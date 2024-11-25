¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Amazon¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¿Íµ¤¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤«¤é¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Ôー¥«ー¤Þ¤ÇJBL¡¦AKG¸ø¼°¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤¬ºÇÂç49%OFF
¥Ïー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/12767/448/resize/d12767-448-34048e9693cad60084a6-7.jpg ]¥»ー¥ëÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡¡°ìÉôÈ´¿è¡üJBL Live Buds 3¡¦¥Ð¥Ã¥º¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤ëµæ¶Ë¤ÎÌ©ÊÄÀ¤È¼×²»À¤Ç¤è¤ê¹â¤¤Ë×Æþ´¶¡¦¿·ÁÇºà¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¤òºÎÍÑ¤·Á°¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â¡¡Äã²»¤òÌó2dB¶¯²½¤·¤¿¹âÀÇ½10mm·Â¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥ÐーÅëºÜ¡¦¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾åºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î¿Ê²½¤·¤¿¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¡¦¿Ê²½¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥¿¥Ã¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ¤Î½¼ÅÅ¥±ー¥¹¡¦ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥«¥éーÅ¸³«¤ä¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Ûー¥ë¤Ê¤É¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È·ÈÂÓÀ¤òÎ¾Î©²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§\26,950¢ª\13,750¡¡¡¡¡¡(¡ÖTRY ! JBL¥¹¥Þー¥È¥±ー¥¹¥Õ¥§¥¢¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ49%¥ª¥Õ)ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0D6V5K2NH?th=1[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/12767/448/resize/d12767-448-83172d8affb22d205982-1.jpg ]¡üJBL Wave Beam¡¦·Ú¤ä¤«¤ÊÁõÃå´¶¤Î¥·¥çー¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¡¦8mm·Â¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥ÐーÅëºÜ¤ÇJBL¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤òºÆ¸½ ¡¦ºÇÂçÌó32»þ´Ö¢¨1¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²»³ÚºÆÀ¸¡¦ËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ðµ¬³ÊIP54¢¨2ÂÐ±þ¤Ç±«¤ä´À¤Ë¤â°Â¿´²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§\7,700¢ª\4,950¡¡¡¡(35%¥ª¥Õ)ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0BSFZVCJL?th=1[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/12767/448/resize/d12767-448-012c0662475dbe8bd8d2-2.jpg ]¡üJBL BAR 800¡¦Dolby AtmosÂÐ±þ¤Ç5.1.2ch¤ÎÎ©ÂÎ²»¶Á¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー¡¦±Ç²è´Û¤Î²»¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿JBL¤¬Âç¸ý·Â¥µ¥Ö¥¦ー¥Õ¥¡ー¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡È¥ê¥¢¥ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡É¡¦ÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ê½¼ÅÅÃÓÆâÂ¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡¦¥ê¥¢¥¹¥Ôー¥«ーÅëºÜ¡¦²»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±ÇÁü¤âºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ËÂÐ±þ ¡¦Wi-Fi6ÆâÂ¢¤Ç²»³Ú¤ä¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤Ë¤â¥Õ¥ëÂÐ±þ¡¦ÀßÄê¤«¤é²»³ÚºÆÀ¸¤Þ¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÅý¹ç·¿¥¢¥×¥ê¡ÖJBL ONE¡×ÂÐ±þ²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§\99,990¢ª\69,300¡¡¡¡¡¡(30%¥ª¥Õ)ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0CKW6F2DS[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/12767/448/resize/d12767-448-088fb14b3aa58fafc2e0-3.png ]¡üJBL Quantum 360P Wireless¡¦ÄãÃÙ±ä2.4GHz¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤ÈBluetoothÀÜÂ³¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÂÐ±þ¡¦¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥²ー¥ß¥ó¥°¥µ¥¦¥ó¥É¡ÖJBL