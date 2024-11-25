¡ÚHAY¡ÛLINE¥®¥Õ¥È¤Ë¤Æ¼è°·¤¤¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
HAY TOTE BAG
2024Ç¯11·î25Æü(·î)¤è¤ê¡¢¡ÖLINE¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÍ§¤À¤Á¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖLINE¥®¥Õ¥È¡×¤Ë¤ÆHAY¤Î»¨²ß¤Î¼è°·¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥í¥´Æþ¤ê¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¿Íµ¤¤Î¥¦¥©ー¥¿ー¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ªÎé¤äÂ£¤êÊª¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SOWDEN BOTTLE 0.35L
LOGO WEEKEND BAG
DOGS SCARF
MIZ WATER BOTTLE (0.54/ 0.72L)
SIP SMOOTHIE STRAW
¡ÚEC¸ÂÄê¡ÛSHARE HAPPINESS
LINE ¥®¥Õ¥È¤Ø :
https://mall.line.me/sb/hay_linegift
LINE¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡https://linegift.line.me/about/(https://linegift.line.me/about/)
LINE¥®¥Õ¥È¡ÊLINE GIFT¡Ë¤Ï¡¢LINE¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ§¤À¤Á¤Ë¥®¥Õ¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£LINE¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð½»½ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÄ¾ÀÜ²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢LINE¾å¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ª½Ë¤¤¤´¤È¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ªÎé¡¢µ¨Àá¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ABOUT HAY
2002Ç¯¡¢HAY¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦Æ±ÀßÎ©¼Ô¤Ç¤¢¤ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¥á¥Ã¥Æ¡¦¥Ø¥¤¤È¥í¥ë¥Õ¡¦¥Ø¥¤¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¶¡¤ËÀ½ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¥¢ー¥È¡¦·úÃÛ¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤Î3¤Ä¤ò¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¸»¤È¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤«¤ÄÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤¿À½ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤è¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤Î¸¢Íø¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¼êË¡¤Ë¤è¤ê¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WEB:¡¡https://www.hay-japan.com/
Instagram:¡¡https://www.instagram.com/hayjapan/
¸ø¼°¥¢¥×¥ê:¡¡https://yappli.plus/hay_pr
Facebook:¡¡https://www.facebook.com/hayjapan/