¥Ð¥¹¥¿ー¥¦¥ë¥Õ¤ò¤Ö¤Á¤«¤Þ¤»¡ª¡ØTHE KING OF FIGHTERS XV¡Ù¥Æ¥êー¡¦¥Ü¥¬ー¥É°¦ÍÑ¤Î¥Ð¥¤¥¶ー¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¤À¡ª¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥Ñ¡Û
¥Ð¥¹¥¿ー¥¦¥ë¥Õ¤ò¤Ö¤Á¤«¤Þ¤»¡ª¡ØTHE KING OF FIGHTERS XV¡Ù¥Æ¥êー¡¦¥Ü¥¬ー¥É°¦ÍÑ¤Î¥Ð¥¤¥¶ー¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡ª
¡ØTHE KING OF FIGHTERS XV¡Ù¤è¤ê¡¢¡ÈÅÁÀâ¤ÎÏµ¡É¥Æ¥êー¡¦¥Ü¥¬ー¥É¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¥«ー¥Ö¥Ð¥¤¥¶ー¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡£¥²ー¥àÃæ¤Î»ÅÍÍ¤ò»²¹Í¤Ë¡¢»É½«¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Ð¥¤¥¶ー¤Î¸ü¤ß¤Ê¤É³Æ½ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ê´°À®¡£¾¡Íø¤Î»þ¡¢Æ¬¾å¤ËÅê¤²¤Æ¡ØOK¡ª¡Ù¤È»×¤ï¤º¶«¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯3·î²¼½ÜÍ½Äê¤Ç¡¢¥³¥¹¥ÑÄÌÈÎ¤Û¤«¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£
¡ã¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ä
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Æ¥êー¡¦¥Ü¥¬ー¥É ¥«ー¥Ö¥Ð¥¤¥¶ー
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯3·î²¼½ÜÍ½Äê
¥µ¥¤¥º¡§Æ¬²ó¤ê58～60cm
²Á³Ê¡§4,730±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¡Íø¤Î»þ¡¢Æ¬¾å¤ËÅê¤²¤Æ¡ØOK¡ª¡Ù¤È¶«¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¥«ー¥Ö¥Ð¥¤¥¶ー
¡¦»É½«¤ÎÉ½¸½¤äÁ°Î©¤ÆÉôÊ¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¥²ー¥àÃæ¤Î»ÅÍÍ¤ò»²¹Í¤ËºÆ¸½¡£
¡¦¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¸ü¼ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤äË¥À½¡¢¥Ð¥¤¥¶ー¤â¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë»ÅÍÍ¤Ç¥Ð¥È¥ë¤ÎºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â°Â¿´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£
¡¦¥ªー¥×¥ó¥Õ¥£¥ó¥¬ー¤Î¥°¥íー¥Ö¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë
¡ØÅÁÀâ¤ÎÏµ¡Ù°¦ÍÑ¤Î¥«ー¥Ö¥Ð¥¤¥¶ー¤Ç¥Ð¥¹¥¿ー¥¦¥ë¥Õ¤ò¤Ö¤Á¤«¤Þ¤»¡ª
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥³¥¹¥Ñ¡¿¡ØTHE KING OF FIGHTERS XV¡Ù¥°¥Ã¥º°ìÍ÷
https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/01534/mode/series
¢£¸¢ÍøÉ½µ
(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥Ñ
¥Ö¥é¥ó¥É¡§COSPA¡Ê¥³¥¹¥Ñ¡Ë
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤ª¤è¤Ó²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÏÁÇºà¡ÊÀ¸ÃÏÅù¡Ë¡¦»ÅÍÍ¤¬Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¡¦¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¢µÚ¤Ó¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ë¹Ô°Ù¤ò°ìÀÚ¶Ø»ßÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢£COSPA¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥Ñ¡Ë¸ø¼°SNS
X¡¡https://x.com/cospa_inc
Instagram¡¡https://www.instagram.com/cospa_inc/
YouTube¡¡https://www.youtube.com/@cospa_inc
¢£¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¡¢¤ªÌä¹ç¤»Àè
¥³¥¹¥Ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.cospa.com/
¤ªÌä¹ç¤»Àè¡¡https://www.cospa.com/inquiry¡¡¡Ê¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡Ë
¢¡¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥Ñ¡×¤È¤Ï¢¡
1995Ç¯ÁÏ¶È¡£¥²ー¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤òÉý¹¤¯Å¸³«¤¹¤ë¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£Ëè½µ¿·¾¦ÉÊ¤¬¼õÃí³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯´Ö2,000¥¢¥¤¥Æ¥à°Ê¾å¤òÀ¤¤Ë¤ª¤¯¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þÅ¸³«¥Ö¥é¥ó¥É¡þ
¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥°¥Ã¥º¡ÖCOSPA¡Ê¥³¥¹¥Ñ¡Ë¡×¡ÖÆó¼¡¸µ¥³¥¹¥Ñ¡×
¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡ÖCOSPATIO¡Ê¥³¥¹¥Ñ¥Æ¥£¥ª¡Ë¡×¡ÖCOSYUME¡Ê¥³¥¹¥æ¥á¡Ë¡×