QuantumSOUND(TM)¡×¤ò¼Â¸½¡¦¥²ー¥à¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¥À¥¤¥ä¥ë¤ÈÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ê¥Ü¥¤¥¹¥Õ¥©ー¥«¥¹¥Þ¥¤¥¯¡¦¶áÌ¤ÍèÅª¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥éー¤È²÷Å¬¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë·ÚÎÌÀß·×¡¦PCÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖJBL QuantumENGINE (TM)¡×¤Ç¾ÜºÙÀßÄê²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§\12,800¢ª\9,790¡¡¡¡¡¡(23%¥ª¥Õ)ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0CY1YY5V6[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/12767/448/resize/d12767-448-dfb527b800e4d2ae7d5b-3.jpg ]¡üAKG N5 Hybrid¡¦¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¿¶Æ°ÈÄ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¡ÖDLC+PEN¡×ÁÇºà¤òºÎÍÑ¡¦¼þÇÈ¿ô±þÅú¤Î¹©É×¤Ç¡¡AKG¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¡¦¥Ï¥¤¥ì¥¾¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÂÐ±þ¤ÎBluetoothÀÜÂ³¤È¹â²»¼Á¤òÄó¶¡¤¹¤ëLC3plusÂÐ±þ¤Î¥É¥ó¥°¥ëÀÜÂ³¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹ç·×6¤Ä¤ÎÄÌÏÃÍÑ¥Þ¥¤¥¯¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ê²»À¼¤òÄó¶¡ ¡¦¹âÉÊ°Ì²»¼Á¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥É¥ó¥°¥ëÀÜÂ³¤È¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤ª¹¥¤ß¤Î¡¡¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â²ÄÇ½²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§\38,500¢ª\32,000¡¡¡¡¡¡(16%¥ª¥Õ) ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0D1CLQFRH[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/12767/448/resize/d12767-448-0a6ae8e61e17b3f586fa-3.jpg ]¡üAKG N9 Hybrid¡¦PU+±Õ¾½¥Ý¥ê¥ÞーÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥á¥ó¥Ö¥ì¥ó¤ÈÆÈ¼«¤Î²»¶ÁÀß·×¤Ë¤è¤ëAKG¤é¤·¤¤¹â²»¼Á¤È¡¡¹¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥Æー¥¸¤ò¼Â¸½¡¦¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤ÈÍÀþÀÜÂ³¤Ë¤è¤ë¥Ï¥¤¥ì¥¾ÂÐ±þ¤Î¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê²»³Ú»ëÄ°¡¦¹ç·×4¤Ä¤ÎÄÌÏÃÍÑ¥Þ¥¤¥¯¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ê²»À¼¤ò¼Â¸½¡¢¿Ê²½¤·¤¿³°²»¼è¤ê¹þ¤ßµ¡Ç½¤ÇÆÍÈ¯Åª¤ÊÃåÃ¦¤âÉÔÍ×¡¦¥É¥ó¥°¥ë¤ËÉÕÂ°¤¹¤ëUSB Type-A¤Î¥¢¥À¥×¥¿ー¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÀÜÂ³²ÄÇ½²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡§\55,000¢ª\44,000¡¡¡¡¡¡(20%¥ª¥Õ) ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0D1QZYR8M[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/12767/448/resize/d12767-448-3fe5c951ebe234c97878-3.jpg ]¥»ー¥ëÂÐ¾ÝÉÊ°ìÍ÷[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/12767/table/448_1_ae6dfb6d7f87eae46eada6d73a5d1fdb.jpg ][É½2: https://prtimes.jp/data/corp/12767/table/448_2_d4efd6e114d901959f303090b81f67a9.jpg ][É½3: https://prtimes.jp/data/corp/12767/table/448_3_8e4784fc6ef6f2d68ddb62e0178700e8.jpg ]¢¨¥ª¥ÕÎ¨¤Ï¡¢JBL¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤±¤ë2024Ç¯11·î25Æü»þÅÀ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤ò´ð½à¤ËÅö¼Ò¤¬»»½Ð¤·¤¿¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£¢¨´ü´ÖÃæ¤ËÍ½¹ð¤Ê¤¯½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨1 ½¼ÅÅ¡¦ºÆÀ¸»þ´Ö¤Ï»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨2 ËÉ¿åÀÇ½IP54¤Ï¡¢Ê´¿Ð¤¬ÆâÉô¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤òËÉ»ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼ã´³¤Î¿¯Æþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÀµ¾ï¤Ê±¿Å¾¤òÁË³²¤·¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÊý¸þ¤«¤é¤Î¿å¤ÎÈôË÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÍ³²¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¡£¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨3 