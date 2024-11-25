´Ú¹ñÈ¯¥¢¥¯¥»¥µ¥êー´¶³Ð¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBRAYE¡×³ô¼°²ñ¼Ò¥Õー¥É¥³¥¹¥á¤¬ÁíÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤òÄù·ë
³ô¼°²ñ¼Ò£É£Ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä¹Ìî¾±¸ã¡Ë¤Î100%»Ò²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õー¥É¥³¥¹¥á¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈÓÅÄÍªµ¯¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÃíÌÜ¤Î¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBRAYE¡Ê¥Ö¥ì¥¤¡Ë¡×¤ÈÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÁíÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤ò¿·¤¿¤ËÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯5·î¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBRAYE¡×¤Ï¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯´¶³ÐÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÉ½¤¹¿·¤·¤¤¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¸¥ã¥ó¥ë¡ÖROUGH BEAUTY¡×¤òÄó°Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥³¥¹¥á¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õー¥É¥³¥¹¥á¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡ÖBRAYE¡×¤ÎÈÎÇä¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
BRAYE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖBRAYE¡×¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢2024Ç¯5·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥íー¥ó¥Á¤·POPUP¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー´¶³Ð¤Ç»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¼ÂÍÑÀ¤«¤é½Ö¤¯´Ö¤ËSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ë¤Ï¡ÈDear Braye¡È ¡ÈTo Braye¡È¤Î¤è¤¦¤ËÍ§Ã£¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ê¿Æ¤·¤µ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥ê¥Ã¥×¥¹¥êー¥¯¡¡¥í¥ó¥°¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¡¡¡¡2,990 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦¥ê¥Ã¥×¥¹¥êー¥¯¡¡1¿§ ¡¡2.3g
¡¦¥Þ¥ë¥Á¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥í¥ó¥°¡¡1¸Ä
11·î29Æü(¶â)¤è¤ê¿ï»þ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä
¥¢¥¯¥»¥µ¥êー´¶³Ð¤Ç»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥±ー¥¹
¡ÖROUGH BEAUTY¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥±ー¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ê¥Ã¥×¡õ¥Áー¥¯¡£
¥±ー¥¹¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Î¹âµé´¶¤ÏÂ»¤Ê¤ï¤º¤Ë¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿·Ú¤¤ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
COOL WOMEN¤òÂÎ¸½¤¹¤ëËÉÙ¤Ê¥«¥éー
COOL WOMEN¤ÎATTITUDE¡ÊÂÖÅÙ¡Ë¤ò¹þ¤á¤¿10¼ïÎà¤Î¥«¥éー¤Çµ¤Ê¬¤ä¤Ê¤ê¤¿¤¤¥¤¥áー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
01 ARDOR ¾ðÇ®¡¡¡§¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ì¥Ã¥É
02 RORTY ³Ú¤·¤µ¡¡ : ²Ú¤ä¤«¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ôー¥Á¥³ー¥é¥ë
03 POSH Í¥²í¤µ¡¡: ²Ä°¦¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥¤¥Á¥¸¥¯¥íー¥º
04 SAVVY ¸ÌÀ¤µ¡¡ : Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤¯¤¹¤ß¥íー¥º
05 EASE ¿´ÃÏ¤è¤µ¡¡ : È©¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë·ì¿§¥Ô¥ó¥¯¥Ùー¥¸¥å
06 PLUCKY Í¦µ¤¡¡ : ¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¥âー¥ô
07 BOLDNESS ÂçÃÀ¤µ¡¡ : ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥âー¥ー¥Ö¥é¥¦¥ó
08 ROUGHLY ¤µ¤ê¤²¤Ê¤µ¡¡ : µ¤ÉÊ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó
09 COOLNESS ¥«¥Ã¥³¤è¤µ¡¡: ÀÄ¤ß¤ò²Ã¤¨¤¿¥¯¥ê¥¢¤Ê¥×¥é¥à¥íー¥º
10 CLEAR ³Î¼Â¤µ¡¡:¿°¤Ë¼«Á³¤Êµ±¤¤òÍ¿¤¨¤ë¹âÊÝ¼¾¥ê¥Ã¥×¥Ðー¥à
¥ê¥Ã¥×¤Ë¤â¥Áー¥¯¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー
¤¹¤Ã¤ÈÍÏ¤±¤ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ç¥ê¥Ã¥×¤Ë¤â¥Áー¥¯¤Ë¤â»È¤¨¡¢¼ê·Ú¤Ë¥ï¥ó¥Èー¥ó¥á¥¤¥¯¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÉ¤ê½Å¤Í¤ë¤Û¤ÉÁ¯ÌÀ¤ËÈ¯¿§¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´Àá²ÄÇ½¡£
¥¢¥Ç¥Î¥·¥ó¢¨¡¢¥ê¥ó¥´¼ï»ÒÌý¢¨ÇÛ¹ç¤Ç¿°¤Î³Ñ¼Á¡¢´¥Áç¤ò¥±¥¢¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°ºÞ
¥ô¥£ー¥¬¥ó½èÊý
¥ê¥Ã¥×¥¹¥êー¥¯¤ÏPEGÌµÅº²Ã¡¢PETA¥ô¥£ー¥¬¥óÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î¤è¤¦¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¥í¥ó¥°¥¹¥È¥é¥Ã¥×
¥µー¥¸¥«¥ë¥¹¥Áー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿2way¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ä¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î¤è¤¦¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ä¤¯¤ê¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¤Î²·ÅùÍÍ¡¹¤ÊÈÎÏ©¤Ç´Ú¹ñ¥³¥¹¥á/K-Beauty¤òÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õー¥É¥³¥¹¥á
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈÓÅÄ Íªµ¯¡Ê¤¤¤¤¤À ¤æ¤¦¤¡Ë
¡¦½»½ê¡§¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1-7-3 µþ¶¶»°É©¥Ó¥ë 7F
¡¦ÀßÎ©¡§2009Ç¯6·î1Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§4,500Ëü±ß
¡¦½¾¶È°÷¡§55Ì¾¡Ê2024Ç¯5·î¸½ºß¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§SKINFOOD²½¾ÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¡ÊSKINFOODÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¡Ë¡¢
OLIVE YOUNG ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É²½¾ÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¡ÊBIOHEAL BOH¡¢fillimilli¡¢CARE PLUS¡¢colorgramÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¡Ë¡¢hince²½¾ÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¡ÊÆüËÜÂåÍýÅ¹¡Ë¡¢AROMATICA²½¾ÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¡ÊAROMATICAÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¡Ë¡¢klairs²½¾ÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¡ÊklairsÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¡Ë¡¢BRAYE²½¾ÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¡ÊBRAYEÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¡Ë