ÅìµþÅÔ¹ý¹¾»ÔÆâ¤Ç¥íー¥«¥ë5GÅù¤ò³èÍÑ¤·¤¿±ó³Ö·¿¼«Æ°±¿Å¾¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»ÜÃæ

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ÅìÆüËÜÅÅ¿®ÅÅÏÃ³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/98811/1067/resize/d98811-1067-c6a88fbf0787752edc07-0.jpg ]¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¿ÊÄ½¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹ý¹¾»Ô¤Ë¤Æ¡¢±ó³Ö·¿¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤Î½»Ì±»î¾è²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ö¸øÆ»¤Ë¤ª¤±¤ë¥íー¥«¥ë5G¤ò³èÍÑ¤·¤¿±ó³Ö·¿¼«Æ°±¿Å¾¼Â¾Ú¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¿ËàÃÏ¶è½é1¡¥¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê¡¡¹ý¹¾»Ô¤ÎÂ¿ËàÀî½»ÂðÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÆ³«È¯·×²è¤Ë¤è¤ê2025Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¿Í¸ý¤¬Ìó2ÇÜ¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑµÒ¤Î¸º¾¯¤ä¾èÌ³°÷ÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¥Ð¥¹Ï©Àþ¤Î¸«Ä¾¤·Åù¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¸ø¶¦¸òÄÌ¥µー¥Ó¥¹¤Î³ÎÎ©¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²ò·èºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢±ó³Ö·¿¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤ÎÆ³Æþ¸¡Æ¤¤òÄÌ¤¸¤¿°Â¿´°ÂÁ´¤ÊÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£2¡¥¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î³µÍ×(1) ÌÜÅª¡¡Êâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¤¬¹Ô¤¸ò¤¦´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±ó³Ö·¿¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤ª¤è¤ÓÆ»Ï©¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Ýー¥ë¢¨3¤ÎÅ¬ÍÑÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¤È¶¦Â¸¤·¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤Î¹½ÃÛ¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£(2) 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]¢¨¹ÓÅ·»þ¤ä¸òÄÌ¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯Ãæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨³ÆÊØ¤Ï»þ¹ïÉ½¤Î»þ´Ö¤òÌÜ°Â¤ËÁö¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/98811/1067/resize/d98811-1067-33b8753de5d1eb55a185-3.png ](4)»²²ÃÊýË¡¡¡»î¾è²ñ¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤Ï»öÁ°¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£±¦¤ÎQR¥³ー¥É¤è¤ê¡¢2024Ç¯11·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¹ý¹¾»Ô¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¼Â¾Ú±¿¹Ô¡¡½»Ì±»î¾è²ñ¡¡¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¡×¡ËÄê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£5¡¥º£¸å¤ÎÅ¸³«¡¡¥ì¥Ù¥ë4¼«Æ°±¿Å¾¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢µ»½Ñ¸¡¾Ú¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ³ÆÃÏ°è¤Ç¤Î°Õ¼±¾úÀ®¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹ý¹¾»Ô¤ò¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÃÏ°è¤È¤·¡¢ÃÏ°è¸ø¶¦¸òÄÌ²ñµÄÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òÄÌ»ö¶È¼Ô¤ä½»Ì±¤ÎÍý²ò¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÂ¾¼«¼£ÂÎ¤ØÅ¸³«¤·¡¢¾èÌ³°÷ÉÔÂ¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è¸òÄÌ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò¤Ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨1¡§ÁíÌ³¾Ê¡ÖÃÏ°è¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×³èÍÑ¿ä¿Ê»ö¶È¡Ê¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë4¸¡¾Ú¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æhttps://pubpjt.mri.co.jp/pjt_related/rcsad-info/index.htmlÎáÏÂ£µÇ¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¡ÖÃÏ°è¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×³èÍÑ¿ä¿Ê»ö¶È¡Ê¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë4¸¡¾Ú¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¤ÎÁªÄê·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê2024Ç¯4·î23ÆüÁíÌ³¾ÊÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¡Ëhttps://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000388.html¢¨2¡§¥íー¥«¥ë5G¤Ï¡Ö¹âÂ®ÂçÍÆÎÌ¡Ê10Gbps¡Ë¡×¡ÖÄ¶ÄãÃÙ±ä¡Ê1¥ß¥êÉÃÄøÅÙ¤ÎÃÙ±ä¡Ë¡×¡ÖÂ¿¿ôÆ±»þÀÜÂ³¡Ê100ËüÂæ/kÊ¿Êý¥áー¥È¥ë 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https://prtimes.jp/i/98811/1067/resize/d98811-1067-1cae6e71db97163f2da4-5.png ]¢¨4¡§¥Æ¥£¥¢¥Õ¥©ー¼ÒÀ½ minibus¥Û¥ï¥¤¥È¥ìー¥Ù¥ëMinibus¤Ï¡¢¼«Æ°±¿Å¾µ¡Ç½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ÎÀ¸»º¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Öfanfare¡× ¤Î¾®·¿¥Ð¥¹¡ÊÄê°÷23Ì¾¡¢µÒÀÊ15Ì¾¡Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£Minibus¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤Î¥»¥ó¥µー¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥Ù¥ë4Ç§²Ä¤ÎÉ¬Í×¹àÌÜ¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢À©¸æ¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤Î¾éÄ¹²½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖºÜÄÌ¿®µ»½Ñ¤Ï¥íー¥«¥ë5G¤ÈÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢²óÀþ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¾éÄ¹¹½À®¤Ç±ó³Ö´Æ»ëµòÅÀ¤È¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¤òÀÜÂ³¤·¡¢±ÇÁü¤È²»À¼Åù¤ÎÂ¨»þ¤«¤Ä¾ï»þÄÌ¿®¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/98811/1067/resize/d98811-1067-f4736ae16e6e7ca2b248-6.png ]¢¨5¡§NTT e-City 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