¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ë¥Õ
À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆIP¤òÈ¯¿®¤¹¤ëNo.1¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ø¡£¡ÖÍ·¤Ó¥´¥³¥í¤ÇÀ¤³¦¤òºÌ¤ë¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー/¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É¡¢IP¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ ¡§https://www.graniph.com
´ë¶È¥µ¥¤¥È ¡§https://graniph.co.jp
¢£MUSTARD(TM) HOTEL SHIMOKITAZAWA
"¥æ¥Ëー¥¯¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÊ¸²½¤¬º®ºß¤¹¤ë¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÀ»ÃÏ¡¢²¼ËÌÂô¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò"
MUSTARD(TM) HOTEL SHIMOKITAZAWA¤Ï¡¢¡Ö½ÉÇñ¤¹¤ë¾ì¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö³¹¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¾ì¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¡¢¿Í¤È³¹¡¢¿Í¤ÈÊ¸²½¤ÎÍµ¡Åª¤Ê¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢³¹¤Î¤«¤¯¤·Ì£¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èËÌÂô3ÃúÌÜ9-19
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://mustardhotel.com/shimokitazawa/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒGREENING
¡Ö1ÇÕ¤Î¥³ー¥Òー¤«¤é¹Í¤¨¤ë³¹¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÊ¸²½¤ò¼´¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÉCULTURE DESIGN LAB¡É¡£ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷Î©¹ñ²½¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¥×¥ì¥Êー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ä°û¿©Å¹¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤«¤é±¿±Ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥«¥ë¥Á¥ãーÎÎ°è¤ÎPR¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://greening.co.jp/