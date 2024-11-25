¥®¥ë¥É¤Ç²á¤´¤¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーRPG¡ØPROGRESS ORDERS¡Ù¤ÎÀ©ºî¤òÈ¯É½¡ª2025Ç¯4·î10Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡ª¸½ºßÂè1ÃÆPV¤ò¸ø³«Ãæ¡ª¡ª

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³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/14827/8209/resize/d14827-8209-574af0631edc5189f80a-0.jpg ]¡ØPROGRESS ORDERS¡Ù¤Ï¡¢¥Ö¥·¥íー¥É¤¬¤Ï¤·¤â¤È¤è¤·¤Õ¤ß»á¤ò³«È¯¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë·Þ¤¨À©ºî¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¡¢¥®¥ë¥ÉÊäº´¤È¤·¤Æ¥Ñー¥Æ¥£¤ò³ÆÃÏ¤ØÇÉ¸¯¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Èà¤é¤ÎËÁ¸±¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤ÆÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£ºÚ±à¤äºÎ·¡¤Ê¤É¤Ç¥®¥ë¥É¤ò±¿±Ä¤·¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï°ÛÀ¤È¤ÎÎø°¦¡¢¤½¤·¤Æ·ëº§¤â¡Ä¡Ä¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¼ÆÇµÝ¥¿Í»á¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ïºê¸µ¿Î»á¤È¹ë²ÚÀ©ºî¿Ø¤¬½¸·ë¤·¤Æ³«È¯¤¹¤ë´üÂÔºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØPROGRESS ORDERS¡ÙÂè1ÃÆPV¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡ªËÜÆü11·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢¡ØPROGRESS ORDERS¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÂè1ÃÆPV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Î¥²ー¥à³µÍ×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤â¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://youtu.be/bGcJ9cmCRz4[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/14827/8209/resize/d14827-8209-c848e5553c88c37ba528-0.png ]¤¢¤é¤¹¤¸»Ä¤µ¤ì¤¿¼ê»æ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÁÄÉã¤Îº¯À×¤ò¤â¤È¤á¤Æ¥®¥ë¥É¡ã¥ì¥®¥ª¥ó¡ä¤Ø¤È¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¼ç¿Í¸ø¡£¥®¥ë¥É¤ËÁÄÉã¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢¥®¥ë¥É¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥®¥ë¥É¤Î¿¦°÷¤Ë¤Ê¤ë°Ù¤Îµ·¼°¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎÌÜ¤òÄÌ¤·¤ÆÊª»ö¤ò¸«Ê¹¤¤Ç¤¤ë¡ØÀéÎ¤´ã¡Ù¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¡ØÀéÎ¤´ã¡Ù¤òÆÀ¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¥®¥ë¥É¿¦°÷¤äËÁ¸±¼Ô¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ËÁ¸±¤ò±Æ¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ°ÍÍê¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¡£¤¤¤Ä¤·¤«¥®¥ë¥É¡ã¥ì¥®¥ª¥ó¡ä¤ÎÉ¾È½¤Ï¤¢¤¬¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÍÇ½¤ÊËÁ¸±¼Ô¥Ñー¥Æ¥£¤¬ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/14827/8209/resize/d14827-8209-bf0d8979b03262604f55-0.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/14827/8209/resize/d14827-8209-cbdc3840f27f4e2b049b-0.jpg ]¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ðËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÏÃË½÷¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¡£¥®¥ë¥É¿¦°÷¤Ë¤Ê¤ëµ·¼°¤ÇÁê¼ê¤Î¸«Ê¹¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¡ØÀéÎ¤´ã¡Ù¤ÎÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¿È¤Ë½É¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÀ¤³¦¤ÎÂ¸Ë´¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÂç»ö·ï¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¢¡¼ç¿Í¸ø¡ÊÃËÀ¡ËCV¡§¿û¸¶¿µ²ð[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/14827/8209/resize/d14827-8209-9be33c5275aa05d88a6b-0.png ]¤Ê¤ê¤æ¤¤«¤é¥®¥ë¥ÉÊäº´¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¡£ÀµÄ¾¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÀ³Ê¡£¢¡¼ç¿Í¸ø¡Ê½÷À¡ËCV¡§°Âã·Í³¹áÎ¤[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/14827/8209/resize/d14827-8209-e7c8a73aabd2c5718967-0.png ]¤Ê¤ê¤æ¤¤«¤é¥®¥ë¥ÉÊäº´¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¡£ÁÇÄ¾¤ÇÍ¥¤·¤¤À³Ê¡£¡ØPROGRESS