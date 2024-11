17LIVE株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/30133/641/resize/d30133-641-f67ddcb6b571cb63117d-0.jpg ]『Peel the Apple』は、2020年に行われた「26時のマスカレイド」の新メンバーオーディションにおいてファイナリストに残ったメンバーによって結成された人気急上昇中のアイドルグループです。本年12月7日(土)に日比谷公園大音楽堂(東京都)にて、現体制では最後となるコンサート「松村美月 黒嵜菜々子 卒業記念公演 Peel the Apple 年末スペシャルライブ2024~RESTART~」を開催いたします。「17LIVE」では、初期メンバーでありこれまでグループを牽引した松村美月さんと黒嵜菜々子さんの旅立ちとなる貴重な本公演の様子を一人でも多くの方々にお届けし、ライブ配信の面白さを楽しんでいただきたいという思いのもと、本公演の無料独占ライブ配信を実施することを決定いたしました。さらに、公演終了後には期間限定で無料アーカイブ配信の公開も予定しております。本公演のライブ配信を記念し、「17LIVE」では、8名の“ぴるあぽ”メンバーがコンサートの見どころや意気込みを交えたトークを語り繋いでいくリレースタイルの個人ライブ配信を、11月26日(火)より実施いたします。初日のライブ配信には、南るなさん、広島世那さんが登場。翌日以降、山崎玲奈さん、春海りおさん、松村美月さん、浅原凜さん、佐野心音さん、黒嵜菜々子さんの順にリレースタイルで配信をつないでいただきます。さらに、コンサート後には、年内で卒業される松村美月さんと黒嵜菜々子さんお二人によるライブ配信もお届け予定にしております。全メンバー8名による個人リレー配信を皮切りに、「17LIVE」が『Peel the Apple』と初めてのコラボレーションのもとお届する卒業コンサート公演のライブ配信に、ぜひご注目ください。『Peel the Apple』のライブ配信概要は、以下の通りです。 ■ライブ配信名称Peel the Apple × 17LIVE メンバーリレー配信&松村美月 黒嵜菜々子 卒業記念公演 Peel the Apple 年末スペシャルライブ2024~RESTART~■配信概要『Peel the Apple』メンバーによる個人リレー配信 2024年11月26日(火): 21:00 南るな、22:00 広島世那2024年11月27日(水): 21:00 山崎玲奈、22:00 春海りお2024年12月1日(日): 21:00 松村美月、22:00 浅原凜2024年12月3日(火): 20:00 佐野心音2024年12月5日(木): 22:00 黒嵜菜々子2024年12月10日(火): 21:30 松村美月、黒嵜菜々子コンサートライブ配信公演名: 「松村美月 黒嵜菜々子 卒業記念公演 Peel the Apple 年末スペシャルライブ2024~RESTART~」日時: 2024年12月7日(土)17:00スタート(予定)■17LIVE 配信アカウントPeeltheApple_official (https://17appv2.onelink.me/D7OH/dfec33be)※各配信の期間やスケジュールは変更になる可能性があります。※コンサートライブ配信は、期間限定のアーカイブ配信も実施いたします。※個人リレー配信のスケジュールやコンサート配信の詳細は、特設サイト(https://jp.17.live/news/37308/)のほか、上記「17LIVE」オフィシャルアカウントのタイムラインや「17LIVE」 X(旧Twitter) @17LiveJP でお知らせいたします。「17LIVE」視聴方法以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。(※)アプリダウンロード:https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR[画像2: https://prtimes.jp/i/30133/641/resize/d30133-641-9e285f609e54a81d2002-1.png ]※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。■『Peel the Apple』について[画像3: https://prtimes.jp/i/30133/641/resize/d30133-641-807d9cbd9961dc6f0638-2.png ]26時のマスカレイド新メンバーオーディションにて残念ながらニジマスメンバーになることができなかった、 オーディションのファイナリストに選ばれた8名で新ユニット 「Peel the Apple」を結成。 ユニット名「Peel the Apple」は「りんごの皮」という意味で、りんごの皮は普段捨ててしまう、でも中身以上に皮にこそ沢山の栄養が詰まっていて、様々なレシピによる「りんごの皮」を使った料理も人気である。一度はオーディションで落ちてしまった彼女たち。でも「価値がない」のではない。全員にちゃんと「価値がある」輝ける場所があるというメッセージを込めて命名されました。公式HP:https://peeltheapple.jp/「17LIVE(イチナナ)」について“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE(イチナナ)」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです(2023年2月時点)。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー(配信者)とリスナー(視聴者)が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。「17LIVE」 公式HP: https://jp.17.live/ X(旧Twitter): https://twitter.com/17livejp Facebook: https://www.facebook.com/17LIVEJP/ Instagram: https://www.instagram.com/17livejp/YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw