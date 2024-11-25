¡Öº³ºÙ¤Ê¡Ø°ãÏÂ´¶¡Ù¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¸àÂå²Æ»ÒÆÃÊÌËÉÈÈ»Ù±ç´±¡¢ÏÂ²Î»³¸©Æâ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ò·ãÎå
¡¡¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½47～²ÈÂ²¤Îå«ºîÀï～¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¡ÊÎ¬¾Î¡§SOS47¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÇÈï³²¤¬Áê¼¡¤°¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½Åù¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤äÈï³²ËÉ»ßºö¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2018Ç¯¤è¤ê¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©·Ù»¡¤È¶¦¤ËÂÐºöµÚ¤Ó¹Êó·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÏÂ²Î»³¸©Æâ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¿åºÝÁË»ß½Ð¿Ø¼°¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¸àÂå»Ù±ç´±¤¬½ÐÀÊ¡¢·ãÎå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µªÍÛ¶ä¹ÔËÜÅ¹¤òË¬Ìä¤·¡¢Ä¾ÀÜÁë¸ý¹Ô°÷¤ËÀ¼¤ò¤«¤±·ãÎå¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Øº¾µ½¤ò»ß¤á¤ë¡Ù¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ò¡£
¡¡½Ð¿Ø¼°¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¶âÍ»µ¡´Ø¶¨µÄ²ñÂåÉ½¤«¤éÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦Æ±Àë¸À¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶¦Æ±Àë¸À¤ò¼õ¤±¤¿¸àÂå»Ù±ç´±¤Ï¡¢
¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¤ÏÈá»´¤ÊÈÈºá¤Ç¤¹¡£º¾µ½¤ÎÈÈ¿Í¤ÏÅÅÏÃ¤äLINE¤ò¹ª¤ß¤Ë»È¤Ã¤ÆÈï³²¼Ô¤òñÙ¤·¡¢Èï³²¼Ô¤ÏÈÈ¿Í¤ò¿®¤¸¹þ¤ó¤ÇÀöÇ¾¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ò¤È¤¿¤Á¤¬Èï³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎºÇ¸å¤ÎºÖ¤¬¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î³§¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
º³ºÙ¤Ê¡Ø°ãÏÂ´¶¡Ù¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï³§¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÇÄÌÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éATM¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¹²¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÂç¶â¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¡£¾®¤µ¤Ê°ãÏÂ´¶¤Ç¤âÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¿¦°÷¤ÎÌò³ä¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢Áë¸ý¤Î¹Ô°÷¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÀ¼³Ý¤±¤Ë¤´Íý²ò¤ò¡ª¡×
¤µ¤é¤Ë¸àÂå»Ù±ç´±¤Ï¡¢¸©Ì±¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¤Æ¡¢
¡Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤ÎÀ¼³Ý¤±¤Ï¡¢¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤Îºâ»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¹Ô°÷¤µ¤ó¤«¤é¤ªÀ¼³Ý¤±¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢º¾µ½ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î¼èÁÈ¤È¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶ä¹ÔÁë¸ý¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤òÁË»ß¤¹¤ë¡ØºÇ¸å¤ÎºÖ¡Ù¡£
¡¡½Ð¿Ø¼°¸å¡¢¸àÂå»Ù±ç´±¤ÏµªÍÛ¶ä¹ÔËÜÅ¹¤òË¬Ìä¤·¡¢Áë¸ý¹Ô°÷¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Ô°÷¤«¤é¤Ï¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë»ö°Æ¤Ø¤ÎÂÐ±þ·Ð¸³¤ä¡¢À¼³Ý¤±¤ÎºÝ¤Î¹©É×¡¢º¤Æñ¤ò´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤Ê¤É¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸àÂå»Ù±ç´±¤ÏÁë¸ý¹Ô°÷¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÇÄÌÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éATM¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¤ÎÀ¼³Ý¤±¤ÎÅ°Äì¡×¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ò´¶¤¸¤¿ºÝ¤ÎÂ®¤ä¤«¤Ê·Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¡×¤ò²þ¤á¤ÆÍ×ÀÁ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤òÁË»ß¤¹¤ëºÇ¸å¤ÎºÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ëº¾µ½Èï³²ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¢£ºÅ»öÌ¾ ¡¡¡§ÏÂ²Î»³¸©¶âÍ»ËÉÈÈÂÐºö¶¨µÄ²ñ¡Ö¿åºÝÁË»ß½Ð¿Ø¼°¡×¡¢µªÍÛ¶ä¹ÔË¬Ìä
¢£¼Â»Ü ¡¡¡¡¡§2024Ç¯11·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£¼Â»Ü²ñ¾ì ¡§ÏÂ²Î»³JA¥Ó¥ë¡¢µªÍÛ¶ä¹ÔËÜÅ¹
¢£½ÐÀÊ¼Ô ¡¡¡§·Ù»¡Ä£¡¡ÆÃÊÌËÉÈÈ»Ù±ç´± ¸àÂå²Æ»Ò»á