ORDERS¡Ù¸ø¼°X¤Ë¤Æ¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡ª[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/14827/8209/resize/d14827-8209-5f1140f972a79926bd54-0.png ]¡ØPROGRESS ORDERS¡Ù¤ÎÈ¯Çä·èÄê¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸½ºß¡¢Nintendo Switch(TM)¤ä¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡ª±þÊç´ü´Ö¤Ï2024Ç¯12·î9Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç¡£¢£·ÊÉÊNintendo Switch(TM)¡ÊËÜÂÎ¡Ë¡Ä1Ì¾ÍÍ¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¡Ê3,000±ßÊ¬¡Ë¡Ä10Ì¾ÍÍ¢£³«ºÅ´ü´Ö2024Ç¯11·î25Æü¡Ê·î¡Ë～2024Ç¯12·î9Æü¡Ê·î¡Ë23:59¤Þ¤Ç¢£±þÊçÊýË¡£±.¡ØPROGRESS ORDERS¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷PRPO_bushiroad¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー£².¡ØPROGRESS ORDERS¡ÙÈ¯Çä·èÄêµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¢£Ãí°Õ»ö¹à¡¦ÅöÁª¼Ô¤ÎÈ¯É½¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£X¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò°Ê¤Ã¤ÆÈ¯É½¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡¦ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤Ï¡¢X¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤ÆÅöÁª¼ÔÆþÎÏÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥àURL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÁª¼ÔÆþÎÏÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤Ë¾ÞÉÊ¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤ÎÆþÎÏ´Ö°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¾ÞÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤º¡¢ÅöÁª¤òÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆþÎÏ¾ðÊó¤Ï¤è¤¯¤ª³Î¤«¤á¤Î¾å¡¢¤´µÆþ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨È¯Á÷Àè¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨»ØÄê¤Î´ü¸Â¤Þ¤Ç¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤ò¤´ÆþÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅöÁª¤òÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦ÅöÁª¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÁª¼Ô¾ðÊóÅÐÏ¿¸å¡¢Æ±°ì¿ÍÊª¤Î½ÅÊ£ÅöÁª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÅö¼Ò¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅöÁª¸¢Íø¤òÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨ÅöÁª¼Ô¤Î¸¢Íø¤ò¾ùÅÏ¡¦´¹¶â¡¦ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¢¨ÃêÁª·ë²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨ÅöÁª¼ÔÍÑ¤ÎÆþÎÏ¥Õ¥©ー¥à¤òÂ¾¼Ô¤Ë¶¦Í¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÅöÁª¤¬Ìµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨È¯Á÷¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¢µÚ¤ÓÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØPROGRESS ORDERS¡Ê¥×¥í¥°¥ì¥¹¥ªー¥Àー¥º¡Ë¡Ù³µÍ×[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/14827/8209/resize/d14827-8209-1299fc3a750e7486e00b-7.png ]¥¿¥¤¥È¥ë¡§PROGRESS ORDERSÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯4·î10Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥®¥ë¥É¤Ç²á¤´¤¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーRPGÂÐ±þµ¡¼ï¡§Nintendo Switch(TM)/Steam(R)¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿ÍCERO¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¡§B¡Ê12ºÐ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§2,700±ß¡ÜÀÇ¡Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ / ¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡ËÈ¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É³«È¯¸µ¡§HAKAMA³ô¼°²ñ¼Ò¡ØPROGRESS ORDERS¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://progressorders.bushiroadgames.com/¡ØPROGRESS ORDERS¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥Èhttps://x.com/PRPO_bushiroad¢¨Nintendo Switch¤Î¥í¥´¡¦Nintendo Switch¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¢¨²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¢¨·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(C)bushiroad (C)HAKAMA Inc.