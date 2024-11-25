µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÈ¬²¦»Ò¼çºÅ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ ¥¥ã¥ó¥É¥ë¥Ê¥¤¥È 2024¡×¶¨»¿¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡¡- 2024Ç¯12·î6Æü(¶â) / 7Æü(ÅÚ) ³«ºÅ
ESOTERIC¡Ê¥¨¥½¥Æ¥ê¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢12·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ëµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÈ¬²¦»Ò¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ ¥¥ã¥ó¥É¥ë¥Ê¥¤¥È 2024¡×¤Ë¶¨»¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÈ¬²¦»Ò1³¬¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¡¢ESOTERIC¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤òÀßÃÖ¡£¥¥ã¥ó¥É¥ë¤¬Åô¤ëÌþ¤·¤Î¶õ´Ö¤ÎÃæ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤ªÎÁÍý¤È¤ª¼ò¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤¯²»³Ú¤ò¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Áª¶Ê¤ÏESOTERIC¤¬Ã´Åö¡£¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¹â²»¼Á¤Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥Ã¥¯¡¦JAZZ¤«¤é¡¢¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤ä»×¤¤½Ð¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤Ê¤É¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤²»³Ú¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤Ç¡¢ÎÉ¤¤²»³Ú¤ò¥¥ã¥ó¥É¥ë¤¬Åô¤ëÌþ¤·¤Î¶õ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÄ°¤¯¡£¡×ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½ÐÍè¤Ê¤¤¡ÖÈóÆü¾ï¤Î²»³ÚÂÎ¸³¡×¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü»þ
2024Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë17:00～19:00 / 19:30～21:30
2024Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:00～19:00 / 19:30～21:30
¡Ê2ÉôÀ©¡¦Í×Í½Ìó¡Ë
¾ì½ê
µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÈ¬²¦»Ò 1³¬ ¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸
ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô°°Ä®14-1
¥¢¥¯¥»¥¹
µþ²¦È¬²¦»Ò±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
JRÈ¬²¦»Ò±ØËÌ¸ýÁ°
Æþ¾ìÊýË¡
Í×Í½Ìó
ÎÁ¶â¡§5,000±ß ÎÁÍý¡¦¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¡Ê¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡¦ÀÇ¶â¹þ¤ß¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://www.keioplaza.co.jp/hachioji/event/xmas-candle_night
¼çºÅ¡¿Í½Ìó¡¿¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¼çºÅ¡§µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÈ¬²¦»Ò
TEL¡§042-656-6721¡Êµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÈ¬²¦»Ò ¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½ÌóÄ¾ÄÌ 10:00～18:00¡Ë
¾ÜºÙ¡¢¤ª¤è¤Ó¤´Í½Ìó¤Ï¼çºÅ¤Îµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÈ¬²¦»ÒÍÍ¤ØÄ¾ÀÜ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
»ÈÍÑµ¡ºà
¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯DAC¡§N-01XD SE(https://www.esoteric.jp/jp/product/n-01xd_se/top)
Super Audio CD/CD¥×¥ìー¥äー¡§K-01XD SE(https://www.esoteric.jp/jp/product/k-01xd_se/top)
¥¯¥é¥¹A ¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥Æ¥Ã¥É¥¢¥ó¥×¡§F-01(https://www.esoteric.jp/jp/product/f-01/top)
¥¹¥Ôー¥«ー¡§Avantgarde UNO SD(https://www.esoteric.jp/jp/product/uno_sd/top)
¢¨µ¡ºà¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹ー¥Ñー¥ªー¥Ç¥£¥ªCD/CD¥×¥ìー¥äー¡§K-01XD SE¡Ê²»¸µ½ÐÈÇ½ÐÈÇ¼çºÅ ¥ªー¥Ç¥£¥ªÌÃµ¡¾Þ2025 ¶â¾Þ¼õ¾Þ¡Ë
ESOTERIC¡Ê¥¨¥½¥Æ¥ê¥Ã¥¯¡Ë
1987Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡£ Original Master Sound¤òºÆ¸½¤¹¤ë»ö¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢¡É²»³Ú´¶Æ°¤òºÇ¹â¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë´¿¤Ó¡É¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÉProudly Made in Tokyo¡É ― ¹ñÆâ¤Ç¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤ÇÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ESOTERIC¸ø¼°SNS -
X(Twitter): https://twitter.com/ESOTERIC_Japan
Facebook : https://www.facebook.com/esoteric.company/
Instagram : https://www.instagram.com/esoteric_jp_official/
¥¹¥Ôー¥«ー¡§Avantgarde UNO SD¡Ê²»¸µ½ÐÈÇ½ÐÈÇ¼çºÅ ¥ªー¥Ç¥£¥ªÌÃµ¡¾Þ2024 ¶ä¾Þ¼õ¾Þ¡Ë
Avantgarde¡Ê¥¢¥ô¥¡¥ó¥®¥ã¥ë¥É¡Ë
Avantgarde¼Ò¤Ï¡¢´°àú¤Ê²»¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¥Ûー¥ó¥é¥¦¥É¥¹¥Ôー¥«ー¤È¥¢¥ó¥×¤òÀß·×¡¦À½Â¤¤·¡¢³¨¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¥É¥¤¥Ä¤Î¥ªー¥Ç¥ó¥ô¥¡¥ë¥ÈÃÏÊý¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤Î°¦¹¥²È¤Ë¸þ¤±¤Æ½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Made in Germany, since 1991.
¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
¢©206-8530 ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»ÔÍî¹ç1-47
https://www.teac.co.jp/jp
¢¨º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼çºÅ¤Îµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÈ¬²¦»ÒÍÍ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£