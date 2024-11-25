¡ØÂè62 ²óµ»Ç½¸ÞÎØÁ´¹ñÂç²ñ¡Ù ·úÃÛÂç¹©¿¦¼ï ¥Ý¥é¥¹¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î»ÖÂ¼ ¾Ä¡¢½¡Áü ÎÉ¿Í¡¢ÀéÍÕ Âçµ±¤¬´ºÆ®¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ª
23 ºÐ°Ê²¼¤ÎÀÄÇ¯µ»Ç½¼Ô¤¿¤Á¤¬µ»Ç½¤ò¶¥¤¦¡ØÂè62²óµ»Ç½¸ÞÎØÁ´¹ñÂç²ñ¡Ù¡Ê¼çºÅ¡§Ãæ±û¿¦¶ÈÇ½ÎÏ³«È¯¶¨²ñ¡Ë¤Î·úÃÛÂç¹©¿¦¼ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ý¥é¥¹¥°¥ëー¥× ¥Ý¥é¥¹¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§ÃæÆâ ¹¸¼¡Ïº¡Ë¤Î»ÖÂ¼ ¾Ä¡Ê¤·¤à¤é ¤ï¤¿¤ë 20ºÐ¡Ë ½¡Áü ÎÉ¿Í¡Ê¤à¤Ê¤«¤¿ ¤è¤·¤È 20ºÐ¡Ë ÀéÍÕ Âçµ±¡Ê¤Á¤Ð ¤Ò¤í¤ 20ºÐ¡Ë ¤¬´ºÆ®¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ»Ç½¸ÞÎØÁ´¹ñÂç²ñ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Îµ»Ç½¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿Ëþ23ºÐ°Ê²¼(°ìÉô¶¥µ»¤ò½ü¤¯)¤ÎÀÄÇ¯µ»Ç½¼Ô¤Ë¤è¤ë¡¢µ»Ç½¥ì¥Ù¥ëÆüËÜ°ì¤ò¶¥¤¦Âç²ñ¤Ç¤¹¡£ ¹ñÆâ¤ÎÀÄÇ¯µ»Ç½¼Ô¤Îµ»Ç½¥ì¥Ù¥ë¤ò¶¥¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÄÇ¯µ»Ç½¼Ô¤ËÅØÎÏÌÜÉ¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢µ»Ç½¤Ë¿È¶á¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¤¯¹ñÌ±°ìÈÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µ»Ç½¤Î½ÅÍ×À¡¢É¬Í×À¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢µ»Ç½Âº½Åµ¤±¿¤Î¾úÀ®¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢1963 Ç¯(¾¼ÏÂ38Ç¯)¤«¤éËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï11·î22Æü～11·î25Æü¤Î4Æü´Ö¡¢°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ìÅù¤ËÁ´¹ñ¤«¤éµ¡³£ÁÈÎ©¡¢ÀûÈ×¤Ê¤ÉÁ´41¿¦¼ï¹ç·×976Ì¾¤¬»²²Ã¤·µ»Ç½¤ò¶¥¤¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥é¥¹¥°¥ëー¥×¤«¤é¤Ï·úÃÛÂç¹©¿¦¼ï¤Ëºë¶Ì¸©ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Ý¥é¥¹¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤«¤é3Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢3Ì¾Á´°÷¤¬´ºÆ®¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£(·úÃÛÂç¹©¿¦¼ï Á´»²²Ã¼Ô61Ì¾¡¢¶â¾Þ1Ì¾¡¢¶ä¾Þ3Ì¾¡¢Æ¼¾Þ3Ì¾¡¢´ºÆ®¾Þ9Ì¾)
´ºÆ®¾Þ¼õ¾Þ ¡§ »ÖÂ¼ ¾Ä ¥³¥á¥ó¥È
¼ºÇÔÂ³¤¤ÇÆþ¾Þ¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Æþ¾Þ¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ïº£²ó¤Î¼ºÇÔ¤òÎÈ¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤Î¾Þ¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´ºÆ®¾Þ¼õ¾Þ ¡§ ½¡Áü ÎÉ¿Í ¥³¥á¥ó¥È
ºî¶È¤Ï¥ß¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¾Þ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ïº£²ó¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Îý½¬¤«¤é²þÁ±¤ò¤·¤Æ¶â¾Þ¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
´ºÆ®¾Þ¼õ¾Þ ¡§ ÀéÍÕ Âçµ± ¥³¥á¥ó¥È
ÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¼«ÂÎ¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥ß¥¹¤òÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ï¹ñºÝÂç²ñ¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ»Ç½¸ÞÎØ¤Ç¶â¾Þ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
´ºÆ®¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»ÖÂ¼ ¾Ä¡Ê¸þ¤«¤Ã¤Æº¸¡Ë¡¢½¡Áü ÎÉ¿Í(¿¿¤óÃæ)¡¢ÀéÍÕ Âçµ±