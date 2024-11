¡Ú12/7³«ºÅ¡ÛTHE¥é¥Ö¿Í´Ö¼çºÅ¡¢²¼ËÌÂô20²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥µー¥­¥Ã¥È¥Õ¥§¥¹¡Ö²¼ËÌÂô¤Ë¤Æ¡ì24¡×¡¢Eggs¥¹¥Æー¥¸¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¥È¥­¥ï¤Î¿¹¡×¤¬½Ð±é¡ª

株式会社レコチョク

インディーズおよび新人アーティストの音楽活動支援を行う「Eggs」を運営している株式会社エッグス(本社:東京都渋谷区、代表取締役:柴崎栄太郎、以下「エッグス」)は、2024年12月7日(土)に下北沢の20会場で開催されるサーキットフェス「下北沢にて'24」Eggsステージオープニングアクト募集オーディションを実施、トキワの森の出演が決定しました。

■「下北沢にて'24」Eggsステージオープニングアクト オーディションページ

URL https://eggs.mu/music/project/shimokitanite24

ライブハウス、古着屋、ごはん屋、レコード屋がいたるところにあり、音楽以外にも劇団やお笑いなどのカルチャーが混在している下北沢。そんな街を舞台に音楽を通して新しいものと出逢い繋がっていく、ごちゃまぜなお祭り「下北沢にて'24」が今年も開催されます。

今年で4回目のコラボとなる"下北沢にて×Eggsコラボステージ"には、現在第一線で活躍しているアーティストが過去たくさん出演してきました。今回、そのステージの”オープニングアクト"として、これからのライブシーンを担う、ネクストブレイク必至なアーティストを募集しました。

本オーディションでは、音源審査を経てリスナー投票を実施、その後、11月5日(火)に下北沢近道にてライブ審査を実施、トキワの森 / 紫苑 / 月刊少年アイロニー / カニバル / mukeikaku / ペドウィンズ / Adam's missが出演。会場投票のほかアーティストごとの来場者数、審査員の評価を総合的に評価してトキワの森のグランプリが発表されました。

トキワの森は2023年9月活動開始。主に2000年代オルタナティブロックから強く影響を受けた前川ぺそ(Vo.&Gt.)、だいき(Gt.)、タナカサイト(Ba.)、リク(Dr.)の4人組。感情の爆発、リスナーに訴えかける力と楽曲が魅力のアーティストです。

【「下北沢にて'24」Eggsステージオープニングアクト出演権獲得アーティスト/Eggsアーティストページ】

■トキワの森 https://eggs.mu/artist/tokiwanose

Eggsステージは、下北沢WAVERで開催。今年は次のアーティストが出演します。

■Eggsステージ 出演アーティスト

トキワの森(オープニングアクト) / ヒトリヨブランコ / nene Is. / あの街の水色 / The Bottomz / The Gentle Flower. / oh!! 真珠s / 少年のように / チロ

2009年から始まり、今回は15周年のスペシャル・イヤーを迎える「下北沢にて'24」。アーティスト、お笑い芸人など200組以上が参加するイベントで、ぜひ、Eggsステージや オープニングアクト「トキワの森」のステージにもご注目ください。

今回、Eggs Passを利用するアーティストが思いを実現できる機会を創りたいという想いのもと、KDDI株式会社の協業を受けてオーディションが開催されました。エッグスは、今後もEggs Passにおいてauと連携し、音楽フェスやライブイベントの支援や様々なメディアを活用したアーティストのプロモーションをサポートすることで、アーティストとファンが出会うきっかけを創出し、多様な音楽があふれる未来をつくっていきたいと考えています。

【「下北沢にて'24」公演概要】

・日 程:2024年12月7日(土)

・会 場:シャングリラ / CLUB251 / 440 / BASEMENTBAR / THREE / Flowers Loft / mona records / CREAM / ReG / SHELTER / LIVE HAUS / MOSAiC / DaisyBar / Laguna / ERA / WAVER / 近松 / 近道 / おてまえ / 下北線路街空き地 / 下北沢駅前広場

・公式HP: https://www.shimokita-nite.net/

・チケット: 一般チケット \5,000(別途1D\600)

シモニテエールチケット \7,500(リストバンド発送、2DRINK込)

・主 催: 下北沢にて制作委員会 / THEラブ人間

※出演アーティスト他詳細は公式HPにてご確認ください。

【株式会社エッグスについて】

「多様な音楽があふれる未来をつくる。」をミッションに掲げ、「アーティストとファンに一つでも多くの出会いを。」というビジョンのもと、インディーズを中心とした3万組以上のアーティストと60万人以上のリスナーが登録する無料音楽プラットフォーム「Eggs(エッグス)」( https://eggs.mu/ )を運営しています。

また、個人で活動するアーティストやインディーズ音楽関連企業向けのマネタイズ支援機能として「Eggs Pass(エッグスパス)」( https://eggspass.jp )を展開し、国内外の主要音楽配信ストア(DSP)へのディストリビューションや動画での楽曲利用の収益化、著作権管理の仲介、CD制作から販売まで、アーティスト活動をトータルにサポートしています。

https://corporate.eggs.mu/