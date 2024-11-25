¶µ°é»ö¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡ÖÅìµþ¥á¥È¥í¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤¹
¡ÖÅìµþ¥á¥È¥í¡ß¥×¥í¥°¥é¥Ü¡×¤Î¼¼Ä¹¤È»öÌ³¶É¥á¥ó¥Ðー
ÅìµþÃÏ²¼Å´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³Â¼ ÌÀµÁ¡¢°Ê²¼¡ÖÅìµþ¥á¥È¥í¡×¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¥á¥È¥í¡ß¥×¥í¥°¥é¥Ü¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¶µ°é»ö¶È¤Î¥¹¥àー¥º¤Ê±¿±Ä¤È³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2024Ç¯12·î2ÆüÉÕ¤Ç¡ÖÅìµþ¥á¥È¥í¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç¹â¡¡ÀµµÁ¡¢°Ê²¼¡ÖÅìµþ¥á¥È¥í¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¡Ë¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÅìµþ¥á¥È¥í¤Ï¡¢¡Ö¥×¥í¥°¥é¥Ü¶µ°é»ö¶È±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¡×¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÊ¡Åç¶è¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥Þ¥â¥ë¥á¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Æ£°æ¡¡·¼¾Ü¡Ë¤È¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢2018Ç¯¤«¤éÅìµþ¥á¥È¥í±èÀþ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¥í¥Ü¥Ã¥È¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ¼¼¡ÖÅìµþ¥á¥È¥í¡ß¥×¥í¥°¥é¥Ü¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÇ¯4·î¤Ë¤Ï15¹»¼ËÌÜ¤È¤Ê¤ëÀ²³¤¹»¤ò³«¹»¤·¤¿¤Û¤«¡¢½ÐÄ¥¤ä²Ý³°¼ø¶ÈÅù¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó2,000¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2024Ç¯11·î¸½ºß¡Ë¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÀßÎ©¤¹¤ëÅìµþ¥á¥È¥í¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥Ü¤¬ÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤ë¡ÖÌ¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤âÃ£¤Î¡ØÌ´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Á¥«¥é¡Ù¤ò°é¤à¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡ÖÅìµþ¥á¥È¥í¡ß¥×¥í¥°¥é¥Ü¡×¤Î¶µ¼¼±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥Ü¹»¼Ë¿ô¤ò2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë30¹»¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤ØÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¾Íè¤Ï¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë»ö¶È±¿±Ä¤òÅìµþ¥á¥È¥í¤«¤é¾µ·Ñ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶µ°é»ö¶È¤Î¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¥°¥ëー¥×¤Î¶µ°é»ö¶È¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¤ÈÅìµþ¥á¥È¥í¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¡¢±èÀþ¡¦ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÅÙ¸þ¾å¤ÈË¤«¤µ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅìµþ¥á¥È¥í¡ß¥×¥í¥°¥é¥Ü¡×
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¿·²ñ¼Ò¡ÖÅìµþ¥á¥È¥í¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1. ¿·²ñ¼Ò³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/20053/table/1226_1_76a421c9f88c377b8d704541dd6fd9ac.jpg ]
2. ¡ÖÅìµþ¥á¥È¥í¡ß¥×¥í¥°¥é¥Ü¡×¤Î³µÍ×
Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÌäÂêÈ¯¸«¡¦¹Í»¡¡¦¼ÂÁ©¤È»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤ë·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶ÚÆ»¤òÎ©¤Æ¤Æ¹Í¤¨¤ëÎÏ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¤ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÈ´¤¯ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¾Íè¡¢¼«¿È¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢Åìµþ¥á¥È¥í±èÀþ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥á¥È¥í¤Ï¡¢2018Ç¯¤Î»ö¶È³«»Ï°ÊÍè¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë15¹»¤ò³«¹»¤·¤¿¤Û¤«¡¢½ÐÄ¥¡¦²Ý³°¼ø¶ÈÅù¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯11·î¸½ºß¡¢Ìó2,000¿Í¤ÎÊý¤Ë¤´Æþ½ÎÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP :
https://proglab.tokyo/#schools
£³. ¿·²ñ¼ÒÀßÎ©¸å¤Î»ö¶È±¿±Ä·ÁÂÖ
£´. ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅìµþ¥á¥È¥í¤Î¶µ°é»ö¶È¤Î¼èÁÈ¤ß
¡Ê°Ê²¼¤Î»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¿·²ñ¼Ò¤Ç¤Î±¿±Ä¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
Åìµþ¥á¥È¥í¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¥Ñー¥¯¡ÖRAMP ZERO¡Ê¥é¥ó¥×¥¼¥í¡Ë¡×¤Ç¤Î¥¹¥¯ー¥ë±¿±Ä¤äSTUDIO BUKI³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥É³¨ËÜ¤Î¶¦ÁÏ¡¢¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ì¯Åµ¹â²Í²¼²ñ°÷À©¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¡Ögreener¡×¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¡¢¶µ°é¤Ë´Ø¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¥Ñー¥¯¡ÖRAMP ZERO¡Ê¥é¥ó¥×¥¼¥í¡Ë¡×
¡ÊÆüÈæÃ«ÀþÆîÀé½»±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó£±Ê¬¤Î¹â²Í²¼¡Ë
2024Ç¯3·î¤ËÅö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¥Ñー¥¯¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£¥Õ¥êー³êÁö¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥±¥Üー¥¹¥¯ー¥ë¤â³«¹»¤·¡¢5ºÐ°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë½é¿´¼Ô¤«¤éÃæ～¾åµé¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP :
https://www.ramp0.jp/
»Ò¤É¤â¤¬ºîÃæ¤ÇÅìµþ¥á¥È¥í¤Î±¿Å¾»Î¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥É³¨ËÜ¡ÖËÍ¤Ï»ä¤Ï±¿Å¾»Î¡ª¡×
¡ÊSTUDIO BUKI¤È¤Î¶¦ÁÏ»Üºö¡Ë
2024Ç¯4·î¤è¤ê¡¢STUDIO BUKI³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥³¥º¥í¥Ö ¤Õ¤¯¤ß¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬ºîÃæ¤ÇÅìµþ¥á¥È¥í¤Î±¿Å¾»Î¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥É³¨ËÜ¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¨ËÜ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÅÅ¼Ö¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¾Á°¤ä¥¤¥é¥¹¥È¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¸þ¤±¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸Åù¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤ÆÃíÊ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡ÈÅÅ¼Ö¡É¤ä¡È³¨ËÜ¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤äÂç¹¥¤¤ò±þ±ç¤¹¤ë»Üºö¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP :
https://hellometro.jp/
¥À¥ó¥¹&¥è¥¬¥ì¥Ã¥¹¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ögreener¡×
¡ÊÅìÀ¾ÀþÌ¯Åµ±ØÅÌÊâ£µÊ¬¤Î¹â²Í²¼¡Ë
¸ø¼°HP :
https://greener.tokyo/
ÅìÀ¾ÀþÌ¯Åµ±Ø¤Î¹â²Í²¼¤ÎÍÑÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢±èÀþ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¡¹¤Î·ò¹¯¤ä³èÎÏ¤Î¤¢¤ëËèÆü¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡×¤È¤·¤Æ2019Ç¯4·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£¸½ºß¤Ï¡¢Å·Á³ÁÇºà¤Çºî¤é¤ì¤¿¥ê¥Î¥ê¥¦¥à¤òÉß¤µÍ¤á¤¿¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¤ä¥è¥¬¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¡¡¾å