ToeiAnimation & WEMIX PLAY by Wemade Signed Agreement to Explore Strategic Collaboration for New BCG

Toei Animation Co., Ltd. (Headquarters: Nakano, Tokyo; Representative Director and

President: Katsuhiro Takagi) and Wemade Co., Ltd. (Headquarters: Seongnam, South Korea; CEO: Park Kwan-ho) have signed a Memorandum of Understanding (MOU) on November 25,

2024, to explore a strategic collaboration centered around the production of a new blockchain game (BCG), DenDenGarden (tentative title), currently under planning by Toei Animation.

Background

Toei Animation, Japan’s largest animation production company, and STRATA, an international

creative technology studio, have been collaborating on DenDekaDen, a community-driven

narrative project. It serves as the basis for the conceptual development of the blockchain

game, DenDenGarden (tentative title).

With the signing of this MOU, the two companies aim to combine Toei Animation’s strengths in IP creation with Wemade’s expertise in blockchain game development, service knowledge, and user acquisition through its platform. Together, they aspire to make DenDenGarden a hit and

expand the influence of the BCG platform WEMIX PLAY globally, particularly in Japan,

Southeast Asia, and North America.

Key Remarks

Toei Animation Chief Manager and Producer Ryotaro Ueno

"DenDenGarden aims to be a game that activates user communities. This direction aligns closely with WEMIX PLAY’s platform vision, and I’m hopeful that our collaboration will lead to new ways of enjoying blockchain games."

Wemade Vice President Wonil Seo

"We’re thrilled to have the opportunity to combine the blockchain gaming expertise we’ve

accumulated through the WEMIX PLAY platform with the creativity of Toei Animation. Moving

forward, we aim to maximize the strengths of both companies to explore new possibilities in Web3 gaming, enhance blockchain functionality, integrate NFTs, and provide players with

innovative, community-oriented experiences through immersive interactive content."

About Wemade

Wemade is a global leader in blockchain gaming, managing titles such as Mir4 Global, which amassed over 8 million monthly active users, and Night Crows Global, which generated over

$10 million in sales within three days of its release. Wemade also operates WEMIX PLAY,

a blockchain game platform with over 9 million registered users worldwide.

About DenDekaDen

DenDekaDen is a global IP launched in late 2022 between Toei Animation and STRATA.

The project features seven characters who gradually evolve into deities through the support of their followers, making it a “fan engagement-driven” concept.

With Kyoto as its spiritual home, it interweaves Japanese traditions and mythologies with the digital world of blockchain, telling a tale of 7 spirits yearning to be god in innovative ways.

・ Official X (Japanese): https://x.com/DenDekaDenStaff

・ Official X (Global): https://x.com/DenDekaDen

・ Official Website: https://www.dendekaden.com

Presenting the Latest NFT Collection

The Keshin No Kaden Collection (Garden of Incarnation) is a collection of 10,000 NFTs paying homage to the hand-drawn animation process still practiced in many studios, and utilized in

the production of DenDekaDen's Official Animation trailer.

It kicks off the next phase of DenDekaDen, designed to bring the BCG DenDenGarden to

fruition. We envision stepping into the DenDenGarden with the community and fans, and showcasing the world of DenDekaDen to an even larger audience. Explore the different stages of

animation-from storyboarding, character design, keyframing, layout planning, tracing, and

painting to the final filming-through this collection of 10,000 unique frames.

For more details: https://www.dendekaden.com/mint

アニメーション製作会社「東映アニメーション」とユーザー数900万超のBCGプラットフォームWEMIX PLAYを運営する「Wemade」が新たなBCGの事業支援に関して戦略的提携の検討を進める事に合意

東映アニメーション株式会社(本社:東京都中野区、代表取締役社長:高木勝裕)と、Wemade Co., Ltd.(本社:韓国 ソンナム市、代表取締役社長:Park KwanHo)は、東映アニメーションが新たに企画検討するブロックチェーンゲーム(以下BCG)「電殿神庭(DenDenGarden、仮)」の製作協力を主軸とする戦略的提携への検討(MOU)を2024年11月25日に締結いたしました。

■背景

アニメーション製作会社である東映アニメーションと、国際的なクリエイティブ・テクノロジー・スタジオであるSTRATAとの間で立ち上げている推し活参加型IP創出プロジェクト『電殿神伝-DenDekaDen-』を原案としたBCG「電殿神庭(DenDenGarden、仮)」の企画検討を進めております。

今回のMOU締結により、東映アニメーションの強みであるIP創出力と、Wemadeの強みであるBCG開発・サービスのナレッジ及びプラットフォームからの送客支援の分野で協力しあい、日本・東南アジア・北米を含むグローバルにおいて「電殿神庭」のヒットと、BCGプラットフォーム「WEMIX PLAY」の影響力を広げる事を共に目指します。

■コメント

東映アニメーション チーフマネージャー兼プロデューサー:植野良太郎

「電殿神庭はユーザー間のコミュニティを活性化させるゲームを目指しています。その方向性はWEMIX PLAYが考えるプラットフォームのビジョンと近かったこともあり、手を組む事で新たなBCGの楽しみ方が生まれるのではと期待をしています。」

Wemade Vice President:ソ・ウォンイル

「WEMIX PLAYサービスを通じて蓄積されたブロックチェーンゲームのノウハウと東映アニメーションの創意性が結合できるチャンスが与えられてとても嬉しく思います。

今後、両社の強みを極大化してWeb3ゲームの新たな可能性を広げ、ブロックチェーン機能の強化、NFT統合、そして没入感の高いインタラクティブコンテンツを通じて、プレイヤーには革新的かつコミュニティ指向的な経験を提供できることを目指していきます。」

【Wemadeについて】

Wemadeは800万MAUを集めた「Mir4 Global」や、リリース3日で売上1,000万ドルを超えた「Night Crows Global」の開発運営の他、世界累計登録者数900万人を超えるBCGプラットフォーム「WEMIX PLAY」を開発運営する、世界的なBCGリーディングカンパニー。

【電殿神伝-DenDekaDen-について】

東映アニメーションとSTRATAが協業し、2022年末に始動したグローバルIPプロジェクト。

7人のキャラクターがフォロワーの応援を得て次第に神へと進化していく「推し活参加型」となっており、京都を舞台とした日本の伝統や神話を背景に、ブロックチェーンやデジタル世界を織り交ぜて日本と世界を新しい手法で繋いでいく。

・公式X(日本語):https://x.com/DenDekaDenStaff

・公式X(グローバル):https://x.com/DenDekaDen

・公式HP:https://www.dendekaden.com/ja

【お知らせ:現在リリース中のNFTコレクションについて】

現在、電殿神伝では「化身の花殿コレクション」をリリースしています。化身の花殿コレクションは現在も多くのアニメ制作スタジオで行われている手描きアニメーションのプロセスに敬意を表し、電殿神伝アニメーションPV制作の過程で生まれた絵コンテや原画などの工程を10,000枚のアートにしてNFT化しております。

詳細:https://www.dendekaden.com/ja/mint

今回のコレクションは電殿神伝を次のフェーズへと繋げるためのものであり、皆さまとBCG「電殿神庭」を実現させ、共に電殿神伝の世界へと足を踏み入れるために実施しております。