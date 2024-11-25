¤ë¤¦¤ÕACADEMY Session 1¡ØLOCAL CRAFT BEER¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¯¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¡Ù¿·¤·¤¤»³Íü¤ÎÌ¥ÎÏÁÏÂ¤¤Ø¡¢2024Ç¯12·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ¡ª
°ìÅïÂß¤·¸ÅÌ±²È½É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒLOOOF~¤ë¤¦¤Õ~(»³Íü¸©Å«¿á»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ÊÝÍ×²Â¹¾¡¢°Ê²¼¤ë¤¦¤Õ)¤Ï¡¢¤ë¤¦¤Õ£±£°¼þÇ¯µÇ°´ë²è¡¡Âè£³ÃÆ¡õÃÏ°èÊ¸²½¤ÎÎò»Ë¤ÈÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ì½ê¡ÈÃÏ¤«¤¿¸¦µæ½ê¡É¤Î¥ªー¥×¥óµÇ°¤Ç¡¢12·î14Æü(ÅÚ)¤ë¤¦¤ÕACADEMY Session 1¡ØLOCAL CRAFT BEER¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¯¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¡Ù¤ò³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¤ë¤¦¤Õ¤Ï¡¢²È¤È¾ì½ê¤¬»ý¤ÄÊ¸²½²ÁÃÍ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢ Ì¥ÎÏ°î¤ì°úÎÏ¤¢¤ëÃÏÊý¤ò¡¢À¤³¦¤Ø¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ë¤¦¤Õ¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤ÎÁÇºà¤ò»È¤¤¡¢Á´¹ñ¤Ë¤¤¤ë¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ìー¥äー¤ÈÅÚÃÏ¤Î¥ー¥×¥ìー¥äー¤¬Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤ÈÃÎ¸«¤ò¶¦Í¡£»²²Ã¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¤½¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä²ÁÃÍ¡¢¥â¥Î¤òºî¤ê½Ð¤·¤ÆLOCAL VARIETY¡ÊÅÚÃåÊÑ¼ï¡Ë¤òÁý¤ä¤·¡¢¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏÁÏÂ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¡Ø¤ë¤¦¤ÕACADEMY ¡Ù¤ò³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
Session£±¤ÎÁÇºà¤Ï¡É¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¡É¡£¾ï¤Ë¿·¤·¤¯ÌÌÇò¤¤Ä©Àï¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¶È³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥ä¥Ã¥Ûー¥Ö¥ëー¥¤¥ó¥° ¤Î¥Óー¥ë¾úÂ¤ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô ¿¹ÅÄÀµÊ¸»á¤È¡¢Asia Beer Championship2024¡ÊABC2024¡Ë¤ÇCountry Champion Brewery¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿Far Yeast Brewing³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡¡»³Íü¸©ËÌÅÔÎ±·´¾®¿ûÂ¼¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³ÅÄ»ÊÏ¯»á¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¡Ö¤ë¤¦¤Õ¤¬¹Í¤¨¤ë LOCAL CRAFT BEER ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËËÜÊª¤Î¥Óー¥ëºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£±Éô¤è¤ê£³Éô¤Þ¤Ç¡¢Ç®¤¯Ç»¤¯¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»³Íü¤Î LOCAL CRAFT BEER¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ× ¢¡
¤ë¤¦¤ÕACADEMY Session 1¡ØLOCAL CRAFT BEER¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¯¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¡Ù
¡ÚÆüÄø¡Û2024Ç¯12·î14Æü(ÅÚ)¡¡
¡Ú¿½¹þÊýË¡¡Û¥Õ¥©ー¥à¤è¤êÅÐÏ¿¡¡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrBWN4OKsSNTW4-f8qFI6RI0lwaegjC1emw-y1iV61V7uB2Q/viewform