IPX7¤Ï¿å¿¼1m¤Î¿åÃæ¤Ë¥¹¥Ôー¥«ー¤òºÇÂç30Ê¬´ÖÆþ¤ì¤Æ¤â¿»¿å¤·¤Ê¤¤¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ãJBL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡äÈþ¤·¤¤³°´Ñ¤È¥×¥í¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤òÎ¾Î©¤·¤¿²ÈÄíÍÑ¥¹¥Ôー¥«ー¤Î³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀßÎ©¡£°ÊÍè¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²»³Ú¤¬´Ø¤ï¤ë¥·ー¥ó¤Ç¡¢¥×¥í¥¢¥ÞÌä¤ï¤º¿®Íê¤µ¤ì¡¢°¦ÍÑ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£²ÈÄíÍÑÄ¶¹âµé¥¹¥Ôー¥«ー¤«¤é¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡¢¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥è¥¿¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¼ÖºÜ½ãÀµ¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¢¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢ÍÑ¤Ê¤É¤ÎÌ±À¸µ¡´ï¤«¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤Î±Ç²è´Û¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÊüÁ÷¶É¤ä¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¶ÈÌ³ÍÑµ¡´ï¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JBL¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¶¥µ»¾ì¤Ç²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ãAKG¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡äAKG¡Ê¥¢ー¥«ー¥²ー¡Ë¤Ï1947Ç¯¤Ë²»³Ú¤ÎÅÔ¡¦¥¦¥£ー¥ó¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é¡¢Ìó77Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Û¥ó¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë²»¶Áµ¡´ï¤ÎÀß·×¤ÈÀ½Â¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¹â²òÁüÅÙ¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ä¸¶²»¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¤µ¤é¤ËËÜÍè¤ÎÎ×¾ì´¶¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¹¤¤²»¾ì¤Î¼Â¸½¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê²»¶Áµ»½Ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸°Ê¹ß¡¢Ìó1,200·ï°Ê¾å¤Î²»¶Áµ¡´ï´ØÏ¢¤ÎÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë°¦ÍÑ¤µ¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤âÂ¿¤¯¡¢¸½Âå²»³Ú³¦¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ÎÉÊ¼Á¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢2005Ç¯¤È2010Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥é¥ßー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ã¥Ïー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊÊÆ¹ñËÜ¼Ò/Harman International Industries, Incorporated¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä¥Ïー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡¦¥«ー¤È¡¢¤½¤ì¤é¤òÅý¹ç¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¾ÃÈñ¼Ô¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Àß·×¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤ÎAKG(R)¡¢Harman Kardon(R)¡¢Infinity(R)¡¢JBL(R)¡¢ Lexicon(R)¡¢Mark Levinson(R)¡¢Revel(R)¤ò´Þ¤à¼çÍ×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª°¦¹¥²È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¿¥³¥ó¥µー¥È²ñ¾ì¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢¾Î»¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿º£Æü¤Ç¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ä¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤¿¼«Æ°¼Ö¤¬À¤³¦¤Ç5,000ËüÂæ°Ê¾åÁö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä²ÈÄí¡¢¼Ö¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¿½½²¯Âæ¤â¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤¬°ÂÁ´¤ÊÀÜÂ³¤äÅý¹ç¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ïー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÏÁ´À¤³¦¤ËÌó30,000Ì¾¤Î¼Ò°÷¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JBL¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://jp.jbl.com/¡¦³ÚÅ·»Ô¾ì¡§https://www.rakuten.ne.jp/gold/jblstore/ ¡¦Yahoo!Å¹¡§https://store.shopping.yahoo.co.jp/jblstore/¡¦AmazonÅ¹¡§https://www.amazon.co.jp/shops/A17VFVTKAPCY61¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¥Ïー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Òhttps://support.jbl.com/jp/ja/contact.html/