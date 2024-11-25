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]¡Ö³÷·´¥¹¥¿¥Ç¥£¡×¤Ï¡¢¹â¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤ò²Ê³ØÅª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ëÆüËÜ½é¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸¦µæ¤È¤·¤Æ¡¢£±£°Ç¯Á°¤Ë³÷·´»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ï¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ä¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Ç¡¢·ò¹¯¸ú²Ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤«¤é¤ÏÄø±ó¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢³÷·´»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤´¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤ÏÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¥¹ー¥Ñー¤Ê¤É¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÇä¤ê¾ì¤Ç¹â¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¾¦ÉÊ¤¬Áý¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¡Ö³÷·´¥¹¥¿¥Ç¥£¡×¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³÷·´¥¹¥¿¥Ç¥£¡×¤Î·ë²Ì¤¬¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÇä¤ê¾ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆËÜÆü¡¢¤³¤Î¡Ö³÷·´¥¹¥¿¥Ç¥£¡×¤ÎÀ®²Ì¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á³ô¼°²ñ¼Ò 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]¥»¥ß¥ÊーËÁÆ¬¡¢Âçß·ÀèÀ¸¤Ï10Ç¯Á°¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸¦µæ¤Ç¤¢¤ë¡Ö³÷·´¥¹¥¿¥Ç¥£¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿¹â¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¸ú²Ì¸úÇ½¤ò²þ¤á¤Æ¤ªÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤Þ¤º¡¢³÷·´»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¾Ú¸¦µæ¡×¤Î»î¸³¤Ç¤Ï¡¢45～69ºÐ¤Î·ò¾ï¤ÊÃË½÷347Ì¾¤¬4½µ´Ö¡¢¹â¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò1Æü5Ëç¡Ê25g 150kcal 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]¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¾Ð¤¦¤³¤È¤¬²¼¼ê¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¡¢³¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÈÖÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¾Ð´é¤ä¾Ð¤¤¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤äÌµÉ½¾ð¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¡£¾Ð´é¤Î¿Í¤À¤«¤é¶á¤Å¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡×¡Ö¡È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉÂµ¤¤¬¼£¤ë¡É¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Îー¥Þ¥ó¡¦¥«¥º¥ó¥º¤È¤¤¤¦¿Í¤¬È¯¸«¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏËÄÂç¤Ê¸¦µæ·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¾Ð´é¤Ï·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤¤ÈËÍ¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö¤¿¤ÀËÍ¤ÏÆ»²½»Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤ò¼£¤½¤¦¡¢·ò¹¯¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÆ»²½»Õ¤Î¼´¤ò¼é¤ê¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¤³¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡ÖÀè¤Û¤É¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡È¾Ð¤¤¡É¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¢£ÊÄ²ñ°§»¢³ô¼°²ñ¼Ò ÌÀ¼£¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¥°¥íー¥Ð¥ë¥«¥«¥ª»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¤Ç¤¢¤ëÇë¸¶½¨ÏÂ¤¬ÊÄ²ñ¤Î°§»¢¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ã¹Ö±éÆâÍÆ¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¡ä[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/23112/5/resize/d23112-5-9ac621e382966134d63f-6.jpg ]ËÜÆü¤Ï³÷·´»Ô¤ÈÌÀ¼£¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑ°ÕµÁ¿¼¤¤1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö³÷·´¥¹¥¿¥Ç¥£¡×¤«¤é10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹Êñ³çÏ¢·È¶¨ÄêÄù·ë¤È¤¤¤¦¡¢½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡££²£°£±£´Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ö³÷·´¥¹¥¿¥Ç¥£¡×¤Ï¡¢¹â¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬·ò¹¯¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÄ´¤Ù¤¿¿·¤·¤¤»î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£»º³Ø´±¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤ÁÌÀ¼£¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Êºâ»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤ä¤Ä¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÂçß·ÀèÀ¸¤«¤é¡¢¥«¥«¥ª¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤¬¿ÈÂÎ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹·ò¹¯¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÅïÍý»öÄ¹¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¾Ð´é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿´¤Î·ò¹¯¤Î½ÅÍ×À¤âÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤¿¤ÁÌÀ¼£¤Ï¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤í¤È¤«¤é¤À¤Î·ò¹¯¡×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³èÆ°¤ò¡¢º£¸å¤âÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤òµ¡¤Ë¡¢³§¤µ¤Þ¤¬¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¡¢¡È¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¤ä¤Ä¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢£Íè¾ì¼Ô¤Ø¤Î¤ª²Û»Ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª²Û»Ò¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/23112/5/resize/d23112-5-f0cf861a50ba95d5d0e1-8.jpg ][²èÁü9: https://prtimes.jp/i/23112/5/resize/d23112-5-0c5a9afda2c847d8e98e-7.jpg ]¢£³÷·´»ÔÆâ¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ç¥âー¥Ë¥ó¥°Äó¶¡»þ¤Ë¹â¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÇÛÉÛ[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/23112/5/resize/d23112-5-22139b7443f0ba47c50d-9.jpg ]°¦ÃÎ³Ø±¡Âç³Ø Âçß·ÆÃÇ¤¶µ¼ø¤¬ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¹Ö±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¡Ö¿©Á°¤Ë¹â¥«¥«¥ª¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ì°µÄã²¼¡¦Á±¶Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¥¢¥Ã¥×¡¦Ï·²½Í½ËÉ¡¦Ç§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¡¢Ä²Æâ´Ä¶²þÁ±¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÌÀ¼£¤Ï³÷·´»ÔÆâ¤ÎµÊÃãÅ¹¡Ê10Å¹ÊÞ¡Ë¤Ë¹â¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¥ìー¥È3200¸Ä¤òÄó¶¡¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍâÆü¤È¤Ê¤ë11·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢¥âー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÄó¶¡»þ¤Ë¡Ö¹â¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¤ò1¿Í1ËçÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£µÊÃãÅ¹¤Ç¤Î¹â¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¡¢Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹â¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÇÛÉÛÍ½ÄêÅ¹ÊÞ¡¦¡ÖµÊÃã¥á¥ë¥Ø¥ó¡×¡Ê³÷·´»Ô»°Ã«ËÌÄÌ2-192¡Ë¡¦¡Ö¥ä¥ßー ¥Ùー¥«¥êー&¥«¥Õ¥§¡×¡Ê³÷·´»Ô»°Ã«Ä®¶åÊÞ47-12¡Ë¡¦¡Ö¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¡×¡Ê³÷·´»Ô»°Ã«Ä®¼ãµÜ235¡Ë¡¦¡ÖÈþ³Ú¡×¡Ê³÷·´»Ô»°Ã«Ä®Ï»ÊÞ32¡Ë¡¦¡ÖCafe 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