¡Ú£±Éô¡Û18:00 ～ 19:30¡¡REAL TALK SESSION¡¡30Ì¾¡¡¤ª°ì¿Í3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú£²Éô¡Û19:30 ～ 21:30¡¡ÆüËÜÃÏ°è¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¸¦µæ²ñ¡ÊÎ©¿©ÉÕ¡Ë 30Ì¾ ¤ª°ì¿Í5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú£³Éô¡Û21:30 ～ ¡¡¡¡¡¡ ½ÉÇñ¤ÎÉô¡Ê¥µ¥¦¥Ê&Ê²¤²Ð&½ÉÇñ¤Ç¸ì¤êÌÀ¤«¤¹¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Ä¼¼¡¢»¨µû¿²¹ç·×10Ì¾¸ÂÄê¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¦¸Ä¼¼¡¡4Ì¾¡¡¤ª°ì¿Í7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¦»¨µû¿²¡¡6Ì¾¡¡¤ª°ì¿Í4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú¾ì½ê¡Û¤ë¤¦¤ÕÃÏ¤«¤¿¸¦µæ½ê YAMANASHI ( LOOOFËÜ¼Ò )
¡¡¡¡¡¡¡¡»³Íü¸©Å«¿á»Ô¸æºäÄ®²¼¹õ¶ð14-1 ¢¨ ¿·½É¤«¤é¼Ö 90Ê¬
¡Ú½Ð±é¡Û
¡¡¡û³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Ã¥Ûー¥Ö¥ëー¥¤¥ó¥°¡¡¥Óー¥ë¾úÂ¤ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¡¡¿¹ÅÄÀµÊ¸»á¡¡
¡¡¡¡https://yohobrewing.com/
¡¡¡ûFar Yeast Brewing³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³ÅÄ»ÊÏ¯»á¡¡
¡¡¡¡https://faryeast.com/
¡Ú´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡Û³ô¼°²ñ¼ÒLOOOF
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û reservation@loof.inc¡¡ (Ã´Åö¡§´ÝÃ«)
¡Ú¥¥ã¥ó¥»¥ëµ¬Äê¡Û¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È14ÆüÁ°¤«¤éÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ¡£
¤ë¤¦¤ÕACADEMY Session 1
¡Ø¤âー¤êー¤µ¤ó¡¢¤·¤í¤¦¤µ¤ó¤ÈLOCAL CRAFT BEER ¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¯¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¡Ù
¢¡¤ë¤¦¤ÕACADEMY¢¡
¤ë¤¦¤Õ¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤ÎÁÇºà¤ò»È¤¤¡¢Á´¹ñ¤Ë¤¤¤ë¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ìー¥äー¤ÈÅÚ¥×¥ìー¥äー¤¬Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¤ÈÃÎ¸«¤ò¶¦Í¡£»²²Ã¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¤½¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä²ÁÃÍ¡¢¥â¥Î¤òºî¤ê½Ð¤·¤ÆLOCAL VARIETY¡ÊÅÚÃåÊÑ¼ï¡Ë¤òÁý¤ä¤·¡¢¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏÁÏÂ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó¤Î»³Íü¤¬Âè1²óÌÜ¡ª
¢¡½Ð±é¼Ô¾Ò²ð¢¡
¡û³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Ã¥Ûー¥Ö¥ëー¥¤¥ó¥°¡¡À½Â¤ÉôÌçÅý³ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡¿¹ÅÄÀµÊ¸»á¡¡
¡ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
°ñ¾ëÂç³ØÂç³Ø±¡ÇÀ³Ø¸¦µæ²Ê¤ÇÆó¾ò¥ª¥ª¥à¥®¡Ê¥Óー¥ëÇþ¡Ë¤Î¸¦µæ¤Ç³Ø»Î¼èÆÀ¡£2008Ç¯¤Ë¥ä¥Ã¥Ûー¥Ö¥ëー¥¤¥ó¥°¤ËÆþ¼Ò¡£¾úÂ¤ÉôÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¾úÂ¤¶ÈÌ³¡¢¿·À½ÉÊ³«È¯¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤Ê¤ÉÃ´Åö¸å¡¢2012Ç¯¤è¤ê¾úÂ¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ë½¢Ç¤¡£¤è¤Ê¤è¤Ê¥¨ー¥ë¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎÀÄµ´¡¢¿åÍËÆü¤Î¥Í¥³¤Ê¤É¥ä¥Ã¥Ûー¥Ö¥ëー¥¤¥ó¥°¤ÎÁ´À½ÉÊ¤Î¹áÌ£³«È¯¤Ë´ØÍ¿¡£ÆüËÜ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É³Æ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Óー¥ë¤ÎÉÊÉ¾²ñ¤Ë¤â¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡£2018Ç¯¤«¤é¤Ï¼ûµë¡¦Ä´Ã£¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ò·óÌ³¡£2020Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£
https://yohobrewing.com/(https://yohobrewing.com/)
¡ûFar Yeast Brewing³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³ÅÄ»ÊÏ¯»á¡¡
¡ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¶È³¦¤Ç³èÌö¤·¤¿¸å¡¢2005Ç¯¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³Ø¤Ë¤ÆMBA¤ò¼èÆÀ¡£3Ç¯´Ö¤Î²¤½£À¸³èÃæ¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥Óー¥ëÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£2011Ç¯¤Ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ëÀ½Â¤ÈÎÇä¤ÎFar Yeast Brewing³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò½¢Ç¤¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¾úÂ¤½ê¤Î¤¢¤ë»³Íü¸©¾®¿ûÂ¼¤ËËÜ¼Ò¤ò°ÜÅ¾¤·¡¢ÃÏ°è¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¹ñÆâ³°¤ËÄ¾±Ä°û¿©Å¹4Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤·¡¢ÂåÉ½ÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡Ö³¾ÏÂ KAGUA¡×¡ÖFar Yeast¡×¤ÏÀ¤³¦27¥«¹ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
https://faryeast.com/
¢þ¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡¡³ô¼°²ñ¼ÒLOOOF¡¡¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡¡´ÝÃ«ÆÆ»Ë
¡ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
1986Ç¯¡¢¹ÅçÀ¸¤Þ¤ì¡£¿·Â´¤ÇÌîºÚ¤ÎÀ¸»º¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦¹ñÎ©¥Õ¥¡ー¥àÍ¸Â²ñ¼Ò¤Ë¤ÆÅ¹ÊÞ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢¼ÒÄ¹¼¼¡¢ÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢Á´¹ñ¿ôÉ´µòÅÀ¤ÎÈ¯Ã£¾ã³²¤Î»Ù±ç»ÜÀß¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ï¥Ã¥Ôー¥Æ¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(¸½ ¥Ç¥³¥Ü¥³¥Ùー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò)¤Ç¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£2012Ç¯°²Àî¤×¤é¤¹(¸½ LOOOF)¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤è¤ê»²²è¤·¡¢»ö¶È´ë²è¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤òÃ´Åö¡£2019Ç¯¤è¤êËÜ³ÊÅª¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢¸ÅÌ±²È¤Î¥Á¥§ー¥óÅ¸³«¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¹½ÃÛ¤Ê¤É·Ð±ÄÀïÎ¬¤òÃ´¤¦¡£
https://loof-inn.com
¢¡ÆâÍÆ¢¡
¡Ú£±Éô¡Û18:00 ～ 19:30¡¡REAL TALK SESSION¡¡30Ì¾
¡¡¥Æー¥Þ¡§LOCAL VARIETY ÅÚÃåÊÑ¼ï¤Î¥Óー¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
¡¡¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤¢¤ì¤ä¤³¤ì¤ä¡£¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢
¡¡¡¡¤âー¤êー¤µ¤ó¡¢¤·¤í¤¦¤µ¤ó¤È¤¿¤Ã¤×¤êÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥Óー¥ëºî¤ê¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡×¡Ö ¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ÎÄêµÁ¤Ã¤Æ¡©¡×
¡¡¡¡¡Ö ¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤Å¤¯¤ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÊÑÁ«¡×Far Yeast Beer¡¢¥ä¥Ã¥Ûー¤Î¤³¤À¤ï¤êÊÑÁ«¤ò
¡¡¡¡Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª
¡¡¡¡¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë»ö¾ð¡£¡É¸ÄÀ¤Ï¤³¤¦ºî¤ë¡É¡¡ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤È¤Ï¡©¡×
¡¡¡¡¡Ö»³Íü¤ÎÅÚÃåÅª¤Ê¥Óー¥ëºî¤ê¤òº£¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©¡×
¡Ú£²Éô¡Û19:30 ～ 21:30¡¡ÆüËÜÃÏ°è¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¸¦µæ²ñ¡ÊÎ©¿©ÉÕ¡Ë 30Ì¾¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥È¥Ã¥×¥×¥ìー¥äー¤¬ºî¤Ã¤¿À¸¥Óー¥ë¤ä³ÆÃÏ¤ÇÏÃÂê¤Î¥Óー¥ë¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤¢¤ê¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖËÜÊª¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤È¤Ï¡×¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡ª
¡Ú£³Éô¡Û21:30 ～ ¡¡¡¡¡¡ ½ÉÇñ¤ÎÉô¡Ê¥µ¥¦¥Ê&Ê²¤²Ð&½ÉÇñ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡Ë¸Ä¼¼¡¢»¨µû¿²¹ç·×10Ì¾¸ÂÄê¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¦¸Ä¼¼¡¡4Ì¾¡¡¤ª°ì¿Í7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¦»¨µû¿²¡¡6Ì¾¡¡¤ª°ì¿Í4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥µ¥¦¥Ê¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¸å¡¢Ê²¤²Ð¤ò°Ï¤ó¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡ ½ÉÇñ·Á¼°¤Ï£²¼ïÎà¤´ÍÑ°Õ¡¢¤ª¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ LOCAL VARIETY¡ÊÅÚÃåÊÑ¼ï¡Ë
¤ë¤¦¤ÕÆÈ¼«¤Î¸ÀÍÕ¡£ÊÑ²½¤ËÉÙ¤ó¤ÀÆüËÜ¤Î¹ñÅÚ¤ÈÂ¿ÍÍ¤Êµ¤¸õ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏÊý¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤Î°Û¤Ê¤ê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤·¡¢ÃÏ°è¤ÇÆÈ¼«¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¸ÇÍ¤Î°äÅÁ»Ò¤Î¤³¤È¡£ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ò»ý¤Á¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ö¥É¥¦¤¬ÅÚÃåÉÊ¼ï¤È¤·¤Æ500¼ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢³ÆÃÏ°è¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÅÚÃåÊÑ¼ï¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£
¢£ÃÏ¤«¤¿¸¦µæ½ê
¤ë¤¦¤Õ¤Î¤¢¤ëÃÏ°è(»³Íü¡¢·²ÇÏ¡¢Åìµþ)¤Ë¤¢¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤ÎÃÏ°èÊ¸²½¤ÎÎò»Ë¤ÈÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°¼Â¸³½ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅÚÃåÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤«¤ËÃÏ°èÊ¸²½¤ò¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤Ç¤¤ë¤«¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¿©»ö³«È¯¡¢´Ñ¸÷³«È¯¡¢ÂÎ¸³³«È¯¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨ÃÏ¤«¤¿³Ø¤È¤Ï
¡¡ÌÀ¼£»þÂå¡¢À¾²¤Ê¸²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¶áÂå²½¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ëÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ë¤¢¤êÊý¤ò
¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¡ÖÇÀÀ¯³Ø¡×¡ÖÌ±Â¯³Ø¡×¡Ö¿ÍÊ¸ÃÏÍý³Ø¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¶¿ÅÚ¸¦µæ¤Ø¤È
¡¡·Ò¤²¹Ô¤Ã¤¿¡¢¿·ÅÏ¸Í°ðÂ¤¤¬¾§¤¨¤¿³ØÌä¡£
¢¡¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡¡¢¡
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤ë¤¦¤Õ
ËÜ¼Ò¡§»³Íü¸©Å«¿á»Ô°²ÀîÄ®Ãæ°²Àî559-1
ÀßÎ©¡§2017Ç¯8·î25Æü
½¾¶È°÷¡§57Ì¾ (¼Ò°÷20Ì¾ PA 37Ì¾)
»ñËÜ¶â¡§2,500Ëü±ß (»ñËÜ½àÈ÷¶â 2,000Ëü±ß)
ÂåÉ½¡§ÊÝÍ× ²Â¹¾ / ´ÝÃ« ÆÆ»Ë
»ö¶È³µÍ×¡§Î¹´Û¶È±Ä¶È/¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È/¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×»ö¶È/ ¥Ç¥¶¥¤¥ó / ¸ÅÌ±²È»Ü¹©/¸ÅÌ±²È³èÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡ÚWEB¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://loof-inn.com/
¡ÚInstagram¡Û¸ÅÌ±²È½É¤ë¤¦¤Õ¡Ê@kominka_yado_loof¡